কমনৱেলথৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাইক দিল্লীৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ

কমনৱেলথৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাইক দিল্লীৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সাক্ষাতত চৰকাৰৰ হৈ ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে আৰু যুৱ প্ৰতিভাৰ বিকাশত সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।
By PTI
Published : August 4, 2026 at 10:58 PM IST
নতুন দিল্লী: ইতিমধ্যে স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগ’ত অনুষ্ঠিত হোৱা কমনৱেলথ গেমছৰ সামৰণি পৰিছে ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে ৩৯টা পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ দেশৰ লগতে অসমবাসীয়েও এইক্ষেত্ৰত গৌৰৱ কৰাৰ থল আছে ৷ অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়েও কমনৱেলথ গেমছত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ কৃতিত্ব গঢ়িছে ৷
দিল্লীৰ শিক্ষা তথা ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী আশীষ সুদে মঙলবাৰে বিশ্ব জুনিয়ৰ গাৰ্লছ স্কোৱাছ চেম্পিয়ন অনাহত সিং আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইক সাক্ষাৎ কৰে । তেওঁ খেলুৱৈ দুগৰাকীক চৰকাৰৰ হৈ ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে আৰু যুৱ প্ৰতিভাৰ বিকাশত সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।
It was a pleasure to meet @LovlinaBorgohai and congratulate her on winning the Silver Medal for India in Boxing at the Commonwealth Games 2026.— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) August 4, 2026
Wishing her continued success and many more laurels for India in the years ahead.@mansukhmandviya @blsanthosh @NitinNabin pic.twitter.com/5DDXJUEQLl
দুয়োজন খেলুৱৈকে নিজৰ নিজৰ কৃতিত্বৰ বাবে অভিনন্দন জনাই মন্ত্ৰী সুদে কয় যে চৰকাৰে দেশৰ ৰাজধানী চহৰখনত ক্ৰীড়াৰ সা-সুবিধা উন্নত কৰাৰ লগতে উদীয়মান খেলুৱৈসকলৰ বাবে সুযোগ বৃদ্ধিৰ দিশত কাম কৰিব ।
শেহতীয়াকৈ গ্লাছগ’ কমনৱেলথ গেমছত ৰূপৰ পদক অৰ্জনকাৰী তথা বৰ্তমানে দিল্লীত বাস কৰি থকা অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনাক সাক্ষাৎ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনন্দ অনুভৱ কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত লাভলীনাই দেশৰ যুৱ বক্সাৰসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ইচ্ছা ব্যক্ত কৰে ৷ লগতে প্ৰশিক্ষণৰ সা-সুবিধা উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী সাহায্য বিচাৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লী চৰকাৰে ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ আধুনিকীকৰণ, প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ উন্নীতকৰণ আৰু দিল্লীৰ দৰে ব্যস্ত চহৰখনত এক শক্তিশালী ক্ৰীড়া সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাৰ বাবে বৰ্তমানৰ লগতে প্ৰাক্তন খেলুৱৈসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ দুয়োগৰাকী খেলুৱৈকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ যিকোনো প্ৰতিযোগিতাত সফলতাৰ কামনা কৰি দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ যৌন শোষণৰ গোচৰত দোষমুক্ত ব্ৰীজভূষণ সিং; জানো আহক সমগ্ৰ ঘটনাটো কি আছিল...