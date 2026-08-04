ETV Bharat / bharat

কমনৱেলথৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাইক দিল্লীৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সাক্ষাতত চৰকাৰৰ হৈ ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে আৰু যুৱ প্ৰতিভাৰ বিকাশত সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।

SPORTS INFRASTRUCTURE
লাভলীনা বৰগোঁহাইক দিল্লীৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ (PTI)
author img

By PTI

Published : August 4, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ইতিমধ্যে স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগ’ত অনুষ্ঠিত হোৱা কমনৱেলথ গেমছৰ সামৰণি পৰিছে ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে ৩৯টা পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ দেশৰ লগতে অসমবাসীয়েও এইক্ষেত্ৰত গৌৰৱ কৰাৰ থল আছে ৷ অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়েও কমনৱেলথ গেমছত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ কৃতিত্ব গঢ়িছে ৷

দিল্লীৰ শিক্ষা তথা ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী আশীষ সুদে মঙলবাৰে বিশ্ব জুনিয়ৰ গাৰ্লছ স্কোৱাছ চেম্পিয়ন অনাহত সিং আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইক সাক্ষাৎ কৰে । তেওঁ খেলুৱৈ দুগৰাকীক চৰকাৰৰ হৈ ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে আৰু যুৱ প্ৰতিভাৰ বিকাশত সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।

দুয়োজন খেলুৱৈকে নিজৰ নিজৰ কৃতিত্বৰ বাবে অভিনন্দন জনাই মন্ত্ৰী সুদে কয় যে চৰকাৰে দেশৰ ৰাজধানী চহৰখনত ক্ৰীড়াৰ সা-সুবিধা উন্নত কৰাৰ লগতে উদীয়মান খেলুৱৈসকলৰ বাবে সুযোগ বৃদ্ধিৰ দিশত কাম কৰিব ।

শেহতীয়াকৈ গ্লাছগ’ কমনৱেলথ গেমছত ৰূপৰ পদক অৰ্জনকাৰী তথা বৰ্তমানে দিল্লীত বাস কৰি থকা অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনাক সাক্ষাৎ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনন্দ অনুভৱ কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত লাভলীনাই দেশৰ যুৱ বক্সাৰসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ইচ্ছা ব্যক্ত কৰে ৷ লগতে প্ৰশিক্ষণৰ সা-সুবিধা উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী সাহায্য বিচাৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লী চৰকাৰে ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ আধুনিকীকৰণ, প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ উন্নীতকৰণ আৰু দিল্লীৰ দৰে ব্যস্ত চহৰখনত এক শক্তিশালী ক্ৰীড়া সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাৰ বাবে বৰ্তমানৰ লগতে প্ৰাক্তন খেলুৱৈসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ দুয়োগৰাকী খেলুৱৈকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ যিকোনো প্ৰতিযোগিতাত সফলতাৰ কামনা কৰি দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ যৌন শোষণৰ গোচৰত দোষমুক্ত ব্ৰীজভূষণ সিং; জানো আহক সমগ্ৰ ঘটনাটো কি আছিল...

TAGGED:

দিল্লীৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী আশীষ সুদ
লাভলীনা বৰগোহাঁই
গ্লাছগ’ কমনৱেলথ গেমছ
কমনৱেলথত লাভলীনাৰ ৰূপৰ পদক
BOXER LOVLINA BORGOHAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.