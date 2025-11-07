ETV Bharat / bharat

শীতত পদপথত আশ্ৰয় লৈ থকাসকলৰ বাবে দিল্লী চৰকাৰে সাজু কৰিছে ২৫০টা অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ

সমগ্ৰ দিল্লীৰ ১২০টা স্থানত স্থাপন কৰা হ’ব, য’ত প্ৰায় ২৫০০ লোকৰ বাবে ঠাই থাকিব ।

Homeless people
পদপথত আশ্ৰয় লৈ থকাসকল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2025 at 8:45 AM IST

4 Min Read
নতুন দিল্লী: ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে শীতকাল ৷ শীতৰ আগমনৰ লগে লগে দিল্লীত খাটিখোৱা বা পদপথত আশ্ৰয় লৈ থকা লোকসকলৰ বাবেও নৰকযন্ত্ৰণা আৰম্ভ হয় ৷ কিয়নো দিল্লীত শীতৰ প্ৰকোপ ইমানেই বেছি হয় যে এটা সময়ত ই অসহ্যকৰ হৈ পৰে । ৰাজধানী চহৰখনত থকা বৰ্তমানৰ ১৯৭ টা স্থায়ী নৈশ আশ্ৰয় শিবিৰৰ উপৰিও দিল্লী চৰকাৰে আৰু ২৫০ টা অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । ১৫ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৫ মাৰ্চলৈ চলি থকা শীতকালীন এক্সন প্লেনৰ অধীনত প্ৰতিজন গৃহহীন নাগৰিকে আশ্ৰয় আৰু সুৰক্ষা লাভ কৰিব । এইক্ষেত্ৰত এইবাৰ আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যাতে গৃহহীনসকলে পৰ্যাপ্ত সুবিধা লাভ কৰে ।

দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই কয় যে দিল্লী চৰকাৰ দুখীয়াৰ প্ৰতি সংবেদনশীল, গতিকে তেওঁলোকৰ কাষ চাপি সেৱা আগবঢ়াবলৈ চৰকাৰ সাজু । ঠাণ্ডা ৰাতি যাতে কোনো নাগৰিক মুকলি আকাশৰ তলত নাথাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব দিল্লী চৰকাৰে । দিল্লী নগৰীয়া আশ্ৰয় উন্নয়ন ব’ৰ্ড (DUSIB)ৰ অধীনত ৰাজধানী দিল্লীত "আশ্ৰয় গৃহ আঁচনি"ৰ অধীনত মুঠ ১৯৭টা আশ্ৰয় শিবিৰ চলি আছে, য'ত পুৰুষৰ বাবে ১৫৩টা, মহিলাৰ বাবে ১৭টা, পৰিয়াল আৰু শিশুৰ বাবে ১৯টা আৰু বিশেষ শ্ৰেণীৰ বাবে ৮টা (এইচ আই ভি, টিবি, ড্ৰাগছ আসক্ত আদি) কোঠা আছে । প্ৰতিটো আশ্ৰয় শিবিৰত বিচনা, চাদৰ, আঠুৱা, কম্বল, বিদ্যুৎ, মহ নিয়ন্ত্ৰণৰ যন্ত্ৰ, পানী কুলাৰ, চিচি টিভি আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আছে।

আধুনিক ব্যৱস্থাৰে নিৰীক্ষণ কৰা ২৫০টা অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ

শীতকালত গৃহহীন লোকসকলক সাহাৰ্য প্ৰদানৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে ২৫০টা অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ । এই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহ সমগ্ৰ দিল্লীৰ ১২০টা স্থানত স্থাপন কৰা হ’ব, য’ত প্ৰায় ২৫০০ লোকৰ বাবে ঠাই থাকিব । প্ৰয়োজন হ'লে এই সংখ্যা চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিব । গৃহহীন লোকসকলক সাহাৰ্য প্ৰদানৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু এটা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষও স্থাপন কৰা হৈছে । এই বিশেষ সুবিধাৰ অধীনত গৃহহীন লোকক ৰাজপথৰ পৰা নিৰাপদ আশ্ৰয় শিবিৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে নিশা ১০ বজাৰ পৰা পুৱা ৪ বজালৈ জি পি এছ সজ্জিত উদ্ধাৰ ভান কাৰ্যক্ষম হ’ব । গৃহহীন লোকক নিৰীক্ষণ আৰু উদ্ধাৰৰ বাবে DUSIB-এ ডিজিটেল প্ৰযুক্তি গ্ৰহণ কৰিছে । গৃহহীন নাগৰিকৰ ৰিপ'ৰ্ট আৰু ট্ৰেকিং "ৰেইন বছৰা" মোবাইল এপৰ জৰিয়তে কৰা হয় । আশ্ৰয় শিবিৰসমূহ "ৰাতি আশ্ৰয় পৰিদৰ্শন" এপ (এন এছ আই এ)ৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ আৰু পৰিদৰ্শন কৰা হয়, যিটো জি পি এছ ট্ৰেকিং আৰু বাস্তৱ সময়ৰ তথ্য আপডেটৰ সৈতে সংযুক্ত ।

আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত মৌলিক সুবিধাসমূহক গুৰুত্ব দিয়া হ’ব

আশ্ৰয় শিবিৰৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে নতুন নীতি ৰচনা কৰা হৈছে । সংস্থাসমূহ নিৰ্বাচনৰ বাবে গুণগত মান আৰু খৰচ ভিত্তিক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এজেন্সীসমূহে ২৪x৭ পৰিচালনা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, ৰক্ষণাবেক্ষণ, অগ্নিনিৰ্বাপক সুৰক্ষা, বৈদ্যুতিক ব্যৱস্থা আৰু আশ্ৰয় শিবিৰসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দায়বদ্ধ হ’ব । আশ্ৰয় শিবিৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে আধাৰভিত্তিক বায়’মেট্ৰিক উপস্থিতিৰ প্ৰয়োজন হ’ব । স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আৰু শিক্ষা সেৱা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে মহিলা আৰু শিশু আশ্ৰয় শিবিৰসমূহ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হ’ব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে আশ্ৰয় শিবিৰসমূহৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰীক্ষণ সমিতি, যুটীয়া উচ্চতম পৰামৰ্শদাতা সমিতি (JAAC) আৰু মুখ্য অভিযন্তা DUSIB এ নিয়মীয়াকৈ পৰিদৰ্শন কৰে । DUSIB এ প্ৰতিটো আশ্ৰয় শিবিৰত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, অগ্নি সুৰক্ষা, কীট-পতংগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিয়মীয়া ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ওপৰতো নিৰীক্ষণ কৰে।

