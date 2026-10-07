ETV Bharat / bharat

দিল্লীত পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ যুৱতীক টানি-আজুৰি মাৰ্চিডিজত তুলি নিয়াৰ চেষ্টা

ভুক্তভোগী যুৱতীৰ বন্ধুবৰ্গক হকী ষ্টীক আৰু লোহাৰ ৰডেৰে আক্ৰমণ ৷ তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ ।

WOMAN MISBEHAVIOUR IN DELHI
দিল্লীত নাগালেণ্ডৰ যুৱতীক নিৰ্যাতন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 7, 2026 at 11:02 AM IST

|

Updated : October 7, 2026 at 11:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত পুনৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ৰাজধানীৰ চাণক্যপুৰী অঞ্চলৰ এখন পাঁচ তাৰকাযুক্ত হোটেলত নাগালেণ্ডৰ এগৰাকী যুৱতীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।

উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি তিনিজন যুৱকে যুৱতীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে এখন মাৰ্চিডিজ গাড়ীত উঠাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল । এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ অহা যুৱতীগৰাকীৰ বন্ধুসকলকো যুৱক তিনিজনে হকী ষ্টীক আৰু লোহাৰ ৰডেৰে আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে কৰে ।

আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, এই ঘটনাটো যোৱা ৪ অক্টোবৰৰ পুৱা প্ৰায় ৩:৩০ বজাত হোটেলৰ পাৰ্কিং এলেকাত সংঘটিত হয় । নাগালেণ্ডৰ যুৱতীগৰাকী বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে হোটেলত আছিল ।

যুৱতীগৰাকী আৰু তেওঁৰ বন্ধুজন হোটেলৰ প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে তিনিজন যুৱকে তেওঁলোকক আগচি ধৰি বলপূৰ্ৱকভাৱে যুৱতীগৰাকীক এখন বগা মাৰ্চিডিজ গাড়ীৰ ফালে টানি নিবলৈ চেষ্টা কৰে ।

তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ

যুৱতীগৰাকীয়ে এলাৰ্ম বজোৱাত তেওঁৰ বন্ধুসকলে হস্তক্ষেপ কৰাত অভিযুক্তসকলে ক্ষুব্ধ হৈ যুৱতীগৰাকীৰ বন্ধুক হকী ষ্টীক আৰু লোহাৰ ৰডেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই হিংসাত্মক সংঘৰ্ষত এজন বন্ধু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰা মতে, হোটেলখনৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি ঘটনাটোৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । তদুপৰি আহতসকলৰ চিকিৎসা প্ৰতিবেদন আৰু অভিযুক্তৰ জেৰাৰ ভিত্তিত অধিক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

যদিও জেৰাৰ সময়ত অভিযুক্তই বহু অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে, তথাপিও আৰক্ষীয়ে এই গোচৰটো প্ৰতিটো কোণৰ পৰা পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰি তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

মণিপুৰৰ যুৱতীৰ লগত অশ্লীল আচৰণ

চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চত দিল্লীত এগৰাকী মণিপুৰী আৰু এগৰাকী বৃটিছ যুৱতীৰ সৈতে সংঘটিত অশ্লীল ঘটনাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল । এই ঘটনা ঘটিছিল মালব্য নগৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সাতপুৰা পাৰ্কত ।

মণিপুৰী যুৱতীগৰাকীয়ে পাৰ্কত লগৰ এজনক লগ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত তাত উপস্থিত এজন নাবালক ল’ৰাই তেওঁৰ বিষয়ে আপত্তিজনক আৰু অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল । উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত ল’ৰাকেইটাই আক্ৰমণাত্মক হৈ তেওঁৰ সৈতে কাজিয়া আৰম্ভ কৰে ।

অভিযুক্তই আক্ৰমণ চলাই যুৱতীগৰাকীক মুখমণ্ডল আৰু কাণৰ ওচৰত সামান্য আঘাতো কৰিছিল । এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীক মদন মোহন মালব্য চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ।

মহিপালপুৰ হোটেলত ব্ৰিটিছ যুৱতীক ধৰ্ষণ

যোৱা মাৰ্চত দিল্লীৰ মহিপালপুৰ অঞ্চলৰ এখন হোটেলত এগৰাকী ব্ৰিটিছ যুৱতীক নিৰ্যাতন আৰু ধৰ্ষণৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

ইংৰাজ যৱতীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এজন অভিযুক্তৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰিছিল । যুৱতীগৰাকী গোৱাৰ পৰা দিল্লীলৈ বন্ধু এজনক লগ কৰিবলৈ গৈছিল । হোটেলৰ লিফটত চাফাই কৰ্মী এজনে তেওঁক নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । পিছত সামাজিক মাধ্যমত পূর্বে যোগাযোগ কৰা লোকজনে তেওঁৰ হোটেলৰ কোঠাত ধর্ষণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:দিল্লীৰ চলন্ত বাছত কিশোৰীৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণক লৈ ক্ষোভিত ভূমি পেডনেকাৰ

নিৰ্ভয়াকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি! দিল্লীত শ্লীপাৰ বাছত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ

ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰাই কিশোৰীক অপহৰণ, দুই কিশোৰৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ

Last Updated : October 7, 2026 at 11:34 AM IST

TAGGED:

FIVE STAR HOTEL
NAGALAND NEWS
শাৰীৰিক নিৰ্যাতন
ইটিভি ভাৰত অসম
WOMAN MISBEHAVIOUR IN DELHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.