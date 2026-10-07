দিল্লীত পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ যুৱতীক টানি-আজুৰি মাৰ্চিডিজত তুলি নিয়াৰ চেষ্টা

দিল্লীত পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ যুৱতীক টানি-আজুৰি মাৰ্চিডিজত তুলি নিয়াৰ চেষ্টা
ভুক্তভোগী যুৱতীৰ বন্ধুবৰ্গক হকী ষ্টীক আৰু লোহাৰ ৰডেৰে আক্ৰমণ ৷ তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : October 7, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : October 7, 2026 at 11:34 AM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত পুনৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ৰাজধানীৰ চাণক্যপুৰী অঞ্চলৰ এখন পাঁচ তাৰকাযুক্ত হোটেলত নাগালেণ্ডৰ এগৰাকী যুৱতীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।
উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি তিনিজন যুৱকে যুৱতীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে এখন মাৰ্চিডিজ গাড়ীত উঠাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল । এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ অহা যুৱতীগৰাকীৰ বন্ধুসকলকো যুৱক তিনিজনে হকী ষ্টীক আৰু লোহাৰ ৰডেৰে আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে কৰে ।
আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, এই ঘটনাটো যোৱা ৪ অক্টোবৰৰ পুৱা প্ৰায় ৩:৩০ বজাত হোটেলৰ পাৰ্কিং এলেকাত সংঘটিত হয় । নাগালেণ্ডৰ যুৱতীগৰাকী বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে হোটেলত আছিল ।
A woman from Nagaland and her friends were allegedly assaulted in the parking area of a five-star hotel in Chanakyapuri during the early hours of Sunday. According to her complaint, three men in a white Mercedes allegedly misbehaved with her and attempted to force her into their car. When her friends intervened, they were allegedly assaulted as well. Police registered an FIR under Sections 115(2), 126(2) and 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, and arrested all three accused from the spot: Delhi Police— IANS (@ians_india) October 7, 2026
যুৱতীগৰাকী আৰু তেওঁৰ বন্ধুজন হোটেলৰ প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে তিনিজন যুৱকে তেওঁলোকক আগচি ধৰি বলপূৰ্ৱকভাৱে যুৱতীগৰাকীক এখন বগা মাৰ্চিডিজ গাড়ীৰ ফালে টানি নিবলৈ চেষ্টা কৰে ।
তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
যুৱতীগৰাকীয়ে এলাৰ্ম বজোৱাত তেওঁৰ বন্ধুসকলে হস্তক্ষেপ কৰাত অভিযুক্তসকলে ক্ষুব্ধ হৈ যুৱতীগৰাকীৰ বন্ধুক হকী ষ্টীক আৰু লোহাৰ ৰডেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই হিংসাত্মক সংঘৰ্ষত এজন বন্ধু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰা মতে, হোটেলখনৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি ঘটনাটোৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । তদুপৰি আহতসকলৰ চিকিৎসা প্ৰতিবেদন আৰু অভিযুক্তৰ জেৰাৰ ভিত্তিত অধিক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
যদিও জেৰাৰ সময়ত অভিযুক্তই বহু অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে, তথাপিও আৰক্ষীয়ে এই গোচৰটো প্ৰতিটো কোণৰ পৰা পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰি তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
Delhi | Three men arrested in a case of alleged assault involving a woman from Nagaland and her friends on 4th October. The alleged incident happened in the parking area of a five-star hotel in Chanakyapuri area, says Delhi Police. According to the woman’s complaint, she was standing in the parking area when three men arrived in a car and misbehaved with her and attempted to force her into their car. When her friends intervened and tried to protect her, the accused allegedly assaulted them as well, as per the complainant.— ANI (@ANI) October 7, 2026
মণিপুৰৰ যুৱতীৰ লগত অশ্লীল আচৰণ
চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চত দিল্লীত এগৰাকী মণিপুৰী আৰু এগৰাকী বৃটিছ যুৱতীৰ সৈতে সংঘটিত অশ্লীল ঘটনাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল । এই ঘটনা ঘটিছিল মালব্য নগৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সাতপুৰা পাৰ্কত ।
মণিপুৰী যুৱতীগৰাকীয়ে পাৰ্কত লগৰ এজনক লগ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত তাত উপস্থিত এজন নাবালক ল’ৰাই তেওঁৰ বিষয়ে আপত্তিজনক আৰু অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল । উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত ল’ৰাকেইটাই আক্ৰমণাত্মক হৈ তেওঁৰ সৈতে কাজিয়া আৰম্ভ কৰে ।
অভিযুক্তই আক্ৰমণ চলাই যুৱতীগৰাকীক মুখমণ্ডল আৰু কাণৰ ওচৰত সামান্য আঘাতো কৰিছিল । এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীক মদন মোহন মালব্য চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ।
মহিপালপুৰ হোটেলত ব্ৰিটিছ যুৱতীক ধৰ্ষণ
যোৱা মাৰ্চত দিল্লীৰ মহিপালপুৰ অঞ্চলৰ এখন হোটেলত এগৰাকী ব্ৰিটিছ যুৱতীক নিৰ্যাতন আৰু ধৰ্ষণৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
ইংৰাজ যৱতীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এজন অভিযুক্তৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰিছিল । যুৱতীগৰাকী গোৱাৰ পৰা দিল্লীলৈ বন্ধু এজনক লগ কৰিবলৈ গৈছিল । হোটেলৰ লিফটত চাফাই কৰ্মী এজনে তেওঁক নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । পিছত সামাজিক মাধ্যমত পূর্বে যোগাযোগ কৰা লোকজনে তেওঁৰ হোটেলৰ কোঠাত ধর্ষণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:দিল্লীৰ চলন্ত বাছত কিশোৰীৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণক লৈ ক্ষোভিত ভূমি পেডনেকাৰ
নিৰ্ভয়াকাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি! দিল্লীত শ্লীপাৰ বাছত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ
ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰাই কিশোৰীক অপহৰণ, দুই কিশোৰৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ