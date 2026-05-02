এটা বাটৰুৱা কুকুৰৰ সন্ধান দিয়াজনক ৫০ হাজাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰিব দুই মহিলাই

এটা বাটৰুৱা কুকুৰৰ সন্ধান দিয়াজনক ৫০ হাজাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰিব দুই মহিলাই
এটা বাটৰুৱা কুকুৰ উদ্ধাৰ বাবে আদালতৰ কাষ চাপিলে দুই মহিলা ৷
Published : May 2, 2026 at 9:13 PM IST
নতুন দিল্লী: "কুকুৰ শৃগাল গৰ্দভৰো আত্মা ৰাম,জানিয়া সবাকো পৰি কৰিবা প্ৰণাম..." বুলি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈ গৈছে ৷ বৰ্তমান প্ৰতিযোগিতাৰ দৌৰত মানৱীয়তা হেৰাই গৈছে, তেনেস্থলত প্ৰভুভক্ত কুকুৰৰ প্ৰতি সহানুভূতি নোহোৱা হৈছে একাংশৰ ৷ কিন্তু একাংশ জন্তুপ্ৰেমীয়ে বৰ্তমানো পদপথৰ কুকুৰক খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ লগতে প্ৰতিপালন কৰি আহিছে ৷
কিন্তু এটা বাটৰুৱা কুকুৰৰ সন্ধান দিয়াজনক ৫০ হাজাৰ টকাৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰিছে দুগৰাকী মহিলাই ৷ প্ৰশ্ন হয় কুকুৰটোৰ সন্ধান দিয়াজনক কিয় ৫০ হাজাৰ টকাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰিব দুই মহিলাই ?
দেশৰ আগশাৰী বিমান বন্দৰৰ ভিতৰত অন্যতম দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ ৷ বহুজনৰ বাবে পৰিচিত এই বিমনাবন্দৰটো ৷ ঠিক একেদৰে দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ ৩ নং টাৰ্মিনেলৰ এটা কোণত বহু দিন ধৰি এটা কুকুৰ আছিল স্থায়ী ঠিকনা ৷ তাৰ কোনো মালিক নাছিল ৷ মন গ'লে সি ঘূৰি ফুৰিছিল, মন গ'লে শুব পাৰিছিল, ভোক লাগিলে যিকোনো খাদ্য খাব পাৰিছিল ৷ বাতানুকূলৰ সুবিধা নাপালেও সি সন্তুষ্ট আছিল ৷ কাকো আমনি কৰা নাছিল বা অপকাৰো কৰা নাছিল ৷ বিমান বন্দৰটোৰ সেই টাৰ্মিনেলেৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক অহা-যোৱা কৰিছে ৷ কাৰো ভ্ৰূক্ষেপ নাছিল কুকুৰটোৰ প্ৰতি ৷
কিন্তু কুকুৰটোৰ প্ৰতি দয়া ওপজাত ৰেখা অৰোৰা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বন্ধুত্ব গঢ়িলে কুকুৰটোৰ সৈতে ৷ সেই স্বৰূপে প্ৰতিদিনে পুৱা-গধুলি ৰেখাই খাদ্যৰ যোগান ধৰিছিল কুকুৰটোক ৷ ৰেখাকে কুকুৰটোৱে হয়তো তেওঁৰ মালিক বুলি ভাবিছিল ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰেখাই কুকুৰটোৰে বন্ধুত্ব গঢ়িলে আৰু খাদ্যৰ যোগান ধৰি থাকিল ৷ কিন্তু হঠাৎ দিল্লীৰ বিমান বন্দৰৰ ৩ নং টাৰ্মিনেলৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল কুকুৰটো ৷ বিশ্বাসী বন্ধুক খাদ্য দিবলৈ নাপায় বিষাদেৰে ভৰি পৰিল ৰেখাৰ মন ৷
বহু সন্ধান কৰি কুকুৰটো নোপোৱাত অৱশেষত আইনৰ কাষ চাপিল ৰেখা অৰোৰা আৰু নয়দাৰ ৰশ্মী শৰ্মাই ৷ এই সন্দৰ্ভত আৰোৰাই কয়," দিল্লীৰ পাটিয়ালা হাউছৰ এচিজেএম প্ৰণৱ যোশীৰ আদালতত চলি আছে গোচৰটো ৷ আইজিআই বিমানবন্দৰৰ পৰা অবৈধভাৱে স্থানান্তৰিত কৰা কুকুৰটো এমাহৰো অধিক সময় নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ ২০ এপ্ৰিলত গোচৰটোৰ শুনানিৰ সময়ত আদালতে কুকুৰটোৰ অৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ পৰা বিশদ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছিল ৷ কিন্তু সেই তথ্য আদালতত জমা দিব পৰা নাই ৷"
গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়," দীৰ্ঘদিনে কুকুৰটোক চিকিৎসা প্ৰদান, খাদ্য যোগান ধৰি আহিছো ৷ কিন্তু বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই আবৈধভাবে কুকুৰটো স্থান্তৰিত কৰিলে ৷ যিটো নিন্দনীয় কাৰ্য ৷" ন্যায়ালয়ত চলি থকা গোচৰ সমান্তৰালকৈ বাটৰুৱা কুকুৰটোৰ সন্ধান দিয়াজনক ৫০ হাজাৰ টকাৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ৰেখাই ৷
