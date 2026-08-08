দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ জিলা ক'ৰ্টত শুনানি, অসমৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক?
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা,বিজেপি সাংসদৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা একচন ৰিপৰ্ট বিচাৰিছে দিল্লীৰ এখন আদালতে ৷ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ৩১ আগষ্ট...
Published : August 8, 2026 at 4:31 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত ডুবেই ইছলামিক লোক আৰু প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত এছ ৱাই কুৰেশ্বীৰ বিৰুদ্ধে কৰা আপত্তিজনক মন্তব্য় সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিলৰ দাবীৰে হৰ্ষ মন্দৰে দাখিল কৰা আবেদনৰ এক শুনানি শুক্ৰবাৰে দিল্লীৰ এখন আদালতত হৈ যায় ৷
দিল্লীস্থিত ৰাউজ এভিনিউ (Rouse Avenue) জিলা আদালতে শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই বিষয়টোত দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা একচন টেকেন ৰিপ’ৰ্ট (ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিবেদন) বিচাৰিছে ৷
সমাজকৰ্মী হৰ্ষ মন্দাৰে নিজৰ আবেদনত উল্লেখ কৰে যে দিল্লীৰ চৰকাৰে মৌলবীসকলক দৰমহা দিয়াৰ নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথিত ভাষণৰ উদ্ধৃতি দি আবেদনকাৰী হৰ্ষ মন্দৰে সেয়া সাম্প্ৰদায়িকভাৱে প্ৰৰোচনামূলক আৰু বিভেদমূলক আছিল বুলি উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত ডুবেই ৱাকফ আইন সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কুৰেশ্বী সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য়ও উক্ত আবেদনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে।
একেদৰে হৰ্ষ মন্দাৰৰ আবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই "মিঞা মানুহক হাৰাশাস্তি" কৰিবলৈ কোৱাৰ লগতে "অসমতাৰ সন্মুখীন হ'লেহে তেওঁলোকে অসম এৰি যাব" বুলি কোৱা কথাটো উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ লগতে তেওঁৰ 'বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কাম কৰি আছে যাতে তেওঁলোকে ৰাজ্যখনত ভোটদান কৰিব নোৱাৰে' ভাষ্য়ও উল্লেখ আছে।
সমাজকৰ্মী হৰ্ষ মন্দাৰে লেখ আবেদনখনৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ (বিএনএছ) ধাৰাৰ অধীনত উক্ত কখাবোৰৰ বাবে থানাত গোচৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে ন্য়ায়ালয়ৰ ওচৰত অনুমতি বিচাৰিছে ৷ এই আবেদনত সম্প্ৰদায়বোৰৰ মাজত শত্ৰুতাক বৃদ্ধি কৰাা, ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিত বাধা দিয়া ক্ষতিকাৰক বক্তব্য, জনতাৰ মাজত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰা বক্তব্য, ধৰ্মীয় অনুভূতিক আঘাত দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কৰা ইচ্ছাকৃত মন্তব্য় আদি ধাৰাৰ অধীনত এজাহাৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।
অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ পাৰছ দালালে দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা একচন টেকেন ৰিপ’ৰ্ট (ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিবেদন) বিচাৰি এই বিষয়ৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ৩১ আগষ্টলৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য় যে মুখ্য় নিৰ্বাচনী আযুক্ত হিচাপে এছৱাই কুৰেশ্বী এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমজন ইছলামধৰ্মী ব্যক্তি আছিল। তেওঁ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে ।