চীনৰ ভিছা কেলেংকাৰী: কংগ্ৰেছ সাংসদ কাৰ্তি চিদাম্বৰমৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিলৰ নিৰ্দেশ
২৩ ডিচেম্বৰত আদালতে সাতজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দি গোচৰটোৰ পৰা চেতন শ্ৰীবাস্তৱ নামৰ এজনক ৰেহাই দিয়ে ।
Published : December 23, 2025 at 3:53 PM IST
নতুন দিল্লী : চীনৰ ভিছা কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত কংগ্ৰেছ সাংসদ কাৰ্তি পি চিদাম্বৰম আৰু আন ছয়জনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিল্লীৰ আদালতৰ । কাৰ্তি চিদাম্বৰম আৰু আন সাতজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি থকা বিশেষ ন্যায়াধীশ (চি বি আই) ডিগ বিনয় সিঙে ৭ জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দি গোচৰটোৰ পৰা চেতন শ্ৰীবাস্তৱ নামৰ এজনক ৰেহাই দিয়ে ।
২৩ ডিচেম্বৰৰ আদেশত আদালতে অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগত অভিযুক্ত সাতজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । অৱশ্যে বিতং আদেশৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত কাৰ্তি চিদাম্বৰম আৰু অন্যান্যৰ বিৰুদ্ধে ২০১১ চনত তেওঁৰ পিতৃ পি চিদাম্বৰম কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত চীনৰ নাগৰিকৰ ভিছাৰ সুবিধা প্ৰদানৰ অভিযোগত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল ।
বিশেষ আদালতৰ সন্মুখত দাখিল কৰা অভিযোগনামাত চি বি আয়ে শিৱগংগাৰ লোকসভাৰ সাংসদ কাৰ্তি চিদাম্বৰমৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল । তেওঁৰ তথাকথিত ঘনিষ্ঠ সহযোগী এছ ভাস্কৰাৰমন, বেদান্তৰ সহযোগী কোম্পানী তালাৱণ্ডী ছাব' পাৱাৰ লিমিটেড (টি এছ পি এল) আৰু মুম্বাইস্থিত বেল টুলছৰ নাম তাত উল্লেখ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ জৰিয়তে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।
ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ লগতে দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইনৰ বিধানৰ অধীনত অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ, প্ৰতাৰণা, জালিয়াতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে । অভিযোগনামা দাখিল কৰা আন আন অভিযুক্তৰ ভিতৰত ভাইৰাল মেহতা, অনুপ আগৰৱালা, মনছুৰ ছিদ্দিকী আৰু চেতন শ্ৰীবাস্তৱ আছে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে ।
২০২২ চনত পঞ্জীয়ন হোৱা এফ আই আৰৰ দুবছৰীয়া তদন্তৰ অন্তত চি বি আয়ে দাখিল কৰা অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰে যে পঞ্জাবস্থিত টি এছ পি এলে ১৯৮০ মেগাৱাটৰ তাপশক্তি কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি আছে আৰু এই কাম চীনৰ কোম্পানী শ্বানডং ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কনষ্ট্ৰাকচন ক'ৰ্পক (ছেপচিঅ’) দিয়া হৈছে । প্ৰকল্পটো নিজস্ব সময়সূচী মতে চলি আছিল আৰু কোম্পানীটোৱে জৰিমনা বিহাৰ সম্ভাৱনাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
প্ৰাথমিক তদন্ত গ্ৰহণ কৰা তদন্তকাৰী বিষয়াৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট চি বি আইৰ এফ আই আৰত অভিযোগ কৰা হৈছে যে টি এছ পি এলৰ এজন কাৰ্যবাহীয়ে কাৰ্তি চিদাম্বৰমৰ 'ঘনিষ্ঠ সহযোগী/ফ্ৰণ্ট মেন' ভাস্কৰামনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ কাষ চাপিছিল ।
এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন আৰু অনুসন্ধানৰ পিছত সংস্থাটোৱে কয়, “তেওঁলোকে উক্ত চীনা কোম্পানীটোৰ বিষয়াসকলক আবণ্টিত ২৬৩টা প্ৰজেক্ট ভিছা পুনৰ ব্যৱহাৰৰ অনুমতি প্ৰদান কৰি চিলিঙৰ উদ্দেশ্য (কোম্পানীটোৰ প্লাণ্টৰ বাবে অনুমোদিত সৰ্বাধিক প্ৰজেক্ট ভিছা) পৰাস্ত কৰাৰ বাবে এক পিছ দুৱাৰৰ উপায় উদ্ভাৱন কৰিছিল ।"
প্ৰজেক্ট ভিছা হৈছে ২০১০ চনত বিদ্যুৎ আৰু তীখা খণ্ডৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা এক বিশেষ ধৰণৰ ভিছা, যাৰ বাবে পি চিদাম্বৰমৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত বিশদ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল যদিও প্ৰজেক্ট ভিছা পুনৰ প্ৰদানৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল বুলি এফ আই আৰত অভিযোগ কৰা হৈছিল ।
টি এছ পি এলৰ এজন কাৰ্যবাহীয়ে ২০১১ চনৰ ৩০ জুলাইত গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি তেওঁৰ কোম্পানীক আবণ্টিত প্ৰজেক্ট ভিছা পুনৰ ব্যৱহাৰৰ অনুমোদন বিচাৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে । এই ভিছাই এমাহৰ ভিতৰত অনুমোদন পাইছিল আৰু ইয়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি এফ আই আৰত অভিযোগ কৰা হৈছিল ।
"২০১১ চনৰ ১৭ আগষ্টত ভাস্কৰামনৰ নিৰ্দেশত কাৰ্যবাহীয়ে ২০১১ চনৰ ৩০ জুলাই তাৰিখৰ সংশ্লিষ্ট পত্ৰখনৰ প্ৰতিলিপি তেওঁক ই-মেইলযোগে প্ৰেৰণ কৰে, যিখন কাৰ্তিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়... তদানীন্তন গৃহমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত ভাস্কৰমণে অনুমোদন নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৫০ লাখ টকাৰ অবৈধ উৎকোচৰ দাবী জনায় ।" এফ আই আৰত অভিযোগ কৰা হৈছে ।
চীনৰ ভিছা সম্পৰ্কীয় কামৰ বাবে পৰামৰ্শ আৰু অতিৰিক্ত খৰচৰ বাবে উত্থাপিত দুখন চালানৰ অধীনত ছদ্মবেশত পৰিশোধ কৰি মুম্বাইস্থিত বেল টুলছ লিমিটেডৰ জৰিয়তে উক্ত উৎকোচৰ ধন টি এছ পিৰ পৰা কাৰ্তি চিদাম্বৰম আৰু ভাস্কৰৰমণক ইমেইলযোগে প্ৰেৰণ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে বুলি চি বি আইৰ এফ আই আৰত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
চালানৰ বিপৰীতে টি এছ পি এলে চেকযোগে ধন বেল টুলছ লিমিটেডক দিছিল আৰু তাৰ পিছত উক্ত ধনৰাশি ভাস্কৰৰমণক নগদ ধনেৰে প্ৰদান কৰিছিল বুলি অভিযোগ কৰিছিল ।