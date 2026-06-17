নীটৰ কাকত ফাদিল কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্তক পুনঃপৰীক্ষাত বহাৰ অনুমতি আদালতৰ
দিল্লীৰ আদালতে NEET-UG কাকত ফাদিল গোচৰৰ এজন অভিযুক্তক জিম্মাত থকা অৱস্থাত ২১ জুনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে ।
Published : June 17, 2026 at 12:17 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা (NTA)ই অহা ২১ জুনত পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব NEET-UG ২০২৬ ৷ যোৱা ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই পৰীক্ষা কাকত ফাদিলৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছিল ৷ মঙলবাৰে দিল্লীৰ আদালতে NEET-UG কাকত ফাদিল গোচৰৰ এজন অভিযুক্তক জিম্মাত থকা অৱস্থাত ২১ জুনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে ।
কাকত ফাদিলৰ অভিযোগৰ মাজতে ৩ মে’ত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নামভৰ্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি কাম এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট (স্নাতক), বা NEET-UG বাতিল কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই ৷
অভিযুক্ত যশ যাদৱৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে । তেওঁ কয় যে আবেদনকাৰীয়ে এতিয়া যি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব বিচাৰিছে, সেই পৰীক্ষাৰেই কাকতসমূহ ফাদিলৰ গুৰুতৰ অভিযোগৰ সন্মুখীন হ’লেও তেওঁক পুনৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান নকৰি জামিনক শাস্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁৰ অধিকাৰক খৰ্ব কৰিব নোৱাৰি ।
“তদুপৰি কোনো পৰীক্ষাত কোনো ছাত্ৰৰ যোগ্যতা বাচনিৰ ক্ষেত্ৰত যোগ্য কৰ্তৃপক্ষ/পৰীক্ষা পৰিচালনা সংস্থাৰ উপযুক্ত নিৰ্দেশৰ অধীনত হয় । এই দৃষ্টিভংগীৰে আদালতে আবেদনকাৰীক ২১ জুনত পৰীক্ষাত হাজিৰ হোৱাৰ অধিকাৰী বুলি বিবেচনা কৰে,” ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় ।
তেওঁ অৱশ্যে কয় যে তদন্তৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়, সংগ্ৰহ কৰিব বিচৰা তথ্য আৰু প্ৰমাণ তথা এতিয়াও তদন্ত চলি থকা আন সন্দেহযুক্ত লোকৰ সম্ভাৱনাক বিবেচনা কৰিলে আদালতে এনে অংশগ্ৰহণৰ সুবিধাৰ বাবে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় ।
ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে লক্ষ্য কৰে, যাদৱৰ অধিবক্তাই কয় যে তেওঁৰ ক্লায়েণ্টক ন্যায়িক জিম্মাত পৰীক্ষা দিবলৈ অনুমতি দিয়া হ’ব পাৰে । ‘‘আদালতে এই অনুৰোধ অনুকূলভাৱে বিবেচনা কৰিব বিচাৰে । এনে পন্থাই আবেদনকাৰী/অভিযুক্তৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব আৰু লগতে তদন্তৰ স্বাৰ্থকো সহায় আগবঢ়াব ।’’ যাদৱক ন্যায়িক জিম্মাতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ অনুমতি দি ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় ।
যোৱা ১৩ মে’ত জয়পুৰত চিবিআইয়ে যাদৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । পিছত তেওঁক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । এই গোচৰত মুঠ ১৩ জন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, এই আটাইকেইজনেই বৰ্তমান ন্যায়িক জিম্মাত আছে ।
লগতে পঢ়ক: এখন দোকানত চুৰি নহ'বলৈ সমগ্ৰ মল বন্ধ কৰি দিয়া হয় নেকি? প্ৰশ্ন টেলিগ্ৰামৰ মুখ্য় কাৰ্য্য়বাহী বিষয়াৰ