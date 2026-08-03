মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ যৌন শোষণৰ গোচৰত দোষমুক্ত ব্ৰীজভূষণ সিং; জানো আহক সমগ্ৰ ঘটনাটো কি আছিল...
মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন ডব্লিউ এফ আই মুৰব্বী ব্রীজভূষণ সিঙক দিল্লী আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ৷
Published : August 3, 2026 at 1:19 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 1:26 PM IST
নতুন দিল্লী : মহিলা মল্লযুঁজাৰুৱে দাখিল কৰা যৌন শোষণৰ গোচৰত সোমবাৰে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ভাৰতীয় কুস্তি ফেডাৰেশ্ব’ন (ডব্লিউ এফ আই)ৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বিজেপি নেতা ব্রীজভূষণ শৰণ সিং আৰু নিলম্বিত ডব্লিউ এফ আইৰ সহকাৰী সচিব বিনোদ টোমৰক দোষমুক্ত কৰে ৷ অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ অশ্বিনী পানোৱাৰে এই ৰায়দান কৰে ৷
২০২৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত মল্লযুঁজাৰুৰ প্ৰতিবাদেৰে আৰম্ভ হোৱা ব্রীজভূষণ শৰণ সিং আৰু মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলৰ মাজত হোৱা বিতৰ্ক আদালতৰ এই ৰায়দানৰ পাছত এতিয়া শেষ হোৱা যেন পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ব্রীজভূষণক মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ পৰা মুক্ত কৰিলে ৷ পূৰ্বে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে POCSO Act গোচৰটোও বাতিল কৰা হৈছিল ৷ ব্রীজভূষণ শৰণ সিঙক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক আৰু আদালতে তেওঁক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো বিষয়ে জানো আহক ৷
VIDEO | Delhi: Former Wrestling Federation of India (WFI) chief Brij Bhushan Sharan Singh, after being acquitted by Delhi's Rouse Avenue Court in the sexual harassment case filed by six women wrestlers, says, "The honourable judge said that Brij Bhushan Singh and Vinod Tomar are… pic.twitter.com/fLoN4qZPJJ— Press Trust of India (@PTI_News) August 3, 2026
ব্রীজভূষণ সিং আৰু মল্লযুঁজাৰুসকলৰ মাজত বিতৰ্ক :
ভাৰতীয় কুস্তি ফেডাৰেশ্ব’ন (ডব্লিউ এফ আই)ৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ব্রীজভূষণ শৰণ সিং আৰু মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলৰ মাজত বিতর্ক কেন্দ্র কৰি আছিল যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ৷ ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত বিনেশ ফ’গাট আৰু সাক্ষী মালিককে ধৰি ছয়গৰাকী মহিলা মল্লযুঁজাৰু আৰু বজৰং পুনিয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও প্ৰবীণ মল্লযুঁজাৰুৱে ব্রীজভূষণে ফেডাৰেশ্ব’নৰ কাৰ্যালয়ত আৰু বিদেশ ভ্ৰমণত মহিলা খেলুৱৈক যৌন নিৰ্যাতন, অনুসৰণ আৰু ভয় দেখুওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷
ব্রীজভূষণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত মল্লযুঁজাৰুসকলৰ মাহজোৰা ধর্ণা কাৰ্যসূচী :
দেশৰ প্রখ্যাত মল্লযুঁজাৰুসকলে ২০২৩ চনৰ ১৮ জানুৱাৰীত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত এই অভিযোগৰ তদন্ত আৰু ব্রীজভূষণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত প্রতিবাদ আৰম্ভ কৰে ৷ কেইবামাহো ধৰি চলি থকা মল্লযুঁজাৰুৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত সমগ্ৰ দেশতে এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় ৷
#WATCH | Women wrestlers alleged sexual harassment case: Former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh arrives at Delhi's Rouse Avenue court ahead of judgement in the case— ANI (@ANI) August 3, 2026
He says, " i will only hear what the court will have to say. there is nothing in my hands." pic.twitter.com/wS1A2PEBRy
এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন নোহোৱাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হৈছিল মল্লযুঁজাৰুসকল : যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলে দিল্লীত ব্রীজভূষণ শৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলে দিল্লীৰ কন’ট প্লেচ থানাত ব্রীজভূষণ শৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন নকৰিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে মল্লযুঁজাৰুসকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপৰ পিছত এফ আই আৰ দাখিল :
বিনেশ ফ’গাটৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও মহিলা মল্লযুঁজাৰুৱে ব্রীজভূষণ শৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপৰ পিছতে ২০২৩ চনৰ এপ্ৰিল মাহত দিল্লী আৰক্ষীয়ে ব্রীজভূষণ আৰু তেতিয়াৰ সহ অভিযুক্ত বিনোদ টোমাৰৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন কৰে ৷ তাৰ পিছত ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত আদালতে অভিযোগ ফ্ৰেমৱৰ্ক কৰে ৷ বিনোদ টোমাৰ ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্ব’নৰ সহকাৰী সচিব আছিল ৷
কুস্তি ফেডাৰেশ্ব’নৰ কাম-কাজ স্থগিত আৰু ব্ৰীজভূষণ সিঙক অপসাৰণ :
মল্লযুঁজাৰুসকলৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবাদৰ পিছত ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ে এখন নিৰীক্ষণ সমিতি গঠন কৰি মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্ব’নৰ প্ৰশাসনিক কৰ্তব্যৰ পৰা ব্রীজভূষণ সিঙক অপসাৰণ কৰে ৷ এপ্ৰিল মাহত দাখিল কৰা এফ আই আৰৰ পিছত ২০২৩ চনৰ ১৩ মে’ত ভাৰতীয় অলিম্পিক সংঘই কুস্তি ফেডাৰেশ্ব’নৰ সমগ্ৰ কাৰ্যবাহী সংস্থাটো ভংগ কৰি ইয়াৰ কাম-কাজ চম্ভালিবলৈ এখন তদৰ্থ সমিতি (Ad-hoc Committee) নিযুক্তি দিয়ে ৷ ইয়াৰ লগে লগে ব্রীজভূষণৰ মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্ব’নৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যকাল আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপ্ত হয় ৷
#WATCH | Delhi | After being acquited by the Delhi rouse Avenue Court in the Women wrestlers alleged sexual harassment case, Brij Bhushan Sharan Singh says, " होइहि सोइ जो राम रचि राखा। (what is meant to be will be, as destined by lord ram)." https://t.co/6O1R8HjBeD pic.twitter.com/pL4Ptu41Na— ANI (@ANI) August 3, 2026
মল্লযুঁজৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা ব্ৰীজভূষণৰ :
ভাৰতীয় অলিম্পিক সংঘই মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্ব’নৰ সমগ্ৰ কাৰ্যবাহী সংস্থাটো ভংগ কৰাৰ পিছত নতুনকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আৰু য’ত ব্রীজভূষণৰ ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিঙে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে ৷ কিন্তু সঞ্জয় সিঙক ব্ৰীজভূষণ চৰণ সিঙৰ শিবিৰৰ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু তেওঁৰ নিযুক্তিক লৈ ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই হুলস্থূলৰ মাজতে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ে নৱনিৰ্বাচিত সংস্থাটোক নিলম্বন কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত দেশত ৰাজনৈতিক বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু নিলম্বনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে ২০২৩ চনৰ ২৪-২৫ ডিচেম্বৰত ব্রীজভূষণ সিঙে মল্লযুঁজৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ কথা ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰে ৷ সিঙে কুস্তিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে অৱসৰ লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি ফেডাৰেশ্ব’নৰ সৈতে আৰু তেওঁৰ কোনো সম্পৰ্ক নাথাকিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৷
POCSO গোচৰত আদালতৰ পৰা সকাহ ব্রীজভূষণক :
এগৰাকী নাবালিকা মল্লযুঁজাৰুৱেও ব্রীজভূষণ শৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ ফলস্বৰূপে ব্রীজভূষণৰ বিৰুদ্ধে POCSO আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ৷ অৱশ্যে নাবালিকা মল্লযুঁজাৰুগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰি পাটিয়ালা হাউছ কোৰ্টে গোচৰটো বাতিল কৰি ব্রীজভূষণক সকাহ প্ৰদান কৰে ৷
আদালতৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ পাছত ব্রীজভূষণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ দোষমুক্ত কৰাত সিঙে এক আনন্দৰ মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰে । আদালতে তেওঁক এই গোচৰৰ পৰা সন্মানজনকভাৱে মুক্ত কৰিছে ৷ ব্ৰীজভূষণে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "‘ৰামে যি সৃষ্টি কৰিছে সেয়াই হ’ব’ ৷ এইটো মোৰ আৰু মোৰ অনুৰাগীৰ বাবে অতি আনন্দৰ বিষয় ৷ প্ৰথম দিনাই মই কৈছিলোঁ যে যদি মোৰ বিৰুদ্ধে কোনো ৰায়দান হয় বা কোনো অভিযোগ প্ৰমাণিত হয় তেন্তে মই নিজকে ফাঁচী দিম ৷ মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল যে ন্যায় পাম ৷ মই কেতিয়াও নিজকে অপৰাধী অনুভৱ কৰা নাছিলো ৷ যিসকল কনিষ্ঠ খেলুৱৈৰ অধিকাৰ খৰ্ব হৈছিল তেওঁলোকৰ বাবে আমি যুঁজিছিলো ৷ মই সুখী যে আমি সেই যুঁজখনো জয়ী হৈছিলো আৰু আত্মবিশ্বাসী যে সেই (জুনিয়ৰ) খেলুৱৈসকলে ভৱিষ্যতে মল্লযুঁজৰ ক্ষেত্ৰত দেশখনক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব ৷"
বজৰং পুনিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
আদালতৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত মল্লযুঁজাৰু বজৰং পুনিয়াই কয়, "আজিৰ সিদ্ধান্তই স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকৰ হাতত সকলো ক্ষমতা আছে ৷ আমি এতিয়া আদালতৰ বিশদ আদেশৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো ৷ কি ভিত্তিত তেওঁলোকক দোষমুক্ত কৰা হৈছে আমি বুজি পোৱা নাই ৷" ইফালে, বিনেশ ফ’গাটৰ অধিবক্তা ৰেবেকা জনে কয়, "এই ৰায় অত্যন্ত হতাশজনক ৷ এই গোচৰত অভিযোগ দিয়া চাৰিগৰাকী মহিলাই আদালতত সৎ সাক্ষ্য দিছিল ৷ পুনৰীক্ষণৰ সময়তো তেওঁলোকৰ বক্তব্যৰ কোনো সাল-সলনি হোৱা নাছিল ৷"
লগতে পঢ়ক : সংবাদমেলৰ মাজতে সাংসদক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ : আক্ৰমণকাৰীক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ