ফটকাৰ ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে দিল্লীৰ আকাশ, বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ১,০৩৯ লৈ বৃদ্ধি

ফটকাৰ ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে দিল্লীৰ আকাশ, বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ১,০৩৯ লৈ বৃদ্ধি
ফটকাৰ জুই-ধোঁৱাৰ ফলত ৰাজধানী চহৰখনৰ আকাশ ধুঁৱলী-কুঁৱলী হৈ পৰে ৷ বিশেষকৈ দেওবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পিছত এই মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় ৷
Published : November 9, 2026 at 12:36 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰাজধানী দিল্লীত বায়ু প্ৰদূষণৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ৷ দীপাৱলীৰ পিছৰটো দিনত অৰ্থাৎ সোমবাৰে দিল্লীৰ আকাশ ধোঁৱাৰ ডাঠ তৰপে আবৃত থকা দেখা যায় ৷ অক্টোবৰৰ শেষৰফালে দিল্লীত প্ৰদূষণৰ ফলত বায়ুৰ গুণগত মানৰ বহু পৰিমাণে অৱনতি ঘটিছিল ৷ দেওবাৰে সমগ্ৰ দিল্লীবাসীয়ে দীপাৱলীৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ ফটকা-আতচবাজী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছৰে পৰা ইয়াৰ অধিক অৱনতি ঘটে ৷
কিন্তু এইক্ষেত্ৰত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক নিৰ্ণয় কৰিব পৰা এপসমূহৰ মাজত যথেষ্ঠ তাৰতম্য থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ চৰকাৰৰ সমীৰ এপৰ মতে, ৯ নৱেম্বৰ সোমবাৰে পুৱা ৭.০৫ বজাত বায়ুৰ সামগ্ৰিক গুণগত মান সূচকাংক(একিউআই) ৩৬৮ ত থকাৰ বিপৰীতে ৫৯টা নিৰীক্ষণ ষ্টেচনৰ ভিতৰত ১৫টাতে ৪০০ৰ ওপৰত পোৱা গৈছে ৷
সমীৰ আৰু ব্যক্তিগত নিৰীক্ষণ এপ ‘একিউআই.ইন’ত পোৱা বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংকৰ মাজত যথেষ্ট অমিল দেখা গৈছে । সোমবাৰে পুৱা ৬.৩১ বজাত 'AQI.in' ত নতুন দিল্লীৰ বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ১,০৩৯ পোৱা দেখা গৈছে ৷ যিটো ‘বিপজ্জনক’ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৷ আনহাতে, চৰকাৰৰ 'সমীৰ' এপটোৱে একেটা সূচকাংক ৩৬৮ দেখুৱাইছে, যিটো ‘অতি দুৰ্বল’ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৷
দেওবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পিছত ফটকাৰ শব্দ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পায় ৷ মাজনিশালৈকে এই শব্দ চলি থাকে ৷ যাৰ ফলত ৰাজপথ আৰু আৱাসিক অঞ্চলসমূহ ধোঁৱাৰে একো নেদেখা হৈ পৰে ৷ ৰাজধানীৰ বহু ঠাইত দৃশ্যমানতা হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে বাসিন্দাসকলে ফটকাৰ পৰা ওলোৱা তীব্ৰ ধোঁৱা আৰু গোন্ধৰ বাবে উশাহত কষ্ট অনুভৱ কৰে ৷
কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড (চিপিচিবি)ৰ তথ্য অনুসৰি, সমগ্ৰ দিল্লীৰ কেইবাটাও নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ৪০০ ৰ ওপৰত পোৱা গৈছে ৷ বুৰাৰী ক্ৰছিঙত সৰ্বাধিক ৪৪১, বিবেক বিহাৰত ৪৩৭, দিল্লী প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়(ডিটিইউ)ত ৪৩৪, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উত্তৰ কেম্পাছ আৰু জাহাংগীৰপুৰীত ৪৩৩কৈ আৰু ৰোহিণীত ৪৩০ বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক পোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে ।
আনহাতে, নাজাফগড়ত ৩৪০, আনন্দ বিহাৰত ৩৩৫, আই এম ডি লোধি ৰোডত ৩২৩, অশোক বিহাৰত ৩১৯ আৰু শ্ৰীঅৰবিন্দ মাৰ্গত ২৬৭ মাত্ৰাত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক পোৱা গৈছে । ইয়াৰ মাজতে আই আই টি দিল্লী আৰু দ্বাৰকা ছেক্টৰ ৮ - ৰ কোনো তথ্য পোৱা নগ’ল ৷
‘গ্ৰেডেড ৰেচপন্স এক্সন প্লেন’ (জিআৰএপি)ৰ তৃতীয় পৰ্যায় কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পাছতো দীপাৱলীৰ প্ৰথমটো দিনতে দিল্লী-এনচিআৰৰ পৰিস্থিতি অধিক শোচনীয় হৈ পৰে । এই পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ শুকুৰবাৰে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে বায়ুৰ গুণাগুণ ব্যৱস্থাপনা আয়োগে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছিল ৷
সোমবাৰৰ পৰা পৰৱৰ্তী কেইটামান দিনলৈ ৰাজধানী চহৰখনত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ‘গুৰুতৰ’ শ্ৰেণীতে থকাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰা হৈছে ৷ দীপাৱলীৰ পিছত দিল্লী তথা সমীপৰ কৃষকসকলে শুকান জাৱৰ জ্বলোৱাৰ কামবোৰ প্ৰতিবছৰে কৰি আহিছে ৷ গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যান-বাহনৰ চলাচল আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বৰ্তমান দিল্লীত পূৰ্বৰ নিশাসমূহতকৈ প্ৰায় ৩০ শতাংশ অধিক পৰিমাণে বায়ু প্ৰদূষিত হৈছে ৷ যিটো পৰিস্থিতি বিশেষকৈ নিশা ৮ বজাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
ৰাজধানী দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ চহৰখনৰ অধিকাংশ অঞ্চলতে ৪০০ৰ ওপৰত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক পোৱা গৈছে ৷ যাৰ বাবে শিশু, বয়সস্থ লোকসকল, গৰ্ভৱতী, হাঁপানী, চিঅ’পিডি বা হৃদৰোগত ভোগা লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এনে লোকসকলক পৰাপক্ষত দুৱাৰ-খিৰিকী মাৰি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷ বাহিৰলৈ গ’লেও এনে লোকে মাস্ক পৰিধান কৰা উচিত ৷ যদিহে লোকসকলে উশাহত কষ্ট অনুভৱ কৰে, তেন্তে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব লাগে ৷
লগতে পঢ়ক: হিমালয় উপত্যকাত আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ ৪৬%লৈ বৃদ্ধি; ভাৰত-নেপাল-তিব্বতত বানৰ আশংকা