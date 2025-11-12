ETV Bharat / bharat

আতংকিত হৈহে সন্দেহযুক্ত লোকে কৰিছিল বিস্ফোৰণ; ক্ষীপ্ৰগতিত চলিছে নিয়াৰ তদন্ত

দিল্লীৰ ঐতিহাসিক লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত বিস্ফোৰণত নিহত আৰু আহত হোৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব দিল্লী চৰকাৰে ।

Red Fort Car Blast
লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ ক্ষীপ্ৰগতিত চলিছে তদন্ত (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2025 at 8:08 AM IST

4 Min Read
নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই ৷ সংস্থাটোৰ তদন্ত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে ৷ প্ৰাৰম্ভিক তথ্যই ইংগিত দিয়ে যে গাড়ী বোমা বিস্ফোৰণটো সাধাৰণ আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণ নাছিল, বৰঞ্চ সন্দেহজনক লোকজনৰ আতংকিত হৈহে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল ৷

সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও স্থানত নিৰাপত্তা সংস্থাই অভিযান চলাইছে আৰু ফৰিদাবাদ, চাহাৰানপুৰ, পুলৱামা আদি অঞ্চলত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ কৰিছে ৷ তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে বিশ্বাস কৰে যে সন্দেহজনক লোকজনে ক্ৰমাৎ হেঁচাত খৰখেদাকৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, সন্দেহযুক্ত লোকজনে আত্মঘাতী গাড়ী বোমা বিস্ফোৰণৰ সাধাৰণ পদ্ধতি অনুসৰণ কৰা নাছিল ৷ তেওঁ গাড়ীখনে কোনো লক্ষ্যত খুন্দা মৰা নাছিল তথা ইচ্ছাকৃতভাৱেও খুন্দা মৰা নাছিল ৷

অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ

লালকিল্লাৰ বিস্ফোৰণৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্যৰ পিছতে সংবাদ সংস্থা এ এন আইয়ে সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ কৰিছে যে দিল্লী-এন চি আৰ আৰু পুলৱামাৰ কেইবাটাও স্থানত নিৰাপত্তা সংস্থাই চলোৱা অভিযানৰ সময়ত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ হোৱাৰ ফলত সন্দেহজনক ব্যক্তিজনে ক্ৰমাৎ হেঁচাত খৰখেদাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৷

নিৰাপত্তা সংস্থাৰ অভিযানৰ বাবে আতংক আৰু হতাশা

ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ ৯ আৰু ১০ নৱেম্বৰত হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদত চলোৱা অভিযানৰ সময়ত প্ৰায় ৩০০০ কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰক, ডিটনেটৰ, টাইমাৰ আৰু অন্যান্য বোমা নিৰ্মাণ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰি জব্দ কৰা হৈছিল ৷ এই বিস্ফোৰণসমূহ জব্দ কৰিবলৈ নিৰাপত্তা সংস্থাই চলোৱা অভিযানত আতংক আৰু হতাশাৰ সৃষ্টি হয় ৷

সময়ৰ পূৰ্বে বিস্ফোৰণ হ’ল বোমা

সময়ৰ পূৰ্বে বিস্ফোৰণ হোৱা বোমাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিকশিত নহ’ল, যাৰ ফলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সীমিত হৈ পৰে ৷ সূত্ৰ অনুসৰি বিস্ফোৰণৰ ফলত গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল আৰু কোনো ধৰণৰ শ্ব্ৰেপনেল বা প্ৰজেক্টাইল পোৱা নগ’ল ৷ এইদৰে এটা বৃহৎ আক্ৰমণ ৰোধ কৰা হ’ল, যাৰ কৃতিত্ব প্যান ইণ্ডিয়া সজাগতা আৰু সন্দেহজনক মডিউলৰ ওপৰত সমন্বিত ব্যৱস্থা ওপৰত যায় ।

আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা দিল্লী চৰকাৰৰ

লালকিল্লাত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৃতকৰ পৰিয়াল আৰু আহতসকলৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ তেওঁ মৃতকৰ পৰিয়ালৰ বাবে ১০ লাখ টকা, স্থায়ীভাৱে অক্ষম লোকৰ বাবে ৫ লাখ টকা, আৰু গুৰুতৰভাৱে আহতসকলৰ বাবে ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই দুৰ্ঘটনা অত্যন্ত মৰ্মান্তিক আৰু হৃদয়বিদাৰক । যিকোনো ব্যক্তিৰ অকাল ক্ষতি এটা পৰিয়ালৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি, যাৰ ক্ষতিপূৰণ কোনেও দিব নোৱাৰে । এই কঠিন সময়ত দিল্লী চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে । বিস্ফোৰণত নিহত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ বাবে ১০ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰা হৈছে।"

অমিত শ্বাহৰ বৈঠক

ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত মঙলবাৰে আন এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা পৰ্যালোচনা বৈঠকত দিল্লী বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছত পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰা হয় ৷ বৈঠকৰ সময়ত শ্বাহে দায়বদ্ধ সকলোকে বিচাৰি উলিওৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ লগতে তেওঁ কয় যে এই কাৰ্যৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ সংস্থাসমূহৰ পৰা কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ৷

