দিল্লী বিস্ফোৰণৰ পাছত তীব্ৰ সতৰ্কতাৰ মাজত চলি আছে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান

দিল্লী বিস্ফোৰণৰ পাছত তীব্ৰ সতৰ্কতাৰ মাজত চলি আছে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান
বিহাৰ বিধানসভাৰ লগতে ছয়খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সাতখন বিধানসভাৰ আসনৰ বাবে উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে ।
Published : November 11, 2025 at 9:34 AM IST
হায়দৰাবাদ : দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত সোমবাৰে সংঘটিত হোৱা ভয়াবহ বিস্ফোৰণৰ পাছত ৰাজ্যসমূহত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তীব্ৰ সতৰ্কতাৰ মাজতে মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা দ্বিতীয় আৰু অন্তিম পৰ্যায়ৰ বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হয় । সীমাঞ্চল, মিথিলা, মগধ আৰু পশ্চিম বিহাৰকে ধৰি ২৪৩টা সমষ্টিৰ ১২২টা সমষ্টিত ভোটদান চলি আছে । ১২ জন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীকে ধৰি ১৩০২ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৩.৭ কোটিৰো অধিক ভোটাৰে ।
ভোটদান পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু বিয়লি ৫ বজালৈকে চলিব । অৱশ্যে কিছুমান আসনত ভোটদানৰ সময়সীমা ৬ বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ মহিলা পৰিচালিত ৫৯৫টা ভোটকেন্দ্ৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ২১টা কেন্দ্ৰকে ধৰি ৪৫ হাজাৰৰো অধিক বুথত মসৃণ আৰু হেঁচামুক্ত ভোটদান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ ৫০০ৰো অধিক কোম্পানী মোতায়েন কৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য আৰু নেপালৰ সীমান্ত ছীল কৰিছে । সীমা অতিক্ৰম কৰি চলাচল ৰোধ কৰাৰ লগতে শান্তিপূৰ্ণ ভোটদান সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছে ।
বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত এইবাৰ ৬৫ শতাংশতকৈ অধিক ভোটাৰে অভিলেখ সৃষ্টি হৈছিল । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দৰেই দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ক্ৰমে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু আৰ জে ডিৰ তেজস্বী যাদৱৰ নেতৃত্বত শাসকীয় নেশ্যনেল ডেম’ক্ৰেটিক এলায়েন্স (এন ডি এ) আৰু মহাগঠবন্ধন (গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স)ৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে ।
মহিলা ভোটাৰ আৰু সীমাঞ্চল অঞ্চলক এই পৰ্যায়ত নিৰ্ণায়ক কাৰক হিচাপে বিবেচিত হৈছে । আজিৰ ভোটদানৰ ফলাফলে অৱশেষত সিদ্ধান্ত ল’ব কোনে চৰকাৰ গঠন কৰি আগন্তুক পাঁচ বছৰ বিহাৰত শাসন কৰিব । ১৪ নৱেম্বৰত ভোট গণনা কৰা হ’ব ।
ইফালে বিহাৰৰ উপৰিও আজি ছয়খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সাতখন বিধানসভাৰ আসনৰ বাবে উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে । জম্মু-কাশ্মীৰৰ বুডগাম আৰু নাগ্ৰোটা সমষ্টি, ৰাজস্থানৰ আন্তা, ঝাৰখণ্ডৰ ঘাটশিলা, তেলেংগানাৰ জুবিলী হিলছ, পঞ্জাৱৰ তৰ্ণ তৰণ, মিজোৰামৰ ডাম্পা, ওড়িশাৰ নুৱাপাদা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে এই উপ-নিৰ্বাচন । শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিকা নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যকেইখনত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ।