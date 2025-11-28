ETV Bharat / bharat

দিল্লী বিস্ফোৰণৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য: মুজাম্মিলে আত্মগোপন কৰা আৰু দুটা স্থানৰ সম্ভেদ

মুজাম্মিলে এজন কৃষকৰ এটুকুৰা মাটিত নিৰ্মিত এটা কোঠাত প্ৰায় ১২ দিন ধৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জমা কৰি ৰাখিছিল ।

Delhi Blast Probe Reveals 2 More Faridabad Hideouts Of Terror Suspect Muzammil
দিল্লী বিস্ফোৰণৰ তদন্তত পোহৰলৈ বিস্ফোৰক তথ্য (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 28, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ফৰিদাবাদ: ১০ নৱেম্বৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত অন্যতম মূল অভিযুক্ত ডাঃ মুজাম্মিল শ্বকীল গনাইৰ আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত আৰু দুটা আত্মগোপনৰ স্থান আছিল বুলি প্ৰকাশ পাইছে দিল্লী বিস্ফোৰণৰ তদন্তত ।

মুজাম্মিলে ফতেহপুৰ টাগা আৰু ফৰিদাবাদৰ ধৌজত আত্মগোপন স্থান ভাৰাত দিয়াৰ উপৰিও কাশ্মীৰী ফলৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ অজুহাতত খোড়ী জামালপুৰ গাঁৱৰ প্ৰাক্তন সৰপঞ্চৰ পৰা এটা ঘৰ ভাৰাত লৈছিল আৰু এজন কৃষকৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰা সৰু কোঠা এটাও লৈছিল বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

জুম্মা খানৰ মালিকানাধীন এই বাসস্থানটোত তিনিটা শোৱনী কোঠা, এটা হল আৰু পাকঘৰ আছে, এই স্থান আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় ৪ কিলোমিটাৰ দূৰত আছিল । য’ত মুজাম্মিলে কাম কৰিছিল আৰু জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক কৰায়ত্ত কৰিছিল । এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাই মাহৰ ভিতৰত তেওঁ ইয়াত মাহে ৮ হাজাৰ টকাকৈ ভাৰা দি আছিল বুলি সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ।

খানৰ মালিকানাধীন প্লাষ্টিকৰ কেঁচামাল কাৰখানাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ঘৰটো । শেহতীয়াকৈ এন আই এৰ এটা দলে দিল্লী বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ সৈতে জড়িত মুজাম্মিলক গাঁওখনলৈ লৈ যায় । সেই সময়ছোৱাত এন আই এৰ বিষয়াসকলে খানক কেইবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা কৰে ।

সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, জেৰাৰ সময়ত জুম্মাই উল্লেখ কৰা অনুসৰি মুজাম্মিলে তেওঁক কৈছিল যে তেওঁ ইয়াত কাশ্মীৰী ফলৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁক ঠাইৰ প্ৰয়োজন । কিন্তু, প্ৰায় তিনিমাহৰ পাছত তাত বেছি গৰম বুলি দাবী কৰি তেওঁ ঘৰটো খালী কৰে ।

মুজাম্মিলৰ সৈতে তেওঁৰ পূৰ্বৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি উল্লেখ কৰে জুম্মাই । আল-ফালাহ হাস্পতালত জুম্মাৰ ভতিজাকৰ কেন্সাৰৰ চিকিৎসা চলি থকাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰথম সাক্ষাৎ হৈছিল । খানে কয়, "প্ৰায় তিনিমাহৰ পিছত তেওঁ মোৰ ঘৰ খালী কৰিছিল । মই কেতিয়াও সন্দেহ কৰা নাছিলো যে তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদী ।"

এন আই এৰ তদন্তত এইটোও প্ৰকাশ পাইছে যে মুজাম্মিলে এজন কৃষকৰ এটুকুৰা মাটিত নিৰ্মিত এটা কোঠাত প্ৰায় ১২ দিন ধৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জমা কৰি ৰাখিছিল । পিছত তেওঁ বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি ফতেহপুৰ টাগা গাঁৱৰ মৌলবী ইষ্টিয়াকৰ ঘৰৰ এটা কোঠালৈ স্থানান্তৰিত কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান মহোৎসৱ 2025 ৰ কাৰ্টেইন ৰেইজাৰ অনুষ্ঠিত হয় গুৱাহাটীত

দক্ষিণ ভাৰতৰ দিশে এইবাৰ আগবাঢ়িছে ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহ, হ’ব পাৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণ; সতৰ্কবাণী জাৰি IMD-ৰ

TAGGED:

DELHI RED FORT BLAST PROBE
DELHI TERROR ATTACK
RED FORT CAR BLAST
ইটিভি ভাৰত অসম
DELHI RED FORT BLAST PROBE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.