প্ৰচণ্ড ধুমুহা-বৰষুণৰ মাজতে দিল্লী বিমান বন্দৰত অঘটন
ৰাজধানী দিল্লীৰ বিমান বন্দৰত দেওবাৰে বিয়লি বতৰে হঠাৎ লোৱা ভয়াৱহ ৰূপে অঘটন ঘটায় ৷ টাৰ্মিনেল ২ৰ ওচৰত ৰখাই থোৱা বিমানত ক্ষতিসাধন ৷
Published : June 8, 2026 at 6:54 PM IST
নতুন দিল্লী: ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ৰখাই থোৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ তিনিখন বিমান দেওবাৰে সন্ধিয়া প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷ বিমানৰ পৰা যাত্ৰী নমাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এডাল চিৰিয়ে বতাহৰ সোঁতত আহি বিমানত খুন্দা মাৰে ৷ ফলত বিমান কেইখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷ তাৰ পিছতেই কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
ৰাজধানী দিল্লী অঞ্চলত দেওবাৰে বিয়লি হঠাৎ বতৰে ভয়াৱহ ৰূপ লয় ৷ তাৰ মাজতে বিয়লি প্ৰায় ৪.৪০ বজাত বিমান বন্দৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । টাৰ্মিনেল ২ৰ ওচৰত ৰখাই থোৱা হৈছিল বিমানকেইখন ৷ প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ সোঁতত স্থানচ্যুত হোৱা সঁজুলিয়ে বিমানকেইখনত আঘাত কৰে ।
বিমানবন্দৰ আৰু বিমান সংস্থাৰ সূত্ৰৰ মতে, বতৰৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছিল, যাৰ ফলত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচন কৰ্মীসকল অফ গাৰ্ড হৈ পৰিছিল । বিষয়টোৰ সৈতে পৰিচিত বিষয়াসকলে কয় যে যাত্ৰী উঠা-নমা কৰা ষ্টেপলেডাৰ আৰু অন্যান্য গ্ৰাউণ্ড হেণ্ডলিং সম্পত্তিকে ধৰি ৰখাই থোৱা বিমানৰ ওচৰত স্থাপন কৰা সঁজুলিসমূহ বতাহৰ সোঁতত নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা আঁতৰি বিমানখনত খুন্দা মাৰিছিল ।
এই ঘটনাত কোনো লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই যদিও এই কাণ্ডই দেশৰ অন্যতম ব্যস্ত বিমানবন্দৰত হঠাৎ বতৰৰ পৰিঘটনাৰ সময়ত প্ৰস্তুতি আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
বিমানবন্দৰৰ বিষয়াসকলে ইংগিত দিছিল যে গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফসমূহে বতৰৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে আগতেই অনুমান কৰিব পৰা নাছিল । সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, ধুমুহাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত কোনো তাৎক্ষণিক আগতীয়া সতৰ্কবাণী দিয়া হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলৰ ৰাণৱে’ত স্থাপন কৰা সঁজুলিসমূহ সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিয়াৰ সময় নাপালে ।
বিমানবন্দৰৰ পৰা লাভ কৰা দৃশ্যত দেখা গৈছে যে এপ্ৰ’ন এলেকাৰ ওপৰেৰে এডাল ষ্টেপলেডাৰ বতাহৰ ঢৌত চলি আহি টাৰ্মিনেলৰ বে’ত ৰখাই থোৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত খুন্দা মাৰে ।
বিমানবন্দৰৰ পৰিচালক দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ লিমিটেডে নিশ্চিত কৰিছে যে প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু বৰষুণৰ ফলত ৰখাই থোৱা বিমানৰ ওচৰত গ্ৰাউণ্ড হেণ্ডলিং সঁজুলিয়ে অভাৱনীয়ভাৱে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ তিনিখন বিমানত খুন্দা মাৰে । এই সঁজুলিসমূহ এয়াৰ ইণ্ডিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং চাৰ্ভিচেছ আৰু ইণ্ডিগ’ৰ গ্ৰাউণ্ড হেণ্ডলিং অপাৰেচনৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
এই ঘটনাৰ পিছতে তিনিওখন বিমানৰ কাৰিকৰী পৰিদৰ্শন আৰু ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়নৰ বাবে তৎক্ষণাত সেৱাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় । মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে পৰিচিত সূত্ৰই জনোৱা মতে, ক্ষতিৰ পৰিমাণ সীমিত যেন লাগে যদিও অভিযন্তাসকলে বিমানখন পৰিচালনাৰ বাবে মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে বিশদ পৰীক্ষা চলাই আছে ।
ইয়াৰে দুখন বিমান পৰিদৰ্শন আৰু সৰু সৰু মেৰামতিৰ কামৰ পিছত সেৱালৈ ঘূৰি অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তৃতীয়খন বিমানখন পুনৰ উৰণ আৰম্ভ কৰিবলৈ ক্লিয়াৰ কৰাৰ আগতে অতিৰিক্ত ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু দীঘলীয়া কাৰিকৰী পৰ্যালোচনাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ।
এই পৰিঘটনাটো অস্বাভাৱিক আছিল। বতৰৰ পূৰ্বাভাসে অঞ্চলটোত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী দিছিল যদিও প্ৰকৃত পৰিস্থিতি যথেষ্ট বেছি ভয়াৱহ বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল । বতৰ বিজ্ঞানৰ পৰ্যবেক্ষণত পালামত বতাহৰ গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় ১০১ কিলোমিটাৰl উপনীত হোৱা বুলি ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ৷ কিন্তু পূৰ্বানুমান অনুসৰি ঘণ্টাত প্ৰায় ৬০ কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বলাৰ কথাহে কোৱা হৈছিল ৷
এই ঘটনাই বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু অংশীদাৰসকলক ভয়াৱহ বতৰৰ সময়ত গ্ৰাউণ্ডৰ সঁজুলিসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বৰ্তমানৰ প্ৰট’কলসমূহ পৰ্যাপ্ত নেকি সেই বিষয়ে পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিছে ।
তদন্তকাৰীয়ে বতৰ নিৰীক্ষণ পদ্ধতি, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু ধুমুহা অহাৰ পূৰ্বে গ্ৰাউণ্ড হেণ্ডলিং দলে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপকে ধৰি সংঘৰ্ষৰ পূৰ্বে হোৱা পৰিঘটনাৰ ক্ৰম পৰ্যালোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বাতৰি প্ৰকাশৰ সময়লৈকে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ।
বিশেষজ্ঞসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে বিমানবন্দৰসমূহে নিয়মিতভাৱে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায় যদিও দ্ৰুতগতিত বিকশিত হোৱা ধুমুহাই কাৰ্যকৰী সঁহাৰিৰ বাবে মাত্ৰ এখন সংকীৰ্ণ খিৰিকীহে মুকলি কৰি দিব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত ভ্ৰাম্যমাণ স্থল সঁজুলিসমূহ যাতে দ্ৰুতভাৱে সুৰক্ষিত কৰাটো বিমান আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতি ৰোধ কৰাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে ।
মাৰ্টিন কনছালটিঙৰ বিমান বিশেষজ্ঞ তথা চিইঅ’ মাৰ্ক ডি মাৰ্টিনে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, এই কাণ্ডটো গ্ৰাউণ্ড হেণ্ডলিং এজেন্সীৰ দায়িত্ব যেন লাগে, কিয়নো ধুমুহাৰ পূৰ্বে গ্ৰাউণ্ড চাপৰ্ট সঁজুলি সঠিকভাৱে সুৰক্ষিত কৰা উচিত আছিল । এনে সঁজুলিবোৰ বন্ধ কৰি ৰখাৰ লগতে তীব্ৰ বতাহত চলাচল ৰোধ কৰিবলৈ হুইল লক বা ফ্ল’ৰ লক ব্যৱহাৰ কৰাকে ধৰি প্ৰতিষ্ঠিত পদ্ধতি আছে ।
"বতৰৰ অৱস্থা জ্ঞাত আছিল, আৰু সেই অনুসৰি সঁজুলিসমূহ সুৰক্ষিত কৰা উচিত আছিল । যেনেকৈ বাহন এখন হেণ্ডব্ৰেক সংযুক্ত কৰি ৰখাই থোৱা হয়, গ্ৰাউণ্ডত এই সঁজুলিসমূহো লক কৰিব লাগিব । তেনে নকৰাটোৱে গাফিলতিৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।" মাৰ্টিনে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, “বিমান নিয়ন্ত্ৰকৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ডিজিচিএৰ ভূমিকা হ’ল সুৰক্ষাৰ নিয়ম স্থাপন আৰু বলবৎ কৰা । যদি সেই নিয়মসমূহ পালন কৰা নহ’ল আৰু এই গাফিলতিৰ ফলত ক্ষতিসাধন হয়, তেন্তে দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অপাৰেটৰৰ ওপৰত । ক্ষতিগ্ৰস্ত বিমান সংস্থাটোৱে এই ঘটনাৰ বাবে দায়বদ্ধ সংস্থাটোৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিব পাৰে ।”
লগতে পঢ়ক: অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত চলিছে মিছাইল নিৰ্মাণৰ কাৰখানা স্থাপনৰ প্ৰস্তুতি