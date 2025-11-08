ETV Bharat / bharat

বিমান সেৱা লাহে লাহে স্বাভাৱিক হৈছে দিল্লী বিমানবন্দৰত

এ এম এছ এছৰ কাৰিকৰী ত্ৰুটি শুধৰণি হোৱাত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে যাত্ৰীয়ে ।

Indira Gandhi International Airport Delhi
দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী: দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বিমান সেৱা পুনৰ স্বাভাৱিক হ'বলৈ ধৰিছে । শুকুৰবাৰে পুৱাই নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ১০০ৰো অধিক বিমান উৰণত বিলম্ব হোৱাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল । অৱশ্য়ে অটোমেটিক মেছেজ চুইচিং ছিষ্টেম (এ এম এছ এছ)ৰ কাৰিকৰী ত্ৰুটি ক্ৰমান্বয়ে শুধৰণি হোৱাত বিমান সেৱা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে ।

আই জি আই বিমানবন্দৰে এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰে যে এই সমস্যা ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে বিমান সেৱা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে । কালিৰে পৰা বিমানবন্দৰত যাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সকলো বিষয়াই অহৰহ কাম কৰি আছে । আনহাতে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই যাত্ৰীসকলক শেহতীয়া বিমানৰ অৱস্থাৰ বাবে নিজৰ বিমান সংস্থাৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ যোগাযোগ ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । বিমানবন্দৰত স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।

AMSS ব্যৱস্থাৰ অস্থায়ী বিজুতিৰ সমাধান :

ইফালে ইণ্ডিগ’ এয়াৰলাইন্সে এটা পোষ্টত কয, “আমি জনাইছো যে বিমান পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণত প্ৰভাৱ পেলোৱা এ এম এছ এছ ব্যৱস্থাৰ অস্থায়ী বিচ্ছিন্নতা সমাধান হৈছে । দিল্লী বিমানবন্দৰ আৰু উত্তৰ অঞ্চলৰ অন্যান্য ক্ষতিগ্ৰস্ত বিমানবন্দৰসমূহত ক্ৰমান্বয়ে কাৰ্যকলাপ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনা হৈছে ।”

বিমান পৰিবহণ ব্যৱস্থাত কাৰিকৰী দোষ :

উল্লেখ্য় যে দিল্লীৰ আই জি আই বিমানবন্দৰৰ বিমান পৰিবহণ ব্যৱস্থাত হোৱা কাৰিকৰী ত্ৰুটিৰ বাবে শুকুৰবাৰে বিমান পৰিবহণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । ইয়াৰ ফলত প্ৰায় ২৫০খন বিমান বিলম্ব হয় । উল্লেখ্য় যে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত নিতৌ ১৫০০ৰো অধিক বিমান সেৱা চলি আছে ।

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

