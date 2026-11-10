দিল্লীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বায়ুৰ গুণগত মান 'অতি বেয়া' : আইএমডিৰ আগজাননী, চিকিৎসকৰ বিশেষ পৰামৰ্শ
এইকেইদিনত ৰাজধানী দিল্লীৰ বতাহ যথেষ্ট প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে । আইএমডিৰ মতে, কেইবাটাও নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰত বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক 'অতি বেয়া' শ্ৰেণীত আছে ।
Published : November 10, 2026 at 3:11 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বায়ুৰ গুণগত মান 'অতি বেয়া' হৈ আছে । ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ চমুকৈ আইএমডিয়ে (IMD) বায়ু স্থিৰ হৈ থকাৰ আগজাননী দিছে । মঙলবাৰে পুৱা দিল্লী-এনচিআৰত বায়ুৰ গুণমান অতি বেয়া আছিল । ৰাজধানীৰ কেইবাটাও নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰত বায়ুৰ গুণমান 'অতি বেয়া' বুলি ধৰা পৰিছে । অৱশ্যে গড় স্তৰত সামান্য উন্নতি হৈছে ।
১০ নৱেম্বৰৰ তথ্য অনুসৰি, দিল্লীৰ সামগ্ৰিক বায়ু গুণগত মান সূচকাংক (AQI) ২৯৯ ('বেয়া') । ইয়াৰ পূৰ্বে ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিদিন ধৰি এই সূচকাংক 'অতি বেয়া' শ্ৰেণীত আছিল । এই সূচকাংক ৭ নৱেম্বৰত ৩৬৯, ৮ নৱেম্বৰত ৩৭৬ আৰু ৯ নৱেম্বৰত ৩৪৪ আছিল ।
কিছুমান বিশেষ অঞ্চলত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বহুত বেছি আছিল । ইয়াৰ ভিতৰত পুছা (IITM) ৩৮৫, চান্দনী চক (IITM) ৩৮১, এনএছইউটি জাফৰপুৰ (DPCC) ৩৭৯, কমনৱেলথ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স (DPCC) ৩৭৭ আৰু তালকটৰা গাৰ্ডেন (DPCC) ৩৬৮ শীৰ্ষত আছিল । নয়ডাত বায়ুৰ গুণগত মান ধাৰাবাহিকভাৱে বেয়া হৈ আছে ।
ইয়াত ৭ নৱেম্বৰত একিউআই ২৯৭, ৮ নৱেম্বৰত ৩১৮ আৰু ৯ নৱেম্বৰত ৩৩২ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল । গাজিয়াবাদত ৮ নৱেম্বৰত এই সূচকাংক ৩৪৪-ৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰত উপনীত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত ৯ নৱেম্বৰত অলপ উন্নত হৈ ৩২৪ হৈছিল ।
আনহাতে, গুৰুগ্ৰামত ৭ নৱেম্বৰত একিউআই ৩৪৫, ৮ নৱেম্বৰত ২৮৮ আৰু ৯ নৱেম্বৰত পুনৰ ৩৪৫ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল । মঙলবাৰে পুৱা লুধিয়ানা (২৮১), আলৱাৰ (২৭০) আৰু বিশাখাপত্তনম (২০৪) চহৰতো বায়ুৰ গুণগত মান 'বেয়া' হৈ আছিল । আনহাতে, আহমেদাবাদ (১৮৮) আৰু মুম্বাইত (১৪৭) এই মাত্ৰা 'মধ্যম' স্তৰত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল ।
আইএমডিৰ বতৰৰ আগজাননী
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে, মঙলবাৰ, ১০ নৱেম্বৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰ ১২ নৱেম্বৰলৈ দিল্লীৰ আকাশ আংশিকভাৱে ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব । এই সময়ছোৱাত দিনৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ২৭-২৯ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু নিশাৰ সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ১৪-১৭ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই তিনিওটা দিনতে বায়ু চলাচলৰ সূচকাংক 'অতি বেয়া' (২,৭০০-ৰ পৰা ৯,৫০০ m²/s) শ্ৰেণীত থাকিব । ইয়াৰ ফলত প্ৰদূষিত কণিকাবোৰ মাটিৰ ওচৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিব আৰু কুঁৱলীসদৃশ ধোঁৱা আঁতৰি নাযাব ।
প্ৰদূষণ আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ বাবে 'এটম’স্ফিয়াৰিক ইনভাৰ্জন' দায়ী
পৰিৱেশ বিশেষজ্ঞ তথা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক জিতেন্দ্ৰ নাগৰে জনোৱা মতে, দিল্লী-এনচিআৰত শীতকালত ধোঁৱাৰ কুঁৱলী 'এটম’স্ফিয়াৰিক ইনভাৰ্জন' (বায়ুমণ্ডলীয় ওলোটা প্ৰক্ৰিয়া)ৰ বাবে হয় । ইয়াত গৰম বতাহে এখন ঢাকনিৰ দৰে কাম কৰে, যিয়ে ঠাণ্ডা আৰু প্ৰদূষিত বায়ুখিনিক মাটিৰ ওচৰতে ভেটা দি ৰাখে । লগতে বতাহৰ গতি কম হোৱাৰ বাবে প্ৰদূষিত কণিকাবোৰ ইফালে-সিফালে উৰি যাব নোৱাৰে । অত্যধিক প্ৰদূষণ বিয়পোৱা গাড়ী-মটৰ, নিৰ্মাণকাৰ্যৰ ধূলি, উদ্যোগৰ ধোঁৱা, মুকলি ঠাইত জাবৰ-জোঁথৰ পোৰা আৰু খেতিৰ অৱশিষ্ট পোৰা আদি কাৰ্যৰ লগতে বতৰৰ এই স্থিৰ অৱস্থাই এক ঘন ধোঁৱাৰ কুঁৱলীৰ সৃষ্টি কৰে ।
প্ৰদূষণৰ বাবে বেইজিং চহৰৰ পৰা শিক্ষা লোৱাৰ পৰামৰ্শ
অধ্যাপক নাগৰে কয় যে শীতকালত জাৰি কৰা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বা নিয়মসমূহেই যথেষ্ট নহয় । তেওঁ সমগ্ৰ গংগা নদীৰ সমভূমি অঞ্চলত বছৰটোৰ সকলো সময়তে একেলগে কাম কৰি থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰে । বেইজিং চহৰৰ উদাহৰণৰ পৰা শিক্ষা লৈ তেওঁ কঠোৰ পিইউচি (PUC) নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰা, পৰিষ্কাৰ ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা, ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা, আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে সুৰক্ষিতভাৱে ঘৰ গৰম কৰি ৰখাৰ বিকল্প প্ৰদান আৰু নিয়ম উলংঘা কৰাসকলৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ সহায়ত নিৰীক্ষণ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
ডাঃ আৰ এম এল ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল ছায়েন্সেছৰ ইণ্টাৰনেল মেডিচিন বিভাগৰ অতিৰিক্ত অধ্যাপক ডাঃ শোভিত শাক্যই নাগৰিকসকলক কঠোৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে :
- ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাওঁতে মুখত ভালদৰে লাঘি ধৰা N95/N99 মাস্ক পিন্ধক, লগতে অপ্ৰয়োজনীয় যাত্ৰা আৰু বাহিৰত ব্যায়াম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
- ঘৰৰ ভিতৰৰ খিৰিকীবোৰ বন্ধ ৰাখক, HEPA এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ঘৰৰ ভিতৰত ধূপ বা মহ খেদা কইল নজ্বলাব ।
- পুৱা উঠি কুহুমীয়া পানী খাব; নিমখ মিহলি গৰম পানীৰে কুলকুলি কৰিব; এজমা/চিঅ'পিডিৰ (COPD) ৰোগীসকলে নিজৰ ঔষধবোৰ নিয়মীয়াকৈ খাই থাকিব, ইনহেলাৰ আৰু স্পেচাৰ সদায় ওচৰত ৰাখিব আৰু শৰীৰৰ অক্সিজেনৰ মাত্ৰা পৰীক্ষা কৰি থাকিব ।
- আৰাম কৰি থকা অৱস্থাতো যদি উশাহ চুটি হয়, বুকুত বিষ হয়, মানসিক বিভ্ৰান্তি ঘটে বা ওঁঠ নীলা পৰি যায়, তেন্তে পলম নকৰি লগে লগে চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক ।
- পুৱা শুই উঠি ১-২ গিলাচ কুহুমীয়া বা স্বাভাৱিক পানী খাব, যাতে গোটেই ৰাতিটো ডিঙি আৰু অন্ত্ৰত জমা হোৱা বিষাক্ত পদাৰ্থবোৰ শৰীৰৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে ।
- ডিঙিৰ সুৰসুৰণি বা বিষৰ পৰা সকাহ পাবলৈ পুৱা আৰু সন্ধিয়া এচিকুট নিমখ আৰু হালধি মিহলি কৰা কুহুমীয়া পানীৰে কুলকুলি কৰিব ।