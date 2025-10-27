আকৌ এচিড আক্ৰমণৰ বলি যুৱতী, জ্বলি গ’ল দেহৰ বিভিন্ন অংশ
ৰাজধানীত বাজিছে অপৰাধৰ ঘণ্টা ! তিনি যুৱকে এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰে কলেজীয়া ছাত্ৰীক ৷ তাৰ পিছত...
By ANI
Published : October 27, 2025 at 8:51 AM IST
নতুন দিল্লী : আকৌ এচিড আক্ৰমণ ৷ স্থান ৰাজধানী দিল্লী ৷ দেওবাৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, তিনিজন লোকে এচিডেৰে এগৰাকী ছাত্ৰীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায় ৷ অৱশ্যে সোভাগ্যক্ৰমে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ মুখখন ৰক্ষা পৰে ৷ কিন্তু এই এচিড আক্ৰমণৰ ফলত ভুক্তভোগীৰ দুয়োখন হাত জ্বলি যায় ।
এই ঘটনা পাছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে ভুক্তভোগীৰ আত্মীয় ৷ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিয়াৰ লগতে তেওঁঁক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে ভুক্তভোগীয়ে । জানিব পৰা এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে অভিযুক্তকেইটা ।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, দেওবাৰে উত্তৰ-পশ্চিম দিল্লীৰ অশোক বিহাৰৰ লক্ষ্মী বাই মহাবিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।
এই ঘটনা সংঘটিত কৰা তিনিওজন অভিযুক্তৰ ভিতৰত এজনক চিনাক্ত কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে ৷ চিনাক্ত হোৱা অভিযুক্তটো জিতেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি অভিযুক্তকেইটাই ভুক্তভোগীৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি আছিল ৷ এমাহ অশান্তি কৰাৰ পিছত অভিযুক্ত আৰু ভুক্তভোগীৰ মাজত বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় ৷ যাৰ ফলতে উক্ত ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
ভুক্তভোগীয়ে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰাই সংবাদ সংস্থা ANI-ৰ আগত কয়, "... মই ন্যায় বিচাৰো (চৰকাৰৰ পৰা) আৰু তেওঁলোকক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত ।" ইফালে ভুক্তভোগীৰ ভাতৃয়ে অভিযোগ কৰে যে অভিযুক্তই তেওঁৰ ভগ্নীক হাৰাশাস্তি কৰিছিল ৷ সেয়ে তেওঁৰ ভগ্নীগৰাকীয়ে অভিযুক্তৰ পত্নীৰ ওচৰতো এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ কৰিছিল ।
ভুক্তভোগীৰ ভাতৃয়ে কয়, "এইঘটনাটো তাইৰ কলেজৰ ওচৰতে ঘটিছিল... তেওঁ (অভিযুক্ত) মোৰ ভনীক হাৰাশাস্তি কৰিছিল । মোৰ ভনীয়ে তেওঁৰ (অভিযুক্ত) পত্নীৰ ওচৰতো অভিযোগ কৰিছিল... কিন্তু... ভনীয়ে হাত আৰু পেটত আঘাত পাইছে । ভনীৰ চিকিৎসা চলি আছে । আমি ন্যায় বিচাৰো ।"
দিল্লী আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ‘‘যোৱা ২৬ অক্টোবৰত দিল্লীৰ মুকুন্দপুৰৰ বাসিন্দা এগৰাকী ২০ বছৰীয়া যুৱতী এচিড আক্ৰমণৰ বলি হৈ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ এই সন্দৰ্ভত দীপ চান্দ বন্ধু হাস্পতালৰ পৰা ফোন আহিছিল ।’’
দিল্লী আৰক্ষীয়ে লগতে কয়, ‘‘ভুক্তভোগীয়ে জনোৱা মতে, তেওঁ ২য় বৰ্ষৰ (non-college) ছাত্ৰী আৰু অশোক বিহাৰত থকা কলেজৰ ফালে গৈ থকা অৱস্থাতে মুকুণ্ডপুৰৰ বাসিন্দা জিতেন্দ্ৰই তেওঁক আক্ৰমণ কৰে ৷ জিতেন্দ্ৰৰ সহযোগী আছিল ঈশান আৰু অৰমান ।’’
দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয়, "অভিযোগ মতে, ঈশানে অৰমানৰ হাতলৈ এটা বটল আগবঢ়াই দিয়ে ৷ তাৰ পাছত সেই বটলত থকা দ্ৰব্যখিনি অৰমানে ভুক্তভোগীৰ গা লৈ দলিয়াই দিয়ে । ভুক্তভোগীয়ে কোনোমতে নিজৰ মুখখন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও দুয়োখন হাততে আঘাত পায় ৷’’
ইতিমধ্যে ক্ৰাইম টিম আৰু এফ এছ এল দলে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে আৰু ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ ভুক্তভোগীৰ বক্তব্য আৰু আঘাতৰ প্ৰকৃতিৰ ভিত্তিত বিএনএছৰ প্ৰাসংগিক ধাৰাসমূহৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৷