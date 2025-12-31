ডেৰাডুনত অধ্যয়ন কৰি থকা উত্তৰ-পূবৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীকে নিৰাপত্তা দিব চৰকাৰে: ঘোষণা আৰক্ষীৰ

ডেৰাডুনত অধ্যয়ন কৰি থকা উত্তৰ-পূবৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীকে নিৰাপত্তা দিব চৰকাৰে: ঘোষণা আৰক্ষীৰ
এঞ্জেল চাকমাৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টি গঠন উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ ৷
Published : December 31, 2025 at 7:20 AM IST
ডেৰাডুন (উত্তৰাখণ্ড) : ত্ৰিপুৰাৰ ছাত্ৰ এঞ্জেল চাকমাৰ হত্যাকাণ্ডই সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে । ডেৰাডুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিল্লী আৰু ত্ৰিপুৰালৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । এঞ্জেলৰ পৰিয়ালে ন্যায় বিচাৰিছে । অৱশ্যে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ অহৰহ যোগাযোগত আছে পৰিয়ালটো ।
মঙলবাৰে ডেৰাডুনৰ এছ এছ পি অজয় সিঙে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এঞ্জেল চাকমা হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । প্ৰায় ৪৫ মিনিট ধৰি এছ এছ পি অজয় সিঙে কেমেৰাৰ আগত সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে বিতংভাৱে কোৱাই নহয়, সাংবাদিকসকলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰো দিয়ে ।
কেতিয়া আৰু কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ? কেতিয়া এজাহাৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল ? এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ? এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত কিছু নতুন তথ্যও সদৰী কৰে এছ এছ পিগৰাকীয়ে । তেওঁ কয় যে এই বিষয়টো কেৱল আৰক্ষীৰ বাবেই নহয়, ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবেও অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ । যি হৈছে তাত সকলোৱে স্তম্ভিত হৈ পৰিছে ।
এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এক জনবহুল এলেকাত:
এছ এছ পি অজয় সিঙে উল্লেখ কৰে যে এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱা সময় আৰু স্থান আছিল অতি জনবহুল অঞ্চল, য’ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক সাধাৰণ কথা । স্থানীয় বাসিন্দাসকলে এই ঘটনাক স্বাভাৱিক বুলি গণ্য কৰিছিল ।
সমগ্ৰ ঘটনাটো এক মিনিটৰ ভিতৰতে সংঘটিত হৈছিল:
ই টিভি ভাৰতে যেতিয়া এছ এছ পিগৰাকীক সুধিলে যে ইমান জনবহুল অঞ্চলত কোনেও ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল নেকি বা আৰক্ষীক খবৰ নিদিলে নেকি ? তেতিয়া অজয় সিঙে কয় যে এই সকলোবোৰ এক মিনিটৰ ভিতৰতে, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ঘটিছিল । "আমি এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সকলো চিচি টিভি ফুটেজ লাভ কৰিছো, আৰু দেখা গৈছে যে ই এক হঠাৎ ঘটা ঘটনা । গতিকে কোনেও হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল বুলি ক’লে ভুল হ’ব ।" এছ এছ পি অজয় সিঙে কয় ৷
পলাতক অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এক লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ:
এছ এছ পিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই ঘটনাত জড়িত ষষ্ঠজন পলাতক অভিযুক্তৰ বাবে আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ে ঘোষণা কৰা ২৫ হাজাৰ টকাৰ পুৰস্কাৰ এক লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে ।
নেপাললৈ পলাই গ’ল নেকি অভিযুক্ত:
"আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছে যে অভিযুক্ত এতিয়াও নেপাললৈ যোৱা নাই । তেওঁ হয়তো উত্তৰাখণ্ড-নেপাল সীমান্তৰ ওচৰত ক’ৰবাত আত্মগোপন কৰি আছে । আমি তেওঁক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম ।" এছ এছ পিৰ ভাষ্য ৷
তদন্ত কৰিবলৈ এছ আই টি গঠন:
সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তত এতিয়া হত্যাৰ অভিযোগ সংযোজন কৰা হৈছে । জিলা পৰ্যায়ৰ এছ আই টি (বিশেষ তদন্তকাৰী দল)ও গঠন কৰা হৈছে ।
উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যৰ ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ আশংকা কেনেদৰে দূৰ হ’ব:
ইয়াত অধ্যয়ন কৰা উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যৰ ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ উদ্বেগসমূহৰ সমাধানৰ বাবে প্রশাসনে কি কৰিছে ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এছ এছ পি অজয় সিঙে কয় যে ইয়াত অধ্যয়ন কৰা অন্যান্য ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপনৰ বাবে সকলো আউটপোষ্ট, আৰক্ষী থানা আৰু আৰক্ষী চকীলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । তদুপৰি এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে মাতি অনা হ’ব । তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা হ’ব আৰু তেওঁলোকৰ উদ্বেগ শুনা হ'ব । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে শেষত যি বিচাৰে সেয়া নিশ্চিত হ’ব । তেওঁ কয় যে ইয়াত পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ বাহিৰৰ পৰা অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ডেৰাডুন আৰক্ষী দায়বদ্ধ । সেয়েহে তেওঁলোকৰ যিকোনো নিৰাপত্তাহীনতাৰ অনুভৱ দূৰ কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ’ব ।
