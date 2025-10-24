অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ এতিয়া সমাপ্ত হোৱা নাই; পাকিস্তানক সকীয়নি ৰাজনাথ সিঙৰ

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ এতিয়া সমাপ্ত হোৱা নাই; পাকিস্তানক সকীয়নি ৰাজনাথ সিঙৰ
জয়ছলমেৰত উপস্থিত হৈ পাকিস্তানক পুনৰ সকীয়নি দিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে । সীমান্ত অঞ্চলত দ্ৰুত উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ।
Published : October 24, 2025 at 10:20 AM IST
জয়ছলমেৰ : ৰাজস্থানৰ জয়ছলমেৰত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে বৃহস্পতিবাৰে সেনা ষ্টেচনত শৌৰ্য উদ্যান আৰু কেকটাছ উদ্যান উদ্বোধন কৰে । য'ত ভাৰতীয় সেনাৰ সাহসিকতা, ইতিহাস, যুদ্ধৰ কাহিনী প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ এক নতুন পোহৰ আৰু শব্দৰ শ্ব'ৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।
শুকুৰবাৰে তনোট মাতা মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে, য'ত সেৱা আগবঢ়াই তেওঁ লংগেৱালা যুদ্ধক্ষেত্ৰত শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব । তাত তেওঁ জোৱানৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব আৰু সেনাৰ কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিব । ইয়াৰ পিছত তেওঁ সেনা অধিনায়ক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব, যাৰ বিষয়বস্তু হৈছে "সংস্কাৰৰ বছৰ" ।
২৫ অক্টোবৰলৈ জয়ছলমেৰত চলিব এই সন্মিলন । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু সেনাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ পৰিস্থিতি আৰু ভৱিষ্যতৰ সামৰিক কৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব ।
সূত্ৰ অনুসৰি সেনা প্ৰধান উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে অগ্নিবীৰ আঁচনিৰ অধীনত স্থায়ী নিযুক্তি কোটা ২৫ শতাংশৰ পৰা ৭৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব ।
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য-
শৌৰ্য উদ্যান উদ্বোধন কৰাৰ পিছত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কয় যে শেহতীয়াকৈ অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত পাকিস্তানক 'গুৰুতৰ আঘাত' দিয়া হৈছে । তেওঁ সকীয়াই দিয়ে যে যদি পাকিস্তানে আন এক আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা কৰে তেন্তে ইয়াৰ পৰিণতিৰ বিষয়ে ভালদৰেই জানে ।
“Pakistan will now think twice before any misadventure as our Armed Forces gave them a good dose of caution during #OperationSindoor,” said Raksha Mantri Shri @rajnathsingh while interacting with soldiers during Barakhana at Jaisalmer. He warned of an even harsher response if… pic.twitter.com/BgSkiwWK7L— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 23, 2025
সিঙে লগতে উল্লেখ কৰে যে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ শেষ হোৱা নাই, ইয়াক কেৱল স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু আমি সকলো সময়তে সজাগ আৰু সাজু হৈ থাকিব লাগিব ।
সীমান্ত অঞ্চলত দ্ৰুত হৈছে উন্নয়ন
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা সীমান্ত অঞ্চলত বৃহৎ পৰিসৰৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছে, স্থানীয় বাসিন্দা আৰু জোৱান উভয়কে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ।
ৰামচৰিত মানসৰ উদ্ধৃতি দি ৰাজনাথ সিঙে কয় যে যেনেকৈ হনুমানে ৰাৱণৰ ৰাজসভাত কেৱল সীতাৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল, আমাৰ পাইলটেও পাকিস্তানৰ ওপৰত বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । যদিহে দলে-বলে আক্ৰমণ কৰা হয় তেন্তে পাকিস্তানৰ বাবে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব ।
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh inaugurated #Shauryavan, a unique Cacti-cum-Botanical Garden in #Jaisalmer, in the presence of #COAS General Upendra Dwivedi. Transforming the Thar Desert into a vibrant oasis, Shauryavan embodies resilience, innovation & ecological sustainability… pic.twitter.com/r2Bl6LYnNp— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 23, 2025
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ শত্ৰু কেতিয়াও নিষ্ক্ৰিয় নহয়, গতিকে আমি সদায় সজাগ আৰু প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগিব ।"
जैसलमेर में आयोजित ‘बड़ाखाना’ में सैनिकों को संबोधन। https://t.co/p3eZxB2282— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 23, 2025
'আমি সকলো এটা পৰিয়ালৰে':ৰাজনাথ সিং
সেনাৰ বড়াখানা অনুষ্ঠানত জোৱানসকলক সম্বোধন কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই পৰম্পৰা কেৱল খাদ্যৰ লগত জড়িত নহয়, একতাৰ মুহূৰ্ত ।
তেওঁ কয়, "আমি যি পদবীতেই নাথাকো কিয়-মন্ত্ৰী, বিষয়া বা সৈনিক-আমি সকলোৱে এটা পৰিয়ালৰ অংশ ।"
সিঙে কয় যে বৈচিত্ৰ্যই হৈছে সামৰিক আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীত ঐক্যৰ চিহ্ন ।
বড়াখানাত একেখন প্লেট ভাগ কৰি বিভিন্ন ধৰ্ম, ভাষা, অঞ্চলৰ সৈন্যই এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে যে আমাৰ শক্তি আমাৰ ঐক্যত নিহিত হৈ আছে ।
