জয়ছেলমেৰ সীমান্তত সেনাৰ থাৰ শক্তি অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৰাজনাথ সিঙে

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে শুকুৰবাৰে জয়ছেলমেৰৰ লোংগেৱালা সীমান্তত থাৰ শক্তি অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰে । লগতে তেওঁ টনোত মাতা মন্দিৰ দৰ্শন কৰে ।

Thar Shakti exercise
জয়ছেলমেৰ সীমান্তত সেনাৰ থাৰ শক্তি অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৰাজনাথ সিঙে (Courtesy BSF)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read
জয়ছেলমেৰ: প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে শুকুৰবাৰে ৰাজস্থানৰ জয়ছেলমেৰ জিলাৰ ভাৰত-পাক সীমান্তৰ লোংগেৱালাত ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা আয়োজিত 'থাৰ শক্তি' সেনা অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰে । লগতে তেওঁ সেনাৰ আধুনিক যুদ্ধ ক্ষমতা আৰু মৰুভূমি অঞ্চলত যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিৰো বুজ লয় ।

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে সেনা জোৱানসকলৰ সাহসিকতা, পৰাক্ৰম আৰু সমৰ্পিত মনোভাৱৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰি কয় যে ভাৰতীয় সেনা যিকোনো পৰিস্থিতিতে দেশৰ সীমা ৰক্ষাৰ বাবে তৎপৰ । তেওঁ সেনা বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাতো মিলিত হয় আৰু অভিযানৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বুজ লয় ।

লোংগেৱালা হৈছে সেই ঐতিহাসিক স্থান য'ত ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাক যুদ্ধত ভাৰতীয় সেনাই শত্ৰুপক্ষক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল । থাৰ শক্তি অনুশীলনৰ জৰিয়তে সেনাই পুনৰবাৰ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে যে দেশৰ সীমা সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত । ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজনাথ সিঙে বিশ্ববিখ্যাত টনোত ৰায় মাতা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰে ।

তেওঁৰ সৈতে উপস্থিত থাকে স্থল সেনাধ্যক্ষ জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী আৰু বেটল এক্স কমাণ্ডাৰ মেজৰ জেনেৰেল আশিস খুৰানা । আনহাতে, মন্দিৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত বি এছ এফৰ উপ-মহা-নিৰীক্ষক জাতিন্দৰ সিং বিঞ্জি, কমাণ্ডাৰ নীৰজ শৰ্মা আৰু সহকাৰী কমাণ্ডাৰ বিকাশ নাৰায়ণ সিঙে তেওঁক আদৰণি জনায় ।

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে টনোত মাতা মন্দিৰত বিধিগত পূজা-অৰ্চনা কৰি দেশৰ সমৃদ্ধি আৰু সুৰক্ষা কামনা কৰে । তাৰ পিছত তেওঁ মহাদেৱ মন্দিৰত জলাভিষেক কৰে আৰু মনছা মাতা মন্দিৰৰ সমীপৰ খেজুৰ গছত মনোকামনা পূৰণৰ বাবে ৰুমাল বান্ধে । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ১৯৬৫ চনত ভাৰত-পাক যুদ্ধৰ সময়ত পাক সেনাই নিক্ষেপ কৰা বোমাও দৰ্শন কৰে । উল্লেখ্য যে কথিত আছে যে টনোত মাতাৰ কৃপাৰ বাবেই এই বোমাটো বিস্ফোৰণ হোৱা নাছিল ।

Thar Shakti exercise
জয়ছেলমেৰ সীমান্তত সেনাৰ থাৰ শক্তি অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৰাজনাথ সিঙে (Courtesy BSF)

এই ঐতিহাসিক স্থানত উপস্থিত হৈ ৰাজনাথ সিঙে কয়, "টনোত মাতাৰ দৰ্শন কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । এই স্থান দেশৰ অটল আস্থা আৰু শৌৰ্যৰ প্ৰতীক ।"

তেওঁ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলৰ সাহস, নিষ্ঠা আৰু সেৱাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সমৰ্পণ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰো প্ৰশংসা কৰে ।

উল্লেখ্য যে থাৰ শক্তি অনুশীলন হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমি প্ৰশিক্ষণ অনুশীলন । ইয়াত মৰুভূমি পৰিস্থিতিত স্থলযুদ্ধ, যুটীয়া অভিযান আৰু প্ৰযুক্তিগত যুদ্ধকালীন কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । এই অনুশীলনত টেংক, সমৰসজ্জিত বাহন, হেলিকপ্টাৰ আৰু আধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ সমন্বিত ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।

DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH
TANOT MATA MANDIR
RAJNATH SINGH IN LONGEWALA BORDER
ইটিভি ভাৰত অসম
THAR SHAKTI EXERCISE

