জয়ছেলমেৰ সীমান্তত সেনাৰ থাৰ শক্তি অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৰাজনাথ সিঙে

জয়ছেলমেৰ সীমান্তত সেনাৰ থাৰ শক্তি অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৰাজনাথ সিঙে
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে শুকুৰবাৰে জয়ছেলমেৰৰ লোংগেৱালা সীমান্তত থাৰ শক্তি অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰে । লগতে তেওঁ টনোত মাতা মন্দিৰ দৰ্শন কৰে ।
Published : October 24, 2025 at 3:19 PM IST
জয়ছেলমেৰ: প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে শুকুৰবাৰে ৰাজস্থানৰ জয়ছেলমেৰ জিলাৰ ভাৰত-পাক সীমান্তৰ লোংগেৱালাত ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা আয়োজিত 'থাৰ শক্তি' সেনা অনুশীলন প্ৰত্যক্ষ কৰে । লগতে তেওঁ সেনাৰ আধুনিক যুদ্ধ ক্ষমতা আৰু মৰুভূমি অঞ্চলত যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিৰো বুজ লয় ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে সেনা জোৱানসকলৰ সাহসিকতা, পৰাক্ৰম আৰু সমৰ্পিত মনোভাৱৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰি কয় যে ভাৰতীয় সেনা যিকোনো পৰিস্থিতিতে দেশৰ সীমা ৰক্ষাৰ বাবে তৎপৰ । তেওঁ সেনা বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাতো মিলিত হয় আৰু অভিযানৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বুজ লয় ।
#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh witnesses Exercise Thar Shakti at Longewala Border in Jaisalmer, Rajasthan— ANI (@ANI) October 24, 2025
Exercise Thar Shakti is an Indian Army exercise focused on land-based combat in desert terrains pic.twitter.com/CcrKLJOmLV
লোংগেৱালা হৈছে সেই ঐতিহাসিক স্থান য'ত ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাক যুদ্ধত ভাৰতীয় সেনাই শত্ৰুপক্ষক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল । থাৰ শক্তি অনুশীলনৰ জৰিয়তে সেনাই পুনৰবাৰ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে যে দেশৰ সীমা সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত । ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজনাথ সিঙে বিশ্ববিখ্যাত টনোত ৰায় মাতা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰে ।
#WATCH | Rajasthan | Defence Minister Rajnath Singh offered prayers at the Tanot Mata Mandir near Longewala in Jaisalmer.— ANI (@ANI) October 24, 2025
He also saw the bomb shells which were dropped by Pakistan during the 1965 Indo-Pakistan War on the Shri Tanot Rai Mata temple complex, but none of the… pic.twitter.com/VqVRcUalmC
তেওঁৰ সৈতে উপস্থিত থাকে স্থল সেনাধ্যক্ষ জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী আৰু বেটল এক্স কমাণ্ডাৰ মেজৰ জেনেৰেল আশিস খুৰানা । আনহাতে, মন্দিৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত বি এছ এফৰ উপ-মহা-নিৰীক্ষক জাতিন্দৰ সিং বিঞ্জি, কমাণ্ডাৰ নীৰজ শৰ্মা আৰু সহকাৰী কমাণ্ডাৰ বিকাশ নাৰায়ণ সিঙে তেওঁক আদৰণি জনায় ।
Feeling blessed after visiting Tanot Rai Mata Mandir in Jaisalmer. The energy of this Temple is immense. pic.twitter.com/bmTpWFpzkA— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 24, 2025
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে টনোত মাতা মন্দিৰত বিধিগত পূজা-অৰ্চনা কৰি দেশৰ সমৃদ্ধি আৰু সুৰক্ষা কামনা কৰে । তাৰ পিছত তেওঁ মহাদেৱ মন্দিৰত জলাভিষেক কৰে আৰু মনছা মাতা মন্দিৰৰ সমীপৰ খেজুৰ গছত মনোকামনা পূৰণৰ বাবে ৰুমাল বান্ধে । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ১৯৬৫ চনত ভাৰত-পাক যুদ্ধৰ সময়ত পাক সেনাই নিক্ষেপ কৰা বোমাও দৰ্শন কৰে । উল্লেখ্য যে কথিত আছে যে টনোত মাতাৰ কৃপাৰ বাবেই এই বোমাটো বিস্ফোৰণ হোৱা নাছিল ।
এই ঐতিহাসিক স্থানত উপস্থিত হৈ ৰাজনাথ সিঙে কয়, "টনোত মাতাৰ দৰ্শন কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । এই স্থান দেশৰ অটল আস্থা আৰু শৌৰ্যৰ প্ৰতীক ।"
তেওঁ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলৰ সাহস, নিষ্ঠা আৰু সেৱাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সমৰ্পণ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰো প্ৰশংসা কৰে ।
উল্লেখ্য যে থাৰ শক্তি অনুশীলন হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমি প্ৰশিক্ষণ অনুশীলন । ইয়াত মৰুভূমি পৰিস্থিতিত স্থলযুদ্ধ, যুটীয়া অভিযান আৰু প্ৰযুক্তিগত যুদ্ধকালীন কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । এই অনুশীলনত টেংক, সমৰসজ্জিত বাহন, হেলিকপ্টাৰ আৰু আধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ সমন্বিত ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।