ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে ১,১০ লাখ কোটি টকাৰ সামৰিক সঁজুলি ক্ৰয়ত অনুমোদন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ

ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে ১,১০ লাখ কোটি টকাৰ সামৰিক সঁজুলি ক্ৰয়ত অনুমোদন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ
ভাৰতীয় সেনা, নৌসেনা আৰু বায়ুসেনাৰ বাবে ক্ৰয় কৰা হ'ব বিভিন্ন উন্নত আৰু অত্যাধুনিক সঁজুলি ।
Published : September 7, 2026 at 7:48 PM IST
নতুন দিল্লী : সেনাৰ সামগ্ৰিক যুদ্ধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে উন্নত আৰু অত্যাধুনিক সামৰিক সঁজুলি ক্ৰয়ত অনুমোদন জনাইছে । সোমবাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে তিনিওটা সশস্ত্ৰ সেৱাৰ বাবে ৰাডাৰ, এডভান্সড লাইট হেলিকপ্টাৰ আৰু মেকানিকেল মাইন লেয়াৰকে ধৰি সামৰিক সঁজুলি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদন জনাইছে । যাৰ আনুমানিক ব্যয় প্ৰায় ১.১০ লাখ কোটি হ'ব বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে জনাইছে ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত প্ৰতিৰক্ষা অধিগ্ৰহণ পৰিষদে (Defence Acquisition Council) ক্ৰয়ৰ প্ৰস্তাৱসমূহ গ্ৰহণ কৰে । মন্ত্ৰণালয়ে কয়, "ডিএচিয়ে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ বিভিন্ন ক্ৰয় প্ৰস্তাৱৰ বাবে নীতিগত প্ৰশাসনিক অনুমোদন দিয়া একচেপটেন্স অৱ নেচিছিটিত অনুমোদন দিয়ে, যাৰ আনুমানিক খৰচ প্ৰায় ১,১০,০০০ কোটি টকা ।"
The Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, today accorded 'Acceptance of Necessity' to various acquisition proposals of Indian Army, Navy and Air Force worth Rs 1.10 crore. Of the total AoNs accorded, approximately 98% of procurements will… pic.twitter.com/AwHvf5ngGA— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 7, 2026
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে কেমিকেল বায়'লজিকেল ৰেডিঅ'লজিকেল এণ্ড নিউক্লিয়াৰ (চিবিআৰএন) ৰেচে বাহন, হাই ম'বিলিটি বাহন (এইচএমভি), স্বয়ংচালিত মেকানিকেল মাইন লেয়াৰ (এমএমএল), এডভান্সড লাইট হেলিকপ্টাৰ (এএলএইচ), ট্ৰ'ল টেংক আৰু সৰ্বত্ৰ ব্ৰিজ ছিষ্টেম ক্ৰয়ৰ বাবে অনুমোদন দিয়া হয় ।"
চিবিআৰএন ৰেচে বাহনসমূহে চিবিআৰএন এজেণ্টৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহ ধৰা পেলোৱা, চিনাক্তকৰণ, নিৰীক্ষণ আৰু চিহ্নিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব । এইচএমভিসমূহে প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভূখণ্ডত কাৰ্যকৰী ক্ষমতা, লজিষ্টিক সমৰ্থন আৰু গতিশীলতা বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয়, "এএলএইচসমূহে ভাৰতীয় সেনা আৰু বায়ুসেনাৰ বাবে সকলো ভূখণ্ড আৰু জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে অভিযান সম্পন্ন কৰিব । বিভিন্ন ভূখণ্ডত অভিযানৰ সময়ত যুদ্ধৰ সঁজুলি বা সেনাক পৰিবহণ কৰাত ট্ৰল টেংক আৰু ব্ৰিজ ছিষ্টেম ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ।"
মন্ত্ৰণালয়ে লগতে কৈছে যে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বাবে অৰুধ্ৰা ৰাডাৰ ক্ৰয়, ডিজাইন আৰু উন্নয়ন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মেৰিন গেছ টাৰ্বাইন (এমজিটি) ক্ৰয়ৰ বাবে একচেপটেন্স অৱ নেচিছিটি প্ৰদান কৰা হৈছে । বিভিন্ন নৌসেনাৰ বিমান কেন্দ্ৰত বৰ্তমানৰ এয়াৰ ৰুট নিৰীক্ষণ ৰাডাৰৰ স্থান অৰুধ্ৰা ৰাডাৰে ল'ব আৰু যুদ্ধজাহাজ প্ৰপালচন ব্যৱস্থা এমজিটিয়ে বিদেশী বিক্ৰেতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বাবে যুঁজাৰু বিমান, পৰিবহণ আৰু হেলিকপ্টাৰৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰস্তাৱৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে । মন্ত্ৰালয়ৰ মতে গ্ৰাউণ্ড বেছড মাল্টি-পাৰ্পজ জেমাৰ (জিবিএমপিজে) ক্ৰয় আৰু প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ নিৰাপদ প্ৰৱেশ কাৰ্ড ব্যৱস্থা স্থাপনৰ বাবে অনুমোদন প্ৰদান কৰা হৈছে ।
জিবিএমপিজে শত্ৰুৰ ৰাডাৰৰ বিৰুদ্ধে ফলপ্ৰসূ জামিং প্ৰদান কৰিব বুলি এক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে প্ৰদান কৰা মুঠ একচেপটেন্স অৱ নেচিছিটিৰ ভিতৰত প্ৰায় ৯৮ শতাংশ ক্ৰয় ভাৰতীয় উদ্যোগৰ পৰা কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
দেশত বৃদ্ধি পাইছে ইভি বাহনৰ বিক্ৰী, চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত দুচকীয়া বাহন ১৯.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি