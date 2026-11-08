ETV Bharat / bharat

জোৱানসকল একো একোটি 'চাকি'ৰ দৰে, যিয়ে নীৰৱে অন্ধকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে: ৰাজনাথ সিং

দেওবাৰে নাথুলাত থকা বাবা হৰভজন সিং স্মৃতি মন্দিৰ দৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৷

Defence Minister Rajnath Singh
কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সেনাক সম্বোধন কৰাৰ সময়ৰ (Rajnath Singh X)
author img

By ANI

Published : November 8, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নাথুলা (ছিকিম): দেওবাৰে দেশজুৰি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী পালন কৰা হৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ সীমান্ত নিয়োজিত সৈনিকৰ সৈতে দীপাৱলী পালন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৷ দেওবাৰে নাথুলাত থকা বাবা হৰভজন সিং স্মৃতি মন্দিৰ দৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে,পূব ছিকিমত অৱস্থিত বাবা হৰভজন সিং স্মৃতি মন্দিৰটো ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান হৰভজন সিঙৰ নামত উৎসৰ্গিত ৷ ই সেই অঞ্চলত সেৱা আগবঢ়াই থকা সৈনিকসকলৰ পৰম্পৰা আৰু বিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত ।

ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিঙে শ্বেৰাথাং যুদ্ধ স্মাৰকীত শ্বহীদ জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । এক ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে শ্বহীদসকলৰ নামত উৎসৰ্গিত স্মাৰকসমূহে জাতীয় কৰ্তব্য আৰু ত্যাগৰ কথা সদায় সোঁৱৰাই দিয়ে ।

এক্সত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিঙে কয়,"স্মাৰকসমূহ জীৱিতসকলৰ বাবেহে, মৃতকৰ বাবে নহয় ৷ এইবোৰে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱ জাগ্ৰত কৰিবলৈ থিয় দি থাকে । কৰ্তব্যৰ খাতিৰত তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৃতজ্ঞ জাতিটোৰ স্মৃতিত চিৰদিনৰ বাবে অংকিত হৈ থাকিব ৷ আমি সদায় তেওঁলোকৰ বীৰত্বৰ ওচৰত ঋণী হৈ থাকিম ।"

তেওঁ কয়, "এই খণ্ডটোত নিয়োজিত আমাৰ সাহসী জোৱানসকলক লগ পোৱা আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি গৌৰৱ লাভ কৰিলো । আমাৰ জোৱানসকল নিজেই একো একোটি 'চাকি'ৰ দৰে, যিয়ে নীৰৱে অন্ধকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি দেশৰ প্ৰতিখন ঘৰলৈ নিৰাপত্তাৰ পোহৰ বিলাই দিছে । আনকি চৰম প্ৰতিকূল বতৰ আৰু দুৰ্গম ভূখণ্ডতো তেওঁলোকৰ অদম্য সতৰ্কতা, সীমাহীন দেশপ্ৰেম আৰু উচ্চ মনোবল সহস্ৰাধিক চাকিতকৈও অধিক উজ্জ্বল হৈ জ্বলি উঠিছে।"

লগতে পঢ়ক: ৪৭ বছৰৰ পাছত চলিত বৰ্ষত এজনো কৰ্তব্যৰত সেনা নক্সালবাদীৰ হাতত নিহত হোৱা নাই : প্ৰধানমন্ত্ৰী

TAGGED:

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং
বাবা হৰভজন সিং স্মৃতি মন্দিৰ
পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী
DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH
BABA HARBHAJAN SINGH MEMORIAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.