জোৱানসকল একো একোটি 'চাকি'ৰ দৰে, যিয়ে নীৰৱে অন্ধকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে: ৰাজনাথ সিং
দেওবাৰে নাথুলাত থকা বাবা হৰভজন সিং স্মৃতি মন্দিৰ দৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৷
By ANI
Published : November 8, 2026 at 6:03 PM IST
নাথুলা (ছিকিম): দেওবাৰে দেশজুৰি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী পালন কৰা হৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ সীমান্ত নিয়োজিত সৈনিকৰ সৈতে দীপাৱলী পালন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৷ দেওবাৰে নাথুলাত থকা বাবা হৰভজন সিং স্মৃতি মন্দিৰ দৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে,পূব ছিকিমত অৱস্থিত বাবা হৰভজন সিং স্মৃতি মন্দিৰটো ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান হৰভজন সিঙৰ নামত উৎসৰ্গিত ৷ ই সেই অঞ্চলত সেৱা আগবঢ়াই থকা সৈনিকসকলৰ পৰম্পৰা আৰু বিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত ।
On the auspicious occasion of Diwali today, paid homage to our immortal bravehearts at the Sherathang War Memorial in Sikkim. As the saying goes, "Monuments are for the living, not the dead"-they stand to continuously inspire us and awaken our national pride. Their supreme sacrifice in the line of duty will forever remain etched in the memory of a grateful nation, and we will always remain indebted to their valor. Also had the honor of meeting and interacting with our courageous troops deployed in this forward and challenging sector. Our jawans are like 'diyas' themselves, silently fighting the darkness and spreading the light of security to every home in the country. Even in extreme weather and difficult terrain, their unflinching vigil, boundless patriotism, and high morale burn brighter than a thousand lamps. It is a matter of profound pride to celebrate Diwali among the true guardians of the motherland. Wishing all our brave personnel serving on the borders and their families a very Happy and Prosperous Diwali.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 8, 2026
ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিঙে শ্বেৰাথাং যুদ্ধ স্মাৰকীত শ্বহীদ জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । এক ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে শ্বহীদসকলৰ নামত উৎসৰ্গিত স্মাৰকসমূহে জাতীয় কৰ্তব্য আৰু ত্যাগৰ কথা সদায় সোঁৱৰাই দিয়ে ।
এক্সত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিঙে কয়,"স্মাৰকসমূহ জীৱিতসকলৰ বাবেহে, মৃতকৰ বাবে নহয় ৷ এইবোৰে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱ জাগ্ৰত কৰিবলৈ থিয় দি থাকে । কৰ্তব্যৰ খাতিৰত তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৃতজ্ঞ জাতিটোৰ স্মৃতিত চিৰদিনৰ বাবে অংকিত হৈ থাকিব ৷ আমি সদায় তেওঁলোকৰ বীৰত্বৰ ওচৰত ঋণী হৈ থাকিম ।"
তেওঁ কয়, "এই খণ্ডটোত নিয়োজিত আমাৰ সাহসী জোৱানসকলক লগ পোৱা আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি গৌৰৱ লাভ কৰিলো । আমাৰ জোৱানসকল নিজেই একো একোটি 'চাকি'ৰ দৰে, যিয়ে নীৰৱে অন্ধকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি দেশৰ প্ৰতিখন ঘৰলৈ নিৰাপত্তাৰ পোহৰ বিলাই দিছে । আনকি চৰম প্ৰতিকূল বতৰ আৰু দুৰ্গম ভূখণ্ডতো তেওঁলোকৰ অদম্য সতৰ্কতা, সীমাহীন দেশপ্ৰেম আৰু উচ্চ মনোবল সহস্ৰাধিক চাকিতকৈও অধিক উজ্জ্বল হৈ জ্বলি উঠিছে।"
লগতে পঢ়ক: ৪৭ বছৰৰ পাছত চলিত বৰ্ষত এজনো কৰ্তব্যৰত সেনা নক্সালবাদীৰ হাতত নিহত হোৱা নাই : প্ৰধানমন্ত্ৰী