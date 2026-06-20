ETV Bharat / bharat

আত্মনিৰ্ভৰশীলতাই ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ মূল চাবিকাঠি: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং

আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ দক্ষতা, সতৰ্কতাই পুনৰবাৰ বিশ্বৰ সন্মুখত ভাৰতৰ বৰ্ধিত শক্তিৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে : ৰাজনাথ সিং

Minister Rajnath Singh
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাই ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ মূল চাবিকাঠি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 10:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : শনিবাৰে মেঘালয়ৰ শ্বিলঙস্থিত পূব বায়ুসেনা কমাণ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ৷ এই সন্দৰ্ভত তেজপুৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেটেনেণ্ট কৰ্নেল অতুল শ্ৰীধৰনে জনায় যে, মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জোৱানসকলক সম্বোধন কৰাৰ লগতে ভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰে ৷

প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ গুৰুত্ব উল্লেখ কৰি ৰাজনাথ সিঙে কয় যে, ভাৰতৰ নিজস্ব ভাবে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ আত্মনিৰ্ভৰতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । অপাৰেশ্ব'ন সেন্দূৰৰ সফলতাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিকশিত হোৱা দেশীয় প্ৰতিৰক্ষা সক্ষমতাই এই অভিযানক সফল কৰি তুলিছিল।

Minister Rajnath Singh
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে বায়ুসেনাৰ বিষয়াসকল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, “অপাৰেশ্ব'ন সেন্দূৰে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলক স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে ভাৰত কেতিয়াও নিজৰ সুৰক্ষা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নকৰে । আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ দক্ষতা, সতৰ্কতা আৰু দৃঢ় সংকল্পই পুনৰবাৰ বিশ্বৰ সন্মুখত ভাৰতৰ বৰ্ধিত শক্তিৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে ।"

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূব বায়ুসেনা কমাণ্ডক ভাৰতৰ পূৰ্বাঞ্চলীয় সীমান্ত সুৰক্ষাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ হিচাপে অভিহিত কৰি সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা, দুৰ্যোগকালীন সহায়, উচ্চভূমি অভিযান আৰু শান্তিকালীন দায়িত্ব পালনত ইয়াৰ অৱদানৰ প্ৰশংসা কৰে। কঠিন পৰিস্থিতিতো নিষ্ঠা আৰু পেছাদাৰী মনোভাৱেৰে কৰ্তব্য পালন কৰি অহা বায়ুসেনাৰ সদস্যসকলক তেওঁ অভিনন্দন জনায় ।

Minister Rajnath Singh
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে বায়ুসেনাৰ বিষয়াসকল (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কৌশলগত গুৰুত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰি তেওঁ কয় যে এই অঞ্চল কেৱল ভৌগোলিক সীমান্ত নহয়, বৰং ভাৰতৰ সুৰক্ষা, সমৃদ্ধি আৰু কৌশলগত সম্প্ৰসাৰণৰ এক মুখ্য ভিত্তি । সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ জোৱানসকলৰ ত্যাগ আৰু নিষ্ঠাক শ্ৰদ্ধা জনাই ৰাজনাথ সিঙে কয় যে, তেওঁলোকৰ বাবেই দেশবাসীয়ে নিৰাপদে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিছে ।

লগতে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীত মহিলাসকলৰ বৃদ্ধি পোৱা অংশগ্ৰহণক তেওঁ ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্তিমূলক মূল্যবোধ আৰু প্ৰগতিশীল চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতিফলন বুলি অভিহিত কৰে । এই অনুষ্ঠানত বায়ুসেনা প্ৰধান এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বাল এ পি সিং, পূব বায়ুসেনা কমাণ্ডৰ এয়াৰ অফিচাৰ কমাণ্ডিং-ইন-চীফ এয়াৰ মাৰ্শ্বাল ইন্দৰপাল সিং ৱালিয়া আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ আন জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল ।

উল্লেখ্য যে, ২১ জুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূব বায়ুসেনা কমাণ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত জোৱানসকলৰ সৈতে যোগ দিৱস পালন কৰিব ৷

লগতে পঢ়ক:অন্ধকাৰৰ পৰা আলোকলৈ : স্বপ্না পাঠকৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰ সুৰ

TAGGED:

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং
মেঘালয়
বায়ুসেনা
ETV BHARAT ASSAM
MINISTER RAJNATH SINGH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.