ETV Bharat / bharat

ভাৰতীয় নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ আইএনএছ মহেন্দ্ৰগিৰি

আইএনএছ মহেন্দ্ৰগিৰি যুদ্ধ জাহাজখন নৌসেনাক অৰ্পণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ ৷

INS Mahendragiri
ভাৰতীয় নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ আইএনএছ মহেন্দ্ৰগিৰি (ETV Bharat Assam)
author img

By ANI

Published : July 11, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশাখাপট্টনম (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : ভাৰতীয় নৌসেনা এতিয়া আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ল ৷ শনিবাৰে ভাৰতীয় নৌসেনাত থলুৱাভাবে নিৰ্মিত আইএনএছ মহেন্দ্ৰগিৰি নামৰ সাগৰীয় যুদ্ধ জাহাজ চামিল হ'ল ৷

দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ১৭এ নীলগিৰি শ্ৰেণীৰ যুদ্ধজাহাজ আইএনএছ মহেন্দ্ৰগিৰি ভাৰতীয় নৌসেনাক আনুষ্ঠানিকভাবে প্ৰদান কৰে ৷ বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠানত আইএনএছ মহেন্দ্ৰগিৰি যুদ্ধ জাহাজখন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিঙে নৌসেনাক অৰ্পন কৰে ৷

(null)

ভাৰতীয় নৌসেনাৰ যুদ্ধজাহাজ ডিজাইন ব্যুৰ' চুমুকৈ ডব্লিউডিবিয়ে ডিজাইন কৰা আৰু মাজাগন ডক শ্বিপবিল্ডাৰ্ছ লিমিটেড চুমুকৈ এমডিএল, মুম্বাইৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত মহেন্দ্ৰগিৰি হৈছে প্ৰজেক্ট ১৭এ শ্ৰেণীৰ অত্যাধুনিক ফ্ৰিগেটৰ ষষ্ঠখন জাহাজ । এই জাহাজখনে থলুৱা যুদ্ধজাহাজৰ ডিজাইন আৰু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিশেষজ্ঞতাৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে বুলি বিশেষজ্ঞই উল্লেখ কৰে।

নৌসেনাৰ এক বিবৃতিত প্ৰকাশ যে, ৭৫ শতাংশতকৈ অধিক থলুৱা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মিত যুদ্ধ জাহাজখনে ভাৰত চৰকাৰৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পদক্ষেপৰ সফলতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ লগতে ভাৰতীয় জাহাজ নিৰ্মাণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সামৰ্থ্যক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ।

জাহাজখনৰ নিৰ্মাণৰ কামত ক্ষুদ্ৰ, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ চমুকৈ এমএছএমইৰ লগতে বহু সংখ্যক ভাৰতীয় উদ্যোগ জড়িত হৈ আছে ৷ যাৰ ফলত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী হৈছে আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে।

আইএনএছ মহেন্দ্ৰগিৰি যুদ্ধ জাহাজখনৰ বিশেষত্ব :

মহেন্দ্ৰগিৰি থলুৱাভাবে নিৰ্মিত আৰু অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ, চেন্সৰ আৰু ইলেক্ট্ৰনিক যুদ্ধ ব্যৱস্থা, চাবমেৰিন বিৰোধী অভিযানত মুখ্যত ভূমিকা পালন কৰিব ৷ জাহাজখনে সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা অভিযান, অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান, মানৱীয় সাহায্য আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য চমুকৈ এইচএডিআৰ আৰু সমগ্ৰ ভাৰত মহাসাগৰীয় অঞ্চল নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।

আইএনএছ মহেন্দ্ৰগিৰিৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিঙে এক্সত উল্লেখ কৰিছিল,"ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বাবে এক গৌৰৱময় মুহূৰ্ত ৷ সেই গৌৰৱময় মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ বিশাখাপট্টনমলৈ যাম ৷ শনিবাৰ অৰ্থাৎ ১১ জুলাইত ৬ নং প্ৰজেক্ট ১৭এ ষ্টেলথ ফ্ৰিগেট মহেন্দ্ৰগিৰিৰ আনুষ্ঠানিকভাবে চামিল হ'ব ভাৰতীয় নৌসেনাত ৷

লগতে পঢ়ক: দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ; ২০৩০লৈ ৩৫,০০০ কোটিৰ বাণিজ্য

TAGGED:

আইএনএছ মহেন্দ্ৰগিৰি
ভাৰতীয় নৌসেনা
বিশাখাপট্টনম
মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং
INS MAHENDRAGIRI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.