পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ ওপৰত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত বৈঠক
By ANI
Published : May 11, 2026 at 3:09 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সভাপতিত্বত সোমবাৰে পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণৰ বাবে গঠন কৰা অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্ৰী গোটৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
এই বৈঠকত অঞ্চলটোৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা আৰু আনুষংগিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে হায়দৰাবাদত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকক ক্ৰমবৰ্ধিত বিশ্ব উত্তেজনাৰ মাজত অৰ্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতাৰ বাবে এক সামূহিক আন্দোলনত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । বিশ্বৰ যোগান শৃংখলৰ ব্যাঘাত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংঘাতৰ ফলত ইন্ধন যোগোৱা বৰ্ধিত ব্যয়ৰ পটভূমিত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমানৰ সংকটক কেৱল চৰকাৰী প্ৰত্যাহ্বান হিচাপেই নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় চৰিত্ৰৰ পৰীক্ষা হিচাপেও উপস্থাপন কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, "দেশপ্ৰেম কেৱল সীমান্তত নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবলৈ ইচ্ছুক হোৱাটোৱেই নহয় । এই সময়ত দায়িত্বশীলভাৱে জীয়াই থকা আৰু দৈনন্দিন জীৱনত দেশৰ প্ৰতি আমাৰ কৰ্তব্য পালন কৰাটোহে ডাঙৰ কথা ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণে 'অৰ্থনৈতিক আত্মৰক্ষা'ৰ বাবে এক কৌশলগত ভূমিকা হিচাপে কাম কৰে, য’ত নাগৰিকসকলক দেশৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ নিজৰ ব্যয়ৰ অভ্যাস সলনি কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল ।
ইন্ধনৰ মূল্যৰ অস্থিৰতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতে কেনেকৈ গতি কৰে তাৰ পৰিৱৰ্তনৰ আহ্বান জনায় । তেওঁ নাগৰিকসকলক য’তেই উপলব্ধ তাতেই মেট্ৰ’ আৰু ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱহাৰ কৰি পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । আনহাতে, প্ৰয়োজন হ’লে ব্যক্তিগত বাহনৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ পৰিহাৰৰ পথ বাছি ল’বলৈ, সামগ্ৰীৰ পৰিবহণৰ বাবে ৰে’ল পৰিবহণক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ আৰু সম্ভৱ হ’লে বৈদ্যুতিক বাহনৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
ক’ভিড-১৯ৰ সময়ত লাভ কৰা দক্ষতাৰ কথা চিন্তা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট আৰু শক্তি বিল হ্ৰাস কৰিবলৈ ভাৰ্চুৱেল আন্তঃগাঁথনি পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ আহ্বান জনায় । তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ অন্যতম প্ৰত্যক্ষ আবেদনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নাগৰিকসকলক বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বহিঃপ্ৰবাহৰ প্ৰতি সচেতন হৈ 'টকাৰ ৰক্ষক' হিচাপে কাম কৰিবলৈ কয় ।
তেওঁ নাগৰিকসকলক প্ৰয়োজনী নহ'লে বিদেশ ভ্ৰমণ, অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে বহিঃৰাষ্ট্ৰলৈ ভ্ৰমণ আৰু বিদেশত বিবাহ অনুষ্ঠান পৰিহাৰ কৰি বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ মজুত সংৰক্ষণ কৰাত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ইয়াৰ লগতে ঘৰুৱা পৰ্যটনক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠানবোৰ উদযাপন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে । বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বহিঃপ্ৰবাহৰ ওপৰত চাপ কমোৱাৰ বাবে এবছৰৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয় সোণ ক্ৰয়ৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও অনুৰোধ জনায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নাগৰিকসকলক মে'ড-ইন-ইণ্ডিয়া আৰু স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মিত সামগ্ৰীক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ উৎসাহিত কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত দৈনিক ব্যৱহাৰৰ সামগ্ৰী যেনে জোতা, বেগ আৰু আনুষংগিক সামগ্ৰীও আছে । তেওঁ দেশৰ পৰিয়ালসমূহক খোৱা তেলৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈও কয় । ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক স্বাস্থ্য আৰু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য দুয়োটা দিশতে উপকৃত হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে, কৃষক সমাজক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰাকৃতিক কৃষিলৈ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আহ্বান জনায় । ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ ৫০% কৰ্তনৰ আহ্বান জনাই তেওঁ ভাৰতীয় কৃষকক পৰিৱেশ বহনক্ষমতা আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ যুঁজত সন্মুখৰ সৈনিক হিচাপে স্থান দিয়ে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সামৰণিত এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে বিশ্বৰ পৰিস্থিতি অশান্ত হ’ব পাৰে যদিও ভাৰতৰ শক্তি নিহিতইয়াৰ ১.৪ বিলিয়ন জনসাধাৰণৰ 'ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা'ত হৈ আছে । বাৰ্তাটো স্পষ্ট আছিল: ভাৰতৰ বিকাশৰ পৰৱৰ্তী অধ্যায়টো কেৱল নীতিগত নথি-পত্ৰত নহয়, পেট্ৰ’ল পাম্প, গহনাৰ দোকান আৰু নৈশ আহাৰৰ টেবুলৰ বাবে কৰা বাছনিবোৰত লিপিবদ্ধ হ’ব ।