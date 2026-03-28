পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট ; মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰথমখন বৈঠকত অধ্য়ক্ষতা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ

পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট ; মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰথমখন বৈঠকত অধ্য়ক্ষতা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ
পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া পৰিঘটনা আৰু দেশত ইয়াৰ সম্ভাব্য় প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ভাৰ্ছুৱেলি বৈঠক ।
By ANI
Published : March 28, 2026 at 8:08 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট সম্পৰ্কীয় অনানুষ্ঠানিক মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰথমখন বৈঠক শনিবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকত অধ্য়ক্ষতা কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ।
শেহতীয়াভাৱে পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা ইন্ধনৰ অভাৱ সন্দৰ্ভত কেন্দ্রই কেইবাখনো বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সময়তেই এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হয় । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্রালয়ে এই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । আনহাতে বর্তমান পশ্চিম এছিয়াত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক যিকোনো প্ৰকাৰে সহায় আগবঢ়াবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে ।
উল্লেখ্য় যে ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্য আৰু কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলৰ উপ-ৰাজ্যপালৰ সৈতে এক বৈঠকত ভাৰ্ছুৱেলি অধ্যক্ষতা কৰে । এই বৈঠকত পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া পৰিঘটনা আৰু দেশত ইয়াৰ সম্ভাব্য় প্ৰভাৱৰ লগতে ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰস্তুতিৰো পর্যালোচনা কৰা হয় ।
প্রধানমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলো ৰাজ্য়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়োৱা মূল্যৱান পৰামৰ্শৰ বাবে প্রশংসা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক প্রত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সজাগতা, প্রস্তুতিৰ প্রয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা পৰিস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতৰ একেধৰণৰ বিশ্বব্যাপী হোৱা ব্যাঘাতৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ পূর্বৰ অভিজ্ঞতা আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত সামূহিক সঁহাৰিৰ কথা স্মৰণ কৰে । সেই সময়ত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহে 'টীম ইণ্ডিয়া' হিচাপে একেলগে কাম কৰি যোগান শৃংখল,বাণিজ্য আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ ওপৰত প্রভাৱ হ্ৰাস কৰিছিল । একেধৰণৰ সহযোগিতা আৰু সমন্বয়ৰ মনোভাৱ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ শক্তি হৈয়েই আছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আলোকপাত কৰি কয় যে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈয়ে আছে । সেইবাবে অহৰহ নিৰীক্ষণ আৰু অভিযোজিত কৌশলৰ প্ৰয়োজন । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ৩ মাৰ্চৰ পৰা এটা আন্তঃমন্ত্রালয় গোট কার্যক্ষম হৈ আছে । এই গোটটোৱে দৈনিক পৰিস্থিতিৰ পর্যালোচনা কৰি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে । অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাৰ লগতে ইন্ধনৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা, নাগৰিকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা, উদ্যোগ আৰু যোগান শৃংখল শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে প্ৰাথমিকভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
ৰাজ্য়সমূহৰ জটিল ভূমিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্রধানমন্ত্রীয়ে উল্লেখ কৰে যে সিদ্ধান্তসমূহৰ ফলপ্ৰসূ হোৱাটো ৰাজ্যিক পর্যায়ত হয় । ৰাজ্য়সমূহৰ মাজত সঁহাৰি আৰু সমন্বয় দ্ৰুত কৰাৰ বাবে প্রধানমন্ত্রীয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত অহৰহ যোগাযোগ আৰু সমন্বয়ৰ লগতে সময়মতে তথ্য বিনিময় তথা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণৰ বাবে আহ্বান জনায় ।
এই বৈঠকতেই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিঙে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এই সংকট মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আহিছে বুলি আলোকপাত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এল পি জিৰ সময়মতে উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰা আৰু পেট্র'ল-ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক হ্রাস কৰাৰ দৰে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে । বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সকলো ৰাজ্য, কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা সামূহিক পদক্ষেপৰ প্রয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী সিঙে । ইপিনে, কেবিনেট সচিব টি ভি সোমনাথনে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে উপস্থাপন কৰে ।
প্রধানমন্ত্রীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ লোৱা পদক্ষেপৰ প্ৰশংসা কৰে মুখ্যমন্ত্রীসকলে । বিদেশত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মংগল সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে এই সংকটৰ মাজতে প্রধানমন্ত্রীয়ে বিভিন্ন দেশলৈ কূটনৈতিক প্ৰসাৰৰ প্ৰশংসা কৰে।
