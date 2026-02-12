ETV Bharat / bharat

ভাৰতে ক্ৰয় কৰিব ১১৪ খন নতুন ৰাফেল যুদ্ধবিমান, ৩.২৫ লাখ কোটি টকাৰ চুক্তিত অনুমোদন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ

মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নেতৃত্বাধীন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ১১৪ খন নতুন ৰাফেল যুদ্ধ বিমান ক্ৰয়ত জনাইছে অনুমোদন ।

114 RAFALE DEAL INDIA
বেংগালুৰুত এৰ’ ইণ্ডিয়া এয়াৰশ্ব’ৰ সময়ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ৰাফেল যুদ্ধ বিমান (PTI)
ETV Bharat Assamese Team

February 12, 2026

নতুন দিল্লী: ফ্ৰান্সৰ পৰা নতুন ৰাফেল যুদ্ধ বিমান ক্ৰয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনাইছে অনুমোদন । দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং নেতৃত্বাধীন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ বৈঠকত এই চুক্তিত অনুমোদন জনায় ।

বিগত বৰ্ষত অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত ৰাফেলৰ শক্তি প্ৰদৰ্শিত হৈছিল, যেতিয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাই পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷

৩.২৫ লাখ কোটি টকাৰ প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি

১১৪ খন নতুন ৰাফেল যুদ্ধ বিমান ক্ৰয়ৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ‘একচেপটেন্স অৱ নেচেচিটি’ জাৰি কৰিছে । এই চুক্তিৰ মূল্য হ’ব প্ৰায় ৩.২৫ লাখ কোটি টকা । বিমানখন ক্ৰয়ৰ বাবে প্ৰায় ২.৫ লাখ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ’ব ৷

আনহাতে বাকী ধন অস্ত্ৰ ব্যৱস্থা, অতিৰিক্ত অংশ আৰু লজিষ্টিক সহায়ত ব্যয় কৰা হ’ব । এই চুক্তিয়ে বায়ুসেনাৰ স্কোৱাড্ৰনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি ভাৰতৰ কৌশলগত সুবিধা যথেষ্ট শক্তিশালী কৰিব বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে ।

P8-I সামুদ্ৰিক টহলদাৰী বিমানো ক্ৰয় কৰা হ’ব

খবৰ অনুসৰি কেৱল যুদ্ধ বিমানৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, সামুদ্ৰিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত । ইতিমধ্যে ছখন পি-৮ আই সামুদ্ৰিক টহলদাৰী বিমান ক্ৰয়ৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে, যাৰ আনুমানিক ব্যয় হ’ব ২৮,০০০ কোটি টকা । ইয়াৰোপৰি উচ্চ উচ্চতাৰ প্লেটফৰ্ম ব্যৱস্থাত প্ৰায় ১৫,০০০ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ’ব ৷ এই ব্যৱস্থাসমূহে চোৰাংচোৱা, চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু গোপন অভিযানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ চাবমেৰিন বিৰোধী ক্ষমতাত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব ।

ৰাফেল বিমানৰ সংখ্যা মুঠ ১৭৬ খনলৈ বৃদ্ধি

প্ৰতিবেদন অনুসৰি ১১৪ খন বিমানৰ ভিতৰত ১৮ খন ৰাফেল যুদ্ধ বিমান সম্পূৰ্ণ সজ্জাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে ফ্ৰান্সৰ পৰা ক্ৰয় কৰা হ’ব ৷ আনহাতে বাকী ৯৬ খন ৰাফেল বিমান ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব । ইয়াৰ বাবে ফ্ৰান্সৰ কোম্পানী ডাছ’ল্ট এভিয়েশনে ভাৰতীয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীসমূহৰ সহযোগত কাম কৰিব ।

এই চুক্তিৰ পিছত ভাৰতীয় বায়ুসেনাত মুঠ ৰাফেল বিমানৰ সংখ্যা ১৭৬ খনলৈ বৃদ্ধি পাব । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৩৬ খন পুৰণি, ১১৪ খন নতুন আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বাবে ২৬ খন যুদ্ধ বিমান । ৰাফেলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈছে ইয়াৰ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ ব্যৱস্থা । ইয়াত ১০০ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দূৰত্বৰ মেটিঅ’ৰ মিছাইল সংযুক্ত আৰু ইয়াক সৰ্বাধিক উন্নত বায়ুৰ পৰা বায়ুলৈ আক্ৰমণ কৰিব পৰা অন্যতম ক্ষেপণাস্ত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।

কেতিয়ালৈ ভাৰত পাবহি ৰাফেল যুদ্ধ বিমান ?

ভাৰতৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ পৰা AON(Acceptance of Necessity) লাভ কৰাৰ পিছত এই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আনুষ্ঠানিক আলোচনা আৰম্ভ হ’ব । চূড়ান্ত অনুমোদন প্রধানমন্ত্রী মোদীৰ অধ্যক্ষতাত প্রতিৰক্ষা সম্পর্কীয় কেবিনেট কমিটীয়ে প্রদান কৰিব ৷ ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই নতুন যুদ্ধ বিমানসমূহ ৷

INDIAN AIR FORCE
RAFALE JETS PROPOSAL
DEFENCE ACQUISITION COUNCIL
114 RAFALE DEAL INDIA

