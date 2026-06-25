ETV Bharat / bharat

খাদ্য় সংসাধন গোটত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত, মৃত্যুৰ সংখ্যা ১০ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি

বিগত ২১ জুনত থিৰুভাল্লুৰ জিলাৰ পেৰিয়াপালামৰ সমীপৰ কান্নিগাইপাইৰ গাঁৱৰ ছেইণ্ট পিটাৰ এণ্ড পল ছিফুড এক্সপ’ৰ্ট কোম্পানীত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ।

AMMONIA GAS LEAK IN THIRUVALLUR
ৰাজীৱ গান্ধী চৰকাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 12:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চেন্নাই(তামিলনাডু): তামিলনাডুৰ থিৰুভাল্লুৰ জিলাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সাগৰীয় খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্পত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা দহজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ নিহত মহিলাগৰাকী কাৰখানাটোৰ শ্ৰমিক সুবাসী জুগানা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ তেওঁ ৰাজীৱ গান্ধী চৰকাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ।

মুঠ ১৩ জন লোকক এই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল ৷ ইতিমধ্যে দুজনৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ সম্প্ৰতি বাকী ১০ গৰাকী শ্ৰমিক চিকিৎসালয়খনৰ ভেণ্টিলেটৰৰ সহায়ত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে ।

ইতিমধ্যে মৃত্যুবৰণ কৰা শ্ৰমিকসকলৰ মাজৰ আঠগৰাকীৰ পৰিচয় পোহৰলৈ আহিছে ৷ অৱশ্যে এজনক এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত ২১ জুনত থিৰুভাল্লুৰ জিলাৰ পেৰিয়াপালামৰ ওচৰৰ কান্নিগাইপাইৰ গাঁৱত অৱস্থিত ছেইণ্ট পিটাৰ এণ্ড পল ছিফুড এক্সপ’ৰ্ট কোম্পানীত বিষাক্ত এম’নিয়া গেছ লিক কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ।

সেই সময়ত কাৰখানাটোত কাম কৰি থকা ৭৭ গৰাকী শ্ৰমিক এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷ তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাই আৰু তিৰুভাল্লুৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । মঙলবাৰৰ দিনটোলৈকে ৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে দুজন সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে ৷

থিৰুভাল্লুৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটা ওড়িশাৰ চাৰিজন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত এম্বুলেন্সৰ জৰিয়তে কিলপাউকলৈ নিয়া হয় । একেদৰে চেন্নাইৰ চৰকাৰী ষ্টেনলি হাস্পতালত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱা আন এজন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহো তালৈ অনা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত পাঁচোটা মৃতদেহ চেন্নাইৰ পৰা বিমানযোগে ওড়িশালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

আনহাতে, ভেলছ হাস্পতালত ভৰ্তি হোৱা ৩৩ জন শ্ৰমিকৰ ভিতৰত দুজন সুস্থ হৈ মঙলবাৰে ঘৰলৈ উভতিছে ৷ বিপৰীতে চিকিৎসাধীন সময়ত তিনিজনৰ মৃত্যু ঘটে ৷ সম্প্ৰতি ২৮ জন শ্ৰমিক চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

উল্লেখ্য যে, থিৰুভাল্লুৰৰ ভেংকটেশ্বৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা ১৯ জন লোকৰ ভিতৰত এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ বাকী ১৮ জন শ্ৰমিক আজিও চিকিৎসাধীন হৈ আছে । চৰকাৰী ষ্টেনলি হাস্পতালত ভৰ্তি হোৱা ১২ জনৰ ভিতৰত দুজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বাকী ১০ জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীয়ে বিতং তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইয়াৰোপৰি গেছ লিক হোৱাৰ সঠিক কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

থিৰুভাল্লুৰ জিলা আয়ুক্ত কবিতাই শ্ৰমিকসকলৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে মৃত শ্ৰমিকসকলৰ শৰীৰ নিজগৃহলৈ পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ বুধবাৰে মিছামাছ খাদ্য সংসাধন প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰে ৷

ইয়াৰ পিছতে আয়ুক্তগৰাকীয়ে খাদ্য সুৰক্ষা, গ্ৰাম্য উন্নয়ন, ৰাজহ আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় ৷ কবিতাই মৃতকৰ পৰিয়াল আৰু আহতসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে তৎক্ষণাত বাকী থকা মজুৰি আদায় দিবলৈও কাৰখানাটোৰ পৰিচালকক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বৰ্তমান কাৰখানাটোৰ পৰা ২০০ টন মিছামাছ বাহিৰলৈ পঠিওৱাৰ কাম চলি আছে । দুগৰাকী ১৫ বছৰীয়া কিশোৰীকে ধৰি ১০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছো । আধাৰ কাৰ্ডৰ সবিশেষৰ ভিত্তিত বিষয়টোৰ তদন্ত কৰা হ'ব । বিশেষকৈ কাৰখানাটোত শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰা হৈছিল নে নাই, সেয়া জানিবলৈ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰা হ'ব ।’’

লগতে পঢ়ক: পৰীক্ষণমূলক যাত্ৰাৰ বাবে সাজু দেশৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰ’জেনচালিত ৰে’ল

TAGGED:

মিছামাছ প্ৰস্তুতকৰণ কাৰখানা
এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত
ইটিভি ভাৰত অসম
TAMIL NADU AMMONIA GAS LEAK
AMMONIA GAS LEAK IN THIRUVALLUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.