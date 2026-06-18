অৰুণাচলত শিশু শ্ৰমিকৰ মৃত্যু; ৰক্ষকেই ভক্ষকৰ অভিযোগ, মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ তদন্ত দাবী

অৰুণাচলত শিশু শ্ৰমিকৰ মৃত্যু; ৰক্ষকেই ভক্ষকৰ অভিযোগ, মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ তদন্ত দাবী
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত চিবিআইৰ তদন্তৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ কেইবা মাহ পিছত এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
Published : June 18, 2026 at 6:25 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰক্ষকেই ভক্ষক । গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে জড়িত লোকেই অভিযুক্তৰ পৰা ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ । ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ।
অৰুণাচল প্ৰদেশত ঘৰুৱা শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত এগৰাকী ১৫ বছৰীয়া চাকমা কিশোৰীৰ মৃত্যুৱে নাটকীয় ৰূপ লৈছে । এটা যুৱ সংগঠনে অভিযোগ কৰিছে যে বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিবলৈ যি ধন প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই ধন পূৰ্বতে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগত অভিযোগ দাখিলৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলে আত্মসাৎ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ঘটনাটো যোৱা বছৰ সংঘটিত হৈছিল। ২০২৫ চনৰ ১১ ডিচেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ল’ৱাৰ ডিবাং ভেলী জিলাৰ ৰয়িঙত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল । ইয়াৰ পিছত কিশোৰীগৰাকীক যিয়ে নিজৰ ঘৰত ৰাখিছিল তেওঁৰ পৰা ৩ লাখ টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উঠে ।
বৃহস্পতিবাৰে এই ধন আত্মসাতৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশ চাকমা যুৱ সন্থাই ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ কাষ চাপে ।
সংগঠনটোৱে মানৱ অধিকাৰৰ অভিযোগকাৰীয়ে নিজেই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে সেই ধনৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছিল নেকি তাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ মানৱ অধিকাৰ আয়োগক আহ্বান জনাইছে ।
এই গোচৰটোৱে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । কিয়নো প্ৰাথমিক তদন্তত হোৱা ভুলৰ উদাহৰণ দি এনএইচআৰচিয়ে চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পৰিস্থিতিৰ ন্যায্য, স্বতন্ত্ৰ আৰু শিশু সংবেদনশীল তদন্তৰ বাবে গোচৰটোৰ তদন্ত কেন্দ্ৰীয় তদন্ত ব্যুৰোক (চিবিআই) গতাই দিয়াৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
বৰ্তমান যুৱ সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত এটা ভিডিঅ’ত ভুক্তভোগীৰ পিতৃ লক্ষীমুনি চাকমাই অভিযোগ কৰিছে যে কিশোৰীগৰাকীৰ নিয়োগকৰ্তাই ৩ লাখ টকা প্ৰদান কৰিছিল । ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ পৰিয়ালে ১.১০ লাখ টকা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বাকী ১.৯০ লাখ টকা নিখিল ভাৰত চকমা ছাত্ৰ সন্থাৰ চিকোন্দ চান্দ চাকমা আৰু অমিত চাকমা আন এজন ব্যক্তিয়ে কুক্ষিগত কৰিছিল ।
কিন্তু বিড়ম্বনাৰ কথাটো হ’ল যে এই অভিযোগে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাহিৰত হোৱা ধনৰ লেনদেনৰ ফলত মৃত শিশুটিৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াক আপোচ কৰা হ’ব পাৰে নেকি বা প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে নেকি এই বিষয়ত অধিক উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এপিচিৱাইএৰ সভাপতি ৰূপ সিং চাকমাৰ মতে, এই অভিযোগ পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত এআইচিইউএয়ে এখন আভ্যন্তৰীণ তদন্ত সমিতি গঠন কৰে আৰু মৃত শিশুটিৰ পিতৃয়ে ভিডিঅ’ত উত্থাপন কৰা দাবী নাকচ কৰে । তেওঁ যুক্তি দিয়ে যে এনে অভিযোগত নিৰপেক্ষতাৰ অভাৱ । কিয়নো সংগঠনটোৱে নিজৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ বিতং তদন্ত কৰি আছে ।
আনহাতে, এনএইচআৰচিৰ হস্তক্ষেপৰ আহ্বান জনাই এপিচিৱাইএয়ে অভিযোগ কৰে যে যদিহে এই দাবীসমূহ সঁচা হয় তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা নাবালিকা ঘৰুৱা শ্ৰমিকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত গোচৰত ন্যায়ৰ গতিপথক প্ৰভাৱিত কৰাৰ প্ৰয়াস হ’ব পাৰে । সংগঠনটোৱে দাবী কৰে যে বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত যিকোনো ধনৰ বিনিময়ৰ ঘটনাই তদন্তৰ অখণ্ডতাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু ই জবাবদিহিতাকো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে ।
এই তাৎক্ষণিক অভিযোগৰ বাহিৰেও সংগঠনটোৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল সম্প্ৰদায়ৰ উক্ত শিশুসকলৰ সুৰক্ষাহীনতাৰ বিষয়েও গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে, যিসকলে ঘৰুৱা কামত নিযুক্ত হয় । সংগঠনটোৰ যুক্তি যে এনে গোচৰ ব্যক্তিগতভাৱে নিষ্পত্তি কৰাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টাই দোষীৰ ওপৰত যথোপযুক্ত আইনী কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণত প্ৰতিবন্ধকতা আহিব পাৰে আৰু শিশু শ্ৰমিক আৰু শোষণৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিব পাৰে ।
সংগঠনটোৱে লগতে সকীয়াই দিয়ে যে তথাকথিত ধনদাবীৰ অভিযোগৰ বাবে মানৱ অধিকাৰ ব্যৱস্থাৰ অপব্যৱহাৰ কৰাটো যদি প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে ভুক্তভোগীক সুৰক্ষা প্ৰদান আৰু জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে ।
ৰূপ সিং চাকমাই কয়, "সেয়েহে এপিচিৱাইএয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগক নিজা তদন্ত বিভাগৰ জৰিয়তে তদন্ত আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰু ইয়াৰ তথ্যৰ ভিত্তিত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ দিয়া তদন্তৰ সমান্তৰালভাৱে বিষয়টো চিবিআইলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।"