মাথোঁ লাইকৰ বাবেই হেৰুৱালে জীৱন; কিশোৰৰ মৃত্যুৱে জোকাৰিলে মন-মগজু

ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ অপব্যৱহাৰে ধ্বংস কৰিছে বহুতৰে জীৱন ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত লাভ কৰা স্বীকৃতিৰ দৌৰত বহুলোকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ ৷

প্ৰতীকী ফটো (Freepik)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 9:19 PM IST

ভূৱনেশ্বৰ: ৰিলেই হ’ল কাল ৷ ৰিল বনাবলৈ গৈ মৃত্যুক সাৱটিলে এটা কিশোৰে ৷ জনকদৈপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত তীব্ৰবেগী ৰে’লৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱালে পুৰীৰ ১৫ বছৰীয়া এটা কিশোৰে ৷

পৰিয়ালটোৰ বাবে কালি আছিল অভিশপ্ত মঙলবাৰ ৷ ওড়িশাৰ পুৰীৰ মঙলঘাটৰ বিশ্বজিৎ চাহু নামৰ মৃত কিশোৰজনে দক্ষিণা কালী মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰি মাতৃৰ সৈতে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে ৰে’লপথৰ ওচৰত ৰিল বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু ইয়ে কিশোৰজনৰ জীৱনলৈ অমানিশা নমাই আনে ৷

সম্ভৱতঃ এই কাণ্ডৰ বিভীষিকাই কিশোৰজনৰ পিতৃ-মাতৃ জীয়াই থকালৈকে খেদি ফুৰিব, কিন্তু আগলৈ যে এনে কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি নহ’ব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই ৷ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি ম’বাইলৰ পৰ্দাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ থকা জেন-জেডৰ মাজত এনে ঘটনা দেখি-শুনিও বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ৷ তেওঁলোকে মাথোঁ ৰিল উপভোগ কৰাই নহয়, মানসিক সন্তুষ্টিৰ বাবেও ৰিল বনায় ।

কিন্তু এই মাৰাত্মক দুৰ্ঘটনাটোৱে পুনৰবাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে যুৱক-যুৱতীসকলে নিজৰ জীৱন বিপদত পেলোৱাৰ ভয়াৱহ ধাৰাটোক ৷

মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু মনোবিজ্ঞানীসকলে যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত ভাইৰেল কণ্টেণ্ট সৃষ্টিৰ প্ৰতি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা আকৰ্ষণৰ দৃষ্টান্তক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

এছ ইউ এম হাস্পতালৰ আগশাৰীৰ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুবেন্দু নাৰায়ণ মিশ্ৰই কয়, ‘‘ভাইৰেল হোৱাৰ, লাইক গোটোৱাৰ, অনুগামী বৃদ্ধি কৰাৰ হেঁচাই যুৱক-যুৱতীসকলক এনে কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে । আচলতে ই এটা মজাৰ ধাৰণা হিচাপে আৰম্ভ হয় যদিও বহু সময়ত বিপথে পৰিচালিত হয় । বহুতে পাহৰি যায় যে বাস্তৱ জীৱনটো চিনেমাই সৃষ্টি কৰা দৃশ্য নহয় । বৈধকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাই এনে পৰিঘটনাৰ আঁৰৰ সাধাৰণ কাৰণ ।’’

কোনো ভাইৰেল ট্ৰেণ্ড মৃত্যুৰ যোগ্য নহয় বুলি বুজাই তেওঁ পৰামৰ্শ দিয়ে যে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ অস্তিত্ব কেৱল সৃষ্টিশীলতাক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈহে হোৱা উচিত, তাৰসলনি জীৱনক বিপদত পেলাব নালাগে ।

বিগত কেইমাহমানৰ পৰা সমগ্ৰ ওড়িশাৰ পৰাই একেধৰণৰ কেইবাটাও কাণ্ডৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে -

  • ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত কোৰাপুটৰ ডুডুমা জলপ্ৰপাতত ৰিলৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়তে সাগৰ কুণ্ডুক নামৰ এজন ২২ বছৰীয়া ইউটিউবাৰক পানীৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ যায় ।
  • ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভূৱনেশ্বৰত মাতৃ-কন্যাৰ এটা যুটিক ব্যস্ত পথত ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ’ বনোৱাৰ সময়তে এখন তীব্ৰবেগী বাহনে খুন্দা মাৰিছিল ।

বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সাধাৰণ কাৰণসমূহ হ’ল সমনীয়াৰ হেঁচা, ৰোমাঞ্চ বিচৰা আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত লাভ কৰা খ্যাতিৰ ভ্ৰম ।

মনম ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অনুৰাধা মহাপাত্ৰই কয় যে ৰিল প্ৰস্তুতকৰণৰ বাধ্যবাধকতা গভীৰ আবেগিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰাই উদ্ভৱ হয় । ‘‘যুৱক-যুৱতীসকলে স্বীকৃতিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰে । কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকক বৃহৎসংখ্যক দৰ্শকে দেখা পোৱা আৰু শুনাটো বিচাৰে । হেৰুওৱাৰ ভয় (এফ অ' এম অ') আৰু বিৰক্তিৰ পৰা পলায়নৰ ৰোমাঞ্চে তেওঁলোকক ষ্টাণ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ জীৱন বিপন্ন কৰিবলৈ ঠেলি দিয়ে’’ বুলি মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় ৷

মহাপাত্ৰই লগতে কয় যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰে ড’পামিন ট্ৰিগাৰৰ দৰে কাম কৰে ৷ বাৰে বাৰে ৰিস্ক লোৱা আচৰণক উৎসাহিত কৰে । ‘‘এতিয়া কেৱল মনোৰঞ্জনে নহয়, বহুতৰে বাবে ই বৈধতা, পৰিচয় আৰু আত্ম-মূল্য যিটো তেওঁলোকে অবাস্তৱ জগতৰ পৰা বিচাৰে’’ - তেওঁ কয় ৷

ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ আন এক বেয়া প্ৰভাৱৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মনোবিজ্ঞান বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা নমিতা মহন্তই কয় যে “ৰিল মেনিয়া” ই যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ দক্ষতা আৰু আৱেগিক ভাৰসাম্য বিকৃত কৰে ।

‘‘লাইক আৰু ইতিবাচক মন্তব্যৰ দৌৰত যুৱক-যুৱতীসকলে জীৱন বিপদাপন্ন কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে । ডিজিটেল জগতখনে মানুহৰ মনক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰভাৱিত কৰিছে । তেওঁলোকে সুৰক্ষাক আওকাণ কৰে ৷ অনলাইন খ্যাতিৰ এই ভ্ৰমৰ বাবে আমি সম্ভাৱনাৰে ভৰা আশাব্যঞ্জক জীৱনক হেৰুৱাইছো’’ - তেওঁ কয় ৷

বিশেষজ্ঞসকলে পৰামৰ্শ দিয়ে যে ডিজিটেল সাক্ষৰতা আৰু মানসিক স্বাস্থ্য সজাগতাক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আৰু পৰিয়ালৰ কথা-বতৰাত অংশ দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে ।

অপূৰণীয় আৱেগিক প্ৰয়োজনীয়তাক চিনি পোৱা আৰু সম্বোধন কৰাৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত ভাষণ দি মহাপাত্ৰই কয়, ‘‘অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানৰ অনলাইন কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ সৈতে বন্ধুত্বসূলভ সম্পৰ্ক গঢ়িব লাগিব, বাস্তৱ জগতৰ বন্ধুত্বক উৎসাহিত কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক বুজাত সহায় কৰিব লাগিব যে ডিজিটেল খ্যাতি অল্পকালীন কিন্তু জীৱনটো নহয় ।’’

অধিকাংশ সময়ত শিক্ষক, বিদ্যালয়, সমনীয়ায়ো মূল ভূমিকা পালন কৰে । ‘‘ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ চাপৰ বিষয়ে কথোপকথন পৰীক্ষাৰ মানসিক চাপ বা কেৰিয়াৰৰ লক্ষ্যৰ কথা কোৱাৰ দৰেই সাধাৰণ হৈ পৰিব লাগিব’’ - মহাপাত্ৰই কয় ৷

