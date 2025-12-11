ETV Bharat / bharat

চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বনে আই পি এলৰ মেচ, কি ক'লে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰে ?

কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱকুমাৰে কয় যে ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেট খেল বন্ধ কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য চৰকাৰৰ নাই ।

CHINNASWAMY STADIUM
এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়াম (IANS PHOTO)
ETV Bharat Assamese Team

December 11, 2025

বেলগাৱী (কৰ্ণাটক) : কৰ্ণাটক চৰকাৰে এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত আই পি এল মেচ আয়োজন কৰাৰ সন্দৰ্ভত কেবিনেট বৈঠকত আলোচনা কৰি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল’ব বুলি বৃহস্পতিবাৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰে কয় ৷ কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট সন্থাৰ নৱ-নিৰ্বাচিত সভাপতি ভেংকটেশ প্ৰসাদক চাৰ্কিট হাউছত সাক্ষাৎ কৰি সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

শিৱকুমাৰে কয় যে ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেট খেল বন্ধ কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য চৰকাৰৰ নাই যদিও ভিৰ পৰিচালনাৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ মাইকেল ডি কুনহা কমিটীৰ পৰামৰ্শসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব বুলিও তেওঁ কয় ৷

তেওঁ কয়, "চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেট মেচ বন্ধ কৰাৰ আমাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন ৷ মাইকেল ডি কুনহা কমিটীৰ পৰামৰ্শও আমি পৰ্যায়ক্ৰমে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ৷ ভেংকটেশ প্ৰসাদেও এই কথাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ৷"

কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট সন্থাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰিব চৰকাৰে

তেওঁ কয় যে আই পি এলকে ধৰি অন্যান্য প্ৰতিযোগিতাসমূহ যাতে বেংগালুৰুৰ পৰা বাহিৰলৈ স্থানান্তৰিত নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰে কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট সন্থা চমুকৈ কে এছ চি এৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰিব ৷ নতুন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণত সহায় কৰিবলৈও ৰাজ্য সাজু বুলিও তেওঁ কয় ৷ শিৱকুমাৰে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ জাভাগল শ্ৰীনাথ আৰু অনিল কুম্বলেৰ সমৰ্থন থকা প্ৰসাদ আৰু তেওঁৰ দলটোক অভিনন্দন জনায় ৷

চলিত বৰ্ষৰ ৪ জুনত আই পি এলত খিতাপ জয়ৰ পিছত আৰ চি বিৰ বিজয় উৎসৱৰ সময়ত চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত সংঘটিত ঘটনাৰ পিছত বৃহৎ মেচ আয়োজনৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল । উক্ত পদপিষ্টৰ ঘটনাত ১১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । তাৰ পিছৰ পৰা এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত এখনো ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই, লগতে শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত হোৱা ২০২৫ চনৰ মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ আয়োজনৰ অধিকাৰো হেৰুৱাই, য'ত ফাইনেলো অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ।

