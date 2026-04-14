বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে মুকলি কৰা ‘ডে কেয়াৰ’ : নিসংগতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ তেলেংগানা প্ৰণাম চেণ্টাৰৰ

বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে মুকলি কৰা ‘ডে কেয়াৰ’ : নিসংগতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ তেলেংগানা প্ৰণাম চেণ্টাৰৰ
আদিলাবাদৰ এটা সৰু চুবুৰীত বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ নিসংগতা এতিয়া হাঁহিত পৰিণত হৈছে । তেওঁলোকৰ বাবে এসময়ত অন্তহীন যেন লগা আবেলিবোৰ এতিয়া নিজৰ হৈ পৰিছে ৷
Published : April 14, 2026 at 8:25 PM IST
আদিলাবাদ (তেলেংগানা): বৃদ্ধাৱস্থা হৈছে মানৱ জীৱনৰ এনে এক অৱস্থা, য’ত বহুলোকে বহু সময়ত অসহায় অনুভৱ কৰে ৷ বৰ্তমান সময়ৰ যান্ত্ৰিকতাই মানুহক অকলশৰীয়াকৈ থাকিবলৈ বহু সময়ত বাধ্যও কৰাইছে ৷ কিন্তু সকলোৰে জীৱন জীয়াৰ হেঁপাহ নাই জানো ? আছে, নিশ্চয়কৈ সকলোৱে এটা ভাল জীৱন কটাবলৈ বিচাৰে ৷ বিশেষকৈ বৃদ্ধাৱস্থাত সকলোকে প্ৰয়োজন এষাৰি মিঠা মাতৰ, এধানি মৰমৰ ৷
তেনে কিছু চিন্তা-চৰ্চা আগত লৈয়েই মুকলি কৰা হৈছে তেলেংগানাত এটা প্ৰণাম চেণ্টাৰ ৷ এই কেন্দ্ৰৰ বিশেষত্ব এয়ে যে ইয়ালৈ দিনৰ ভাগত বৃদ্ধ, নিসংগ লোকসকল আহি নিজৰ মতে সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে ৷
আদিলাবাদৰ এটা সৰু চুবুৰীত বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ নিসংগতা এতিয়া হাঁহিত পৰিণত হৈছে । তেওঁলোকৰ বাবে এসময়ত অন্তহীন যেন লগা দুপৰীয়াবোৰ এতিয়া নিজৰ হৈ পৰিছে ৷
জীৱনৰ এটা পৰ্যায়ত যেতিয়া সন্তানে জীৱিকাৰ সন্ধানত ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ লয়, তেতিয়া ঘৰবোৰ নিস্তব্ধ হৈ পৰে ৷ সময়ে যেন তালৈকেহে বাট চায় ৷ বাৰ্ধক্য বহুতৰে বাবে নিসংগতাৰ কাৰক হৈ পৰে ৷ এই উদ্বেগক মনত ৰাখিয়েই তেলেংগানা চৰকাৰে ‘প্ৰণাম’ নামৰ পদক্ষেপটো হাতত লয়, যিয়ে বৃদ্ধলোকসকলক জীৱনটো সুন্দৰকৈ অতিবাহিত কৰিবলৈ উৎসাহ যোগায় ৷
পৰম্পৰাগতভাৱে ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰ আছিল এনে এক ঠাই, য’ত অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানক কৰ্মস্থলীলৈ যোৱাৰ সময়ত খেলিবলৈ এৰি থৈ যায় । কিন্তু আদিলাবাদত বয়সস্থ লোকৰ বাবে এই ধাৰণা সলনি কৰা হৈছে । এই কেন্দ্ৰবোৰক ঘৰ বুলি ক’ব নোৱাৰি বা ইয়ে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ঠাই ল’ব নোৱাৰে, কিন্তু তাতকৈ ই কোনোগুণে কম নহয় । ইয়ালৈ অহা বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে পুনৰ নিজৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে, জীৱনৰ নতুন অনুভূতি বিচাৰি পায় ৷
ভেটেৰান্স এফেয়াৰ্ছ বিভাগৰ অধীনত জানুৱাৰী মাহত মুকলি কৰা এই কেন্দ্ৰটো ইতিমধ্যে কেইবা ডজন লোকৰ আশ্ৰয়স্থলী হৈ পৰিছে । পুৱা ১০ বজাৰ পৰা গধূলিলৈকে খোলা থকা কেন্দ্ৰটোৱে কেৱল সেৱাই নহয়, সংগীৰ অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰয়োজনীয়তাও পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে ৷
কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আন আন প্ৰতিষ্ঠানিক পৰিৱেশৰ দৰে নহয়, মানুহবোৰ ইজনে-সিজনৰ লগত সহজে মিলি যায় । গৰম চাহ, নিতৌ প্ৰস্তুত কৰা জলপান আৰু চিনাকি মুখবোৰে এনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে, যিটো বহুলোকে বহুদিনৰ পূৰ্বে হেৰুৱাইছে । ৰান্ধনি, তত্বাৱধায়ক আৰু পৰিচাৰককে ধৰি নিষ্ঠাবান কৰ্মচাৰীসকলে তাত থকা কোনোৱেই যাতে অৱজ্ঞা, অৱহেলিত অনুভৱ নকৰে সেয়া নিশ্চিত কৰে ।
কিন্তু এই সুবিধাসমূহৰ বাহিৰত কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰকৃত শক্তি নিহিত হৈ আছে । আধ্যাত্মিক আৰু প্ৰেৰণাদায়ক কথাৰে ভৰা কিতাপৰ ঠাকবোৰে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি ৰাখে । কেৰম ব’ৰ্ডৰ শব্দই অনুৰণন ঘটায়, দবাৰ গুটিবোৰে নীৰৱে আৰু চিন্তাশীলভাৱে ইফাল-সিফাল কৰে আৰু টেবুল টেনিছৰ ৰেকেটবোৰে পৰিৱেশটো আনন্দৰে ভৰাই তোলে ।
কেন্দ্ৰটোৰ একাংশ নিয়মীয়া ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘এইবোৰ কাৰ্যকলাপে আমাক মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰাখে । আমি আৰু অকলশৰীয়া অনুভৱ নকৰো ।’’
সন্ধিয়াবোৰে এক বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশান্তি আনে । সূৰ্য অস্ত যাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে গোটটোৰ নিয়মীয়া ধ্যান আৰম্ভ হয় । বহুতৰ বাবে এই মুহূৰ্তবোৰ অতি প্ৰয়োজনীয়, ই তেওঁলোকক শান্তি প্ৰদান কৰে । প্ৰায়ে আৱেগিক অস্থিৰতাৰে ভৰি থকা জীৱনটোৰ এটা সময়ত ভাৰসাম্য বিচাৰি উলিওৱাটো বহু প্ৰয়োজনীয় কথা ৷
এই কেন্দ্ৰৰ তদাৰকৰ দায়িত্বত থকা ডাঃ দেৱদাস দেশপাণ্ডেই কয় যে এতিয়া দৈনিক প্ৰায় ৫০-৬০ জন জ্যেষ্ঠ নাগৰিক এই কেন্দ্ৰলৈ আহে । কিন্তু তেওঁৰ মতে এই সংখ্যাবোৰে কাহিনীৰ এটা অংশৰহে কথা কয় । তেওঁ কয়, ‘‘এই কেন্দ্ৰসমূহ কেৱল সময় অতিবাহিত কৰাই নহয়, বৰং বৃদ্ধসকলৰ নিজস্বতা আৰু অনুভূতি পুনৰ বিচাৰি দিয়াটোহে মূল উদ্দেশ্য ৷’’
এই পদক্ষেপে ইতিমধ্যে ফলাফল দেখুৱাইছে ৷ জ্যেষ্ঠসকলক উপলব্ধি কৰাত সহায় কৰিছে যে বৃদ্ধ বয়সত নিসংগতা কোনো প্ৰতিবন্ধকতা হ’ব নোৱাৰে ৷
