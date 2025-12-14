মেছিৰ অনুৰাগীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰা ছল্ট লেক ষ্টেডিয়াম পৰিদৰ্শন তদন্ত সমিতিৰ; ক্ষয়-ক্ষতিৰো ল’লে বুজ

মেছিৰ অনুৰাগীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰা ছল্ট লেক ষ্টেডিয়াম পৰিদৰ্শন তদন্ত সমিতিৰ; ক্ষয়-ক্ষতিৰো ল’লে বুজ
তিনিজনীয়া দলটোৱে ষ্টেডিয়ামখন পৰিদৰ্শনৰ সময়ত ভঙা প্লাষ্টিকৰ চকী, বেঁকা ধাতুৰ বেৰিকেড আৰু আৱৰ্জনা পেলোৱা গেলেৰী পৰীক্ষা কৰে ।
By PTI
Published : December 14, 2025 at 2:35 PM IST
কলকাতা : কলকাতাৰ ছল্ট লেক ষ্টেডিয়ামত আৰ্জেণ্টিনাৰ ফুটবল আইকন লিয়নেল মেছিৰ অনুষ্ঠানৰ সময়ত দৰ্শকে বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰাৰ এদিন পিছতে দেওবাৰে তদন্ত সমিতিৰ সদস্যসকলে স্থান পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰে বুলি বিষয়াসকলে জনায় ৷
তিনিজনীয়া দলটোৱে ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ ফুটবল খেলপথাৰ ষ্টেডিয়ামখন পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত ভঙা প্লাষ্টিকৰ চকী, বেঁকা ধাতুৰ বেৰিকেড আৰু আৱৰ্জনাযুক্ত গেলেৰী পৰীক্ষা কৰে ৷ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ আছিম কুমাৰ সত্যজিৎৰ নেতৃত্বত কমিটীৰ সদস্যসকলে মেছিয়ে বিবেকানন্দ যুৱ ভাৰতী ক্রীড়াঙ্গনত প্ৰৱেশ কৰা ঠাইৰ পৰাই পৰিদৰ্শন আৰম্ভ কৰে আৰু ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত তেওঁৰ গতিবিধি অনুসন্ধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বুলি বিষয়াসকলে জনায় ৷
মুখ্য সচিব মনোজ পন্ত আৰু গৃহ সচিব নন্দিনী চক্ৰৱৰ্তীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি গঠন কৰা কমিটীয়ে ১৩ ডিচেম্বৰৰ অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰৱেশ কৰিডৰ, নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া গেলেৰীসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে বুলি তেওঁলোকে জনায় ৷ এজন বিষয়াই কয় যে পেনেলে ক্ষতিৰ পৰিসৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ আৰু বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰা পৰিঘটনাৰ ক্ৰম পুনৰ্গঠন কৰিবলৈ অনুমতি দিবলৈ চাফাই আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ৷
আন এজন বিষয়াই কয় যে ষ্টেডিয়ামৰ গেলেৰীৰ কেইবাটাও ব্লকত সিঁচৰতি হৈ থকা জোতা, ফটা বেনাৰ, ভঙা ৰেলিং আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত ফাইবাৰগ্লাছৰ আসন দেখা গৈছিল, আনহাতে পেনেলে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আৰু ভিৰৰ প্ৰবাহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত ভেন্যুৰ কিছুমান বিশেষ অংশত আৰক্ষীয়ে পহৰা দি আছিল ৷ তেওঁ লগতে কয় যে সমিতিৰ সদস্যসকলৰ সৈতে যোৱা বিষয়াসকলে সমগ্ৰ পৰিদৰ্শনটোত ভিডিঅ’গ্ৰাফী আৰু ফটোগ্ৰাফী কৰি তদন্তৰ বাবে ভাঙি-ছিঙি কৰা পৰিসৰৰ প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷
শনিবাৰে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এক বৃহৎ ফুটবল অনুষ্ঠানত মেছিয়ে কিছু সময়ৰ বাবে আহি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে গুচি যোৱাত গণ হিংসা আৰু বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয় । ২০১১ চনৰ পিছত উক্ত স্থানত তেওঁৰ প্ৰথমখন মেচ আছিল যদিও টিকটৰ বাবে যথেষ্ট ধন খৰচ কৰি দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা মেছিৰ অনুৰাগীসকলে নিজৰ ছুপাৰষ্টাৰৰ আভাস এটাও ধৰিব নোৱৰাৰ বাবে দৰ্শকৰ এক বৃহৎ অংশই হতাশ হৈ পৰিছিল ।
পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জীয়ে গঠন কৰা কমিটীখনক ত্ৰুটিৰ দায়িত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে হাই-প্ৰফাইল অনুষ্ঠানত এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ৰোধৰ বাবে সংশোধনী ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ এফ আই আৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে অপব্যৱস্থাপনা আৰু জনবিশৃংখলতাৰ অভিযোগত মূল আয়োজকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷
শনিবাৰে বেনাৰ্জীয়ে মেছি আৰু ফুটবল অনুৰাগীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিল আৰু জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটী গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷