ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে দ্ৰুত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আশ্বাস
ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ ১৫ দিন ৷ ছাত্ৰৰ দাবী পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ ৷
Published : August 8, 2026 at 5:23 PM IST
ৰাঁচী : ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত হোৱা খেলিমেলিৰ প্ৰতিবাদত ৰাজ্য়খনৰ ৰাজধানী চহৰত শিক্ষাৰ্থী সমাজে প্ৰতিবাদ কাৰ্য্য়সূচী অব্য়াহত ৰাখিছে ৷ একাধিক শিক্ষাৰ্থী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অন্নশন কাৰ্য্য়সূচীও পালন কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে আৰু দেৱেন্দ্ৰ নাথ মাহতোৰ নেতৃত্বাধীন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীদলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় ৷
অৱশ্য়ে এই আলোচনা সফল নোহোৱাত প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে দাবী পূৰণ নোহোৱালৈকে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰসকলে আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, ৰাজ্য়খনৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছত এইখন চৰকাৰৰ সৈতে দ্বিতীয়খন বৈঠক আছিল ৷
এজন ছাত্ৰ নেতাই কয়, ‘‘ঝাৰখণ্ডৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদে ১৫ সংখ্য়ক দিনত প্ৰৱেশ কৰিছে । দ্বিতীয়খন বৈঠকৰ অন্তত ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে সাময়িকভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । অৱশ্যে চতুৰ্দশ JPSC পৰীক্ষা বাতিল কৰাকে ধৰি আমাৰ সকলো দাবী পূৰণ নোহোৱালৈকে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব । আজি ৰাঁচীৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত এই দুঘণ্টীয়া বৈঠক হয় ।’’
এই বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী সুদীব্য কুমাৰ, দীপিকা পাণ্ডে, চামৰা লিণ্ডা আৰু সঞ্জয় প্ৰসাদ যাদৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ইফালে শিক্ষাৰ্থীৰ হৈ ৰাম অৱতাৰ মাহতো, চন্দন কুমাৰ, দীনবন্ধু মণ্ডল, বিমল কুমাৰ, পূজা কুমাৰী, প্ৰেম কুমাৰ, ৰবি শংকৰ আৰু অমিত কুমাৰ শৰ্মা উপস্থিত থাকে । JPSC আৰু JSSC-এ অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষাত অনিয়মৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে উল্লেখ কৰে । গতিকে চৰকাৰে সুনিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি বিষয়টো চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবী কৰে ৷
চতুৰ্দশ JPSC PT পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ বিৰুদ্ধে ২৫ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদে ১৪টা দিন অতিক্ৰম কৰিলে ৷ শনিবাৰে এই প্ৰতিবাদে ১৫ দিনত ভৰি থ’লে ৷ কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৰা এই প্ৰতিবাদে আজিকুপতি কোনো সুফল লাভ কৰা নাই ৷
শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ পাছতো কোনো ফল পোৱা নাই । প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল শীঘ্ৰে চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ’ব বুলি আশাত বন্দী হৈ আছে। ৰাঁচীৰ জয়পাল সিং মুণ্ডা ষ্টেডিয়ামত চলি থকা ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ সময়তে আজিও কেইবাজনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অনশন অব্যাহত ৰাখিছে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মতে, JPSC আৰু JSSC ত বহুত অনিয়ম সংঘটিত হৈছে, যাৰ বাবে ইয়াত যথেষ্ট সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি ছাত্ৰসকলে চৰকাৰৰ ওচৰত এই দাবী কৰি আহিছে।
অনশনত বহা ছাত্ৰ ৰাহুলে কয় যে তেওঁলোকৰ দাবী চৰকাৰৰ আগত দাখিল কৰিছে আৰু চৰকাৰে সেইবোৰৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে অতি সোনকালে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
অনশনত থকা ছাত্ৰী হাবিবাই ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ অনুৰোধ জনাই কয় যে দিশোম গুৰু শিবু ছোৰেনে (Shibu Soren) যি ঝাৰখণ্ড কল্পনা কৰিছিল সেয়া আজিৰ দৰে নহয় ৷ ২০০০ চনৰ ১৫ নৱেম্বৰত বিহাৰৰ পৰা পৃথক হৈ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি পোৱা ঝাৰখণ্ডে ২৬ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে ৷ কিন্তু শিবু ছোৰেনে দেখুৱাই যোৱা পথক আমি অনুসৰণ কৰা নাই, যাৰ বাবে তেওঁৰ আত্মাই আঘাত পাব ৷ হাবিবাই আৰু কয় যে শিবু ছোৰেনে এই ৰাজ্যখন গঢ়ি তোলাৰ বাবে যিদৰে অক্লান্তভাৱে কাম কৰিছিল, ঠিক সেইদৰেই চৰকাৰ পৰিচালনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷