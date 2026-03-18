প্ৰেংক ভিডিঅ’ তৈয়াৰৰ নামত পিতৃক বস্তাত ভৰাই পালেগৈ কুৰিয়াৰৰ কাৰ্যালয়

প্ৰেংক ভিডিঅ’ তৈয়াৰৰ নামত পিতৃক বস্তাত ভৰাই পালেগৈ কুৰিয়াৰৰ কাৰ্যালয়
এক অদ্ভূত কাণ্ড এগৰাকী যুৱতীৰ ৷ প্ৰেংক ভিডিঅ’ প্ৰস্তুতকৰণৰ নামত কৰিলে কি ? পঢ়ক এই প্ৰতিবেদনত ৷
Published : March 18, 2026 at 9:13 PM IST
বেংগালুৰু(কৰ্ণাটক): সামাজিক মাধ্যমত জনপ্ৰিয় হোৱাৰ হাবিয়াস নে আন কিবা ! সামাজিক মাধ্যমত জনপ্ৰিয় হোৱাৰ নামত কিমান তললৈ নামিব পাৰে একাংশ যুৱক-যুৱতী ? এই প্ৰতিবেদন পঢ়াৰ পিছত সকলোৱে ক’ব যে একাংশৰ কিবা এটা হৈছে ৷ প্ৰেংক ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰাৰ নামত আন কেইজনমান লোকৰ সৈতে মিলি পিতৃক বস্তাত ভৰাই কুৰিয়াৰৰ কাৰ্যালয় গৈ পোৱা এগৰাকী যুৱতীৰ কথা আমি জনাবলৈ বিচাৰিছো ৷
দক্ষিণ ভাৰতৰ সদাব্যস্ত চহৰ বেংগালুৰুত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ মঙলবাৰে সন্ধিয়া বেংগালুৰুৰ ব্যালী কাভাল অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হয, য’ত এজন ব্যক্তিক বস্তাত ভৰাই এগৰাকী যুৱতীয়ে কুৰিয়াৰৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেংক ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰিবলৈ আনিছিল ।
ঘটনাটো এনেধৰণৰ - এগৰাকী যুৱতীয়ে আন কেইজনমান লোকৰ সৈতে আহি কুৰিয়াৰৰ কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হয় ৷ তেওঁলোকে তাত থকা কৰ্মচাৰীসকলক কয় যে এজন মানুহক পাৰ্চেল কৰি পঠিয়াব লাগে ৷ কুৰিয়াৰ সেৱাটোৰ কৰ্মচাৰীসকলে বস্তাটো কঁপি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি ভিতৰত এজন ব্যক্তি থকাটো নিশ্চিত হয় ৷ লগে লগে তেওঁলোকে ব্যালিকাভাল আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীৰ কথা জানিব পাৰি যুৱতীসহ দলটো তাৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে কৰা তদন্তৰ শেষত যুৱতীগৰাকীয়ে আন লোককেইজনৰ সৈতে মিলি প্ৰেংক কৰাৰ চেষ্টাৰে এই অদ্ভুত কাম কৰা বুলি জানিব পাৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰা যুৱতীগৰাকীকে ধৰি আন লোককেইজনৰ সন্ধান উলিয়ায় ।
অৱশ্যে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে থকা দলটোৰ এই কাৰ্যৰ আঁৰত আছিল আন এক উদ্দেশ্য ৷ জেৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে যে বেংগালুৰুত উগাড়ি আৰু ৰমজানৰ সময়তে ৰাজহুৱা পৰিবহণ বিশেষকৈ বাছ ভাৰা বৃদ্ধি হয় ৷ সাধাৰণ লোকে নীতি অনুসৰি বাছৰ টিকট লাভ কৰাত হোৱা অসুবিধা আৰু ভাৰা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ অৰ্থে দলটোৱে এই প্ৰেংক ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে ৷
অৱশ্যে ইয়াৰ পিছত প্ৰকাশ পোৱা এক ভিডিঅ’ বিবৃতিত দলটোৱে তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছে । যুৱতীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ আৰু আন চাৰিজন লোকে পিতৃক বস্তাত ভৰাই কুৰিয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ নিছিল আৰু উৎসৱৰ বতৰত বাছৰ ভাৰা বৃদ্ধি আৰু আসনৰ অভাৱৰ কথাটো দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ যুৱতীগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত এই কাৰ্য ভুল বুলি অনুমানেই কৰা নাছিল যদিও পিছত তেওঁলোকে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছিল ।
ভিডিঅ’টো ভাইৰেল নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই যুৱতীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি এতিয়া বুজি পাইছো যে আমি যি কৰিলোঁ, সেয়া ভুল ৷ আমি আন্তৰিকতাৰে ক্ষমা বিচাৰিছো আৰু আনকো এনে কাৰ্য নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।’’
অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ অন্তত দুনাই এই কাৰ্য নকৰিবলৈ সকীয়নি প্ৰদান কৰি আটাইকেইজনক ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিয়ে ৷
