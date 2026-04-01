২৫ বছৰীয়া পুৰণি গোচৰ লগাইছে খেলিমেলি ; কাৰাগাৰৰ আলহী কংগ্ৰেছ বিধায়ক

২৫ বছৰীয়া পুৰণি গোচৰ লগাইছে খেলিমেলি ; কাৰাগাৰৰ আলহী কংগ্ৰেছ বিধায়ক
Published : April 1, 2026 at 9:25 PM IST
ভূপাল(মধ্যপ্ৰদেশ): এটা ২৫ বছৰীয়া পুৰণি গোচৰত দোষী সাব্য়স্ত কংগ্ৰেছৰ এজন বিধায়ক ৷ সম্প্ৰতি তিহাৰ কাৰাগাৰৰ আলহী হৈছে বিধায়কজন ৷ বেংক জালিয়াতিত জড়িত থকাৰ অভিযোগত বিধায়কজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
কাৰাগাৰৰ আলহী হোৱা বিধায়কজন মধ্যপ্ৰদেশৰ দতিয়াৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰাজেন্দ্ৰ ভাৰতী ৷ ২৫ বছৰীয়া এটা পুৰণি গোচৰত নাম সাঙোৰ খাইছিল এই বিধায়কজনৰ ৷ দিল্লীৰ আদালতে ভাৰতীক জালিয়াতিৰ লগতে জাল নথি-পত্ৰৰ জৰিয়তে বেংকৰ আৰ্থিক লেনদেনৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ।
আদালতে ৰাজেন্দ্ৰ ভাৰতীক তিহাৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ৰায় প্ৰদান কৰে ৷ বিধায়ক ৰাজেন্দ্ৰ ভাৰতীয়ে মাতৃৰ বেংক একাউণ্টত জমা থকা ১০ লাখ টকাৰ ম্যাদ তিনি বছৰৰ পৰা ১৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল । ২ এপ্ৰিলত এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু তাতেই বিধায়কজনৰ শাস্তি ঘোষণা কৰা হ’ব ।
২৫ বছৰ পুৰণি এই গোচৰ
যিটো গোচৰত কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰাজেন্দ্ৰ ভাৰতীক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে, সেয়া ২৫ বছৰ পুৰণি । ১৯৯৮ চনৰ ২৪ আগষ্টত অভিযুক্ত ৰাজেন্দ্ৰ ভাৰতীৰ মাতৃ সাবিত্ৰী শ্যামে শ্যাম সুন্দৰ শ্যাম সংস্থাৰ সভানেত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়তে দতিয়াস্থিত জিলা সমবায় গ্ৰামোন্নয়ন বেংকত ১০ লাখ টকাৰ ফিক্সড ডিপ’জিট কৰিছিল । এই ফিক্সড ডিপ’জিট তিনি বছৰৰ বাবে ১৩.৫০ শতাংশ সুতৰ হাৰত কৰা হৈছিল । ১৯৯৮ চনৰ পৰা ২০০১ চনলৈকে বেংকটোৰ পৰিচালনা সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল ৰাজেন্দ্ৰ ভাৰতী ।
অভিযোগ অনুসৰি, ৰাজেন্দ্ৰ ভাৰতীয়ে জিলা সমবায় গ্ৰামোন্নয়ন বেংকটোৰ দতিয়াৰ পৰিচালনা সমিতিৰ অধ্যক্ষ পদৰ অপব্যৱহাৰ কৰি এফ ডিৰ কাৰ্যকাল প্ৰথমে তিনি বছৰৰ পৰা ১০ বছৰলৈ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ১৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰি এই বছৰবোৰত ১৩.৫০ শতাংশ সুতৰ হাৰ লাভ কৰে । যাৰ বাবে বেংকৰ লেজাৰ বুক, এফ ডি কাউণ্টাৰ শ্লিপ, এফ ডি ৰচিদ আদিৰ লগত বেমেজালি সংঘটিত হৈছিল ।
প্ৰতি বছৰে ১.৩৫ লাখ টকাৰ লাভ
অভিযোগ অনুসৰি, ৰাজেন্দ্ৰ ভাৰতীয়ে আন এজন অভিযুক্ত ৰঘুবীৰ শাৰদ প্ৰজাপতিৰ সৈতে জালিয়াতিৰে নথি-পত্ৰ তৈয়াৰ কৰি ১৯৯৯ চনৰ পৰা ২০১১ চনলৈ মাতৃ সাবিত্ৰী আৰু নিজ দলক প্ৰতি বছৰে ১ লাখ ৩৫ হাজাৰ টকা প্ৰদানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল ৷
ইয়াৰ ফলত বেংকটো বহু পৰিমাণে আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হয় । ৰাজেন্দ্ৰ ভাৰতীয়ে জিলা সমবায় গ্ৰামোন্নয়ন বেংকৰ পৰিচালনা সমিতিৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতহে বিষয়টো পোহৰলৈ আহে ৷ অডিটৰ আপত্তিৰ পিছত ২০১৫ চনৰ ২৯ ছেপ্টেম্বৰত সমবায় বিভাগে আদালতত অভিযোগ দাখিল কৰে ।
গোচৰ পালেগৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়
ৰাজেন্দ্ৰ ভাৰতীয়ে প্ৰথমে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰু তাৰপিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা গোচৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ৷ অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ সকাহ নাপালে বিধায়কজনে । মধ্যপ্ৰদেশত ন্যায্য বিচাৰ নাপাব বুলি যুক্তি দিয়াৰ পিছত তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনায় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোচৰ দিল্লীৰ বিশেষ আদালতলৈ হস্তান্তৰ কৰে । ইফালে, ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছ আইনী কোষৰ সভাপতি জে পি ধনোপিয়াৰ মতে, ‘‘আদালতৰ সিদ্ধান্ত চালি-জাৰি চোৱাৰ পিছত যি আইনী ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হ’ব, সেয়া গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।’’
