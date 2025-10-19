ETV Bharat / bharat

বিজেপি সাংসদৰ কনভয়ত আক্ৰমণ, এজাহাৰ দাখিল বিধায়কৰ

একেটা মাহতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পশ্চিমবংগত আক্ৰমণৰ বলি সাংসদ । শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল বিজেপিৰ সাংসদ খগেন মুৰ্মু ।

Darjeeling BJP MP Raju Bista convoy attacked in Sukhiyapokhari West Bengal
দাৰ্জিলিঙৰ বিজেপি সাংসদ ৰাজু বিস্তাৰ কনভয়ত আক্ৰমণ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2025 at 2:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দাৰ্জিলিং: উত্তৰ বংগৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ভূমিস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি থকা অৱস্থাতে আক্ৰমণৰ বলি হয় দাৰ্জিলিঙৰ বিজেপিৰ সাংসদ ৰাজু বিস্তা । শনিবাৰে নিশা দাৰ্জিলিং জিলাৰ সুখিয়া পোখাৰী ব্লকৰ মাঝিধুৰা অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি উভতি অহাৰ সময়ত সাংসদগৰাকীৰ কনভয়লৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই আক্ৰমণৰ পিছতে সাংসদ ৰাজু বিস্তাই যোৰাবাংলা থানাত লিখিত এজাহাৰ দাখিল কৰে । ইফালে এই আক্ৰমণক লৈ বিজেপিয়ে শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছক সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লয় ।

শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাহাৰৰ স্থায়ী ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে এজন উচ্চ পদস্থ মধ্যস্থতাকাৰী নিযুক্তি দিছিল যদিও সাংসদগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে এই আক্ৰমণে ৰাজনৈতিক ক্ষোভৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে । এই ঘটনাই পাহাৰীয়া চহৰখনৰ ৰাজনৈতিক মহলত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । অৱশ্যে পাহাৰৰ শাসকীয় দল ভাৰতীয় গোৰ্খা প্ৰজাতান্ত্ৰিক মৰ্চা আৰু ৰাজ্যখনৰ শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব অস্বীকাৰ কৰিছে ।

থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত সাংসদ ৰাজু বিস্তাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "শিলাবৰ্ষণত মোৰ কনভয়ৰ আন এখন বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি যায় । মই এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ । বহু লোকে পাহাৰৰ স্থায়ী ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মধ্যস্থতাকাৰী নিযুক্তি দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।"

সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয়,"সেইসকল লোকেই এই কাণ্ডৰ অভিসন্ধি কৰিছিল । এনে কৰ্মই মোক ভয় খুৱাব নোৱাৰে । যদি তেওঁলোকৰ সাহস থাকে তেন্তে দিনৰ পোহৰত মোক মুকলিকৈ আক্ৰমণ কৰা উচিত । আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ মোক আক্ৰমণ কৰাটো কাপুৰুষালি ।" মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াৰ পূৰ্বে জলপাইগুৰিৰ নাগ্ৰাকাটাত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ সময়তে মালদা উত্তৰৰ বিজেপি সাংসদ খগেন মুৰ্মু আৰু শিলিগুৰি বিধায়ক তথা বিজেপিৰ মুখ্য হুইপ শংকৰ ঘোষক আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল ।

বৰ্তমানো চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে মুৰ্মু । ইতিমধ্যে এই ঘটনাই ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক উত্তেজনা জগাই তুলিছিল আৰু বৰ্তমানৰ এই আক্ৰমণে উত্তেজনা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । নন্দিগ্ৰামৰ বিজেপি সাংসদ শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে এই আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়ে । তেওঁ টুইটাৰত লিখে, “টিএমচিৰ গুণ্ডাই কনভয়ক লক্ষ্য কৰি তেওঁক গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে কৰা এই জঘন্য কাৰ্য হতাশা আৰু ভয়ৰ প্ৰতীক ।”

ভাৰতীয় গোৰ্খা প্ৰজাতন্ত্ৰিক মৰ্চাৰ মুখপাত্ৰ এছ পি শৰ্মাই এই দাবী খাৰিজ কৰি কয়, "তেওঁক কোনেও আক্ৰমণ কৰা নাছিল । হয়তো পাহাৰৰ পৰা শিল এটা বাগৰি পৰিছিল । তেওঁ ৰাজনৈতিক সুবিধা লাভৰ চেষ্টা কৰিছে ।" শেহতীয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পিছৰে পৰা ৰাজু বিস্তাই সাহায্য সামগ্ৰী লৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি সুখিয়া পোখাৰীৰ ৰিম্বিক, লোধামা, মাঝিধুৰাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত সাহায্য বিতৰণ কৰি আহিছে ।

শিলিগুৰিৰ সমীপৰ খাপৰাইলত থকা নিজৰ বাসগৃহলৈ উভতি অহাৰ সময়তে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় । দাৰ্জিলিঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰবীণ প্ৰকাশে কয়,"সাংসদগৰাকীয়ে তেওঁৰ কনভয়ত আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ ।"

টিএমচিৰ গুণ্ডাৰ এই কাৰ্য: শুভেন্দু অধিকাৰী

বিজেপি নেতা সুবেন্দু অধিকাৰীয়ে কয়,"সুখীয়া পোখাৰীৰ সমীপৰ মাছাধুৰাত মোৰ সহকৰ্মী তথা দাৰ্জিলিঙৰ সাংসদ ৰাজু বিস্তাৰ ওপৰত হোৱা কাপুৰুষালিৰ আক্ৰমণক মই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ । সাংসদ খগেন মুৰ্মু আৰু বিধায়ক ডাঃ শংকৰ ঘোষৰ ওপৰত সংঘটিত জঘন্য আৰু ভয়াবহ আক্ৰমণৰ পিছত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে । টিএমচিৰ গুণ্ডাসকলৰ এই জঘন্য কাণ্ডই তেওঁৰ কনভয়ক লক্ষ্য কৰি লৈছে । তেওঁক গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে কৰা এই জঘন্য কাণ্ড হতাশা আৰু ভয়ৰ প্ৰতীক ।"

সমগ্ৰ পশ্চিমবংগত বৃদ্ধি পাইছে হিংসা: দিলীপ ঘোষ

মছধুৰাৰ বিজেপি সাংসদ ৰাজু বিস্তাৰ কনভয়ত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষে কয়, "সমগ্ৰ পশ্চিম বংগত হিংসা বৃদ্ধি পাইছে । টিএমচিৰ লক্ষ্য হৈছে ভয় দেখুৱাই নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা । এছআইআৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ উৎকণ্ঠা বাঢ়িছে, তেওঁলোকৰ ভাষা সলনি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মনোভাৱ সলনি হৈছে । যদি প্ৰতিনিধি, সাংসদ, আৰু বিধায়কসকলেই সন্মিলিত হ'ব নোৱাৰে তেন্তে নিৰ্বাচন কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব । যদি এইসকলৰ লোকৰে সুৰক্ষা নাই, তেন্তে সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা ক'ত ?"

লগতে পঢ়ক: উৎসৱৰ বতৰত দেশত হিংসাত্মক কাৰ্য-কলাপৰ উচটনিৰ ষড়যন্ত্ৰ, নিয়াৰ সতৰ্কবাণী

গীনিজ বুকত অভিলেখ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে সৰযু আৰতিত সমবেত ২১০০ ভক্ত, জ্বলাব ২৬ লাখ বন্তি

TAGGED:

WEST BENGAL POLICE PROBE UNDERWAY
BJP MP RAJU BISTA
WEST BENGAL
ইটিভি ভাৰত অসম
BJP MP CONVOY ATTACKED IN DARJEELIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.