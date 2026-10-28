দীপাৱলীৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৰগীয়া বানচ ৩ শতাংশ বৃদ্ধি, কোনসকল কৰ্মচাৰী উপকৃত হ’ব ?

দীপাৱলীৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৰগীয়া বানচ ৩ শতাংশ বৃদ্ধি, কোনসকল কৰ্মচাৰী উপকৃত হ’ব ?
অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : October 28, 2026 at 5:47 PM IST
নতুন দিল্লী: শাৰদীয় উৎসৱৰ বতৰতে কৰ্মচাৰীসকললৈ এক সুখবৰ দিছে চৰকাৰে ৷ দীপাৱলীৰ পূৰ্বে বৃদ্ধি পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৰগীয়া বানচ ৷ কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচ ৩ শতাংশকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটে । অৱশ্যে এই শুভ সংবাদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীস্থ কৰ্মচাৰীৰ বাবেহে । কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে বুধবাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ১.১৭ কোটি কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ মৰগীয়া বানচ ৩ শতাংশকৈ বৃদ্ধি কৰা হ’ব ৷
এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰি তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
News Alert! Cabinet approves 3 per cent DA/DR hike for over 1.16 crore central govt employees/pensioners with effect from July 1, 2026.— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
এই পুনৰীক্ষণ ২০২৬ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ অৰ্থাৎ সেই তাৰিখৰ পৰা যোগ্য কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে সংশোধিত হাৰত প্ৰাপ্য দৰমহা আৰু পেঞ্চন লাভ কৰিব । এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে ৪৮.৫৪ লাখ কৰ্মচাৰী আৰু ৬৮.৭১ লাখ পেঞ্চনাৰ উপকৃত হ’ব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলক মৰগীয়া বানচৰ অতিৰিক্ত কিস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে ৷ অৰ্থাৎ ০১.০৭.২০২৬ তাৰিখৰ পৰা বৰ্তমানৰ বেচিক পে/পেঞ্চনৰ ৬০% হাৰৰ তুলনাত ৩% বৃদ্ধি পাব ৷
কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজকোষত মুঠ প্ৰভাৱ বছৰি ১০,০১৬.১০ কোটি টকা হ’ব । বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে যে এই বৃদ্ধি সপ্তম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মৰগীয়া বানচ ২% বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৷ এই বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তত ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহত অনুমোদন দিয়া হৈছিল । সেৱা আগবঢ়োৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ জীৱন-যাপনৰ ব্যয়ৰ ওপৰত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱৰ ক্ষতিপূৰণত সহায় কৰিবলৈ মৰগীয়া বানচ প্ৰদান কৰা হয় ।
▪️Cabinet approves 3% increase in Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners. ▪️This will benefit about 48 lakh Central Government employees and 68 lakh pensioners. -Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions #DA https://t.co/kC2DprvXR0— PIB India (@PIB_India) October 28, 2026
কেবিনেটৰ অন্যান্য সিদ্ধান্ত
আন এক সিদ্ধান্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতা আঁচনি (CSS) অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিকশিত গ্ৰাম স্বৰাজ যোজনা (PM VGSY)ত অনুমোদন জনায় । চৰকাৰে ইয়াক ‘‘বিকশিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে মিল থকা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ শাসন পৰিৱৰ্তনৰ পদক্ষেপ’’ বুলি অভিহিত কৰে ।
ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই আঁচনিখন ২০২৬-২৭ চনৰ পৰা ২০৩০-৩১ চনলৈ (ষোড়শ বিত্ত আয়োগৰ সময়সীমাৰ সৈতে সহ-টাৰ্মিনাছ) ৰূপায়ণৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছে । আঁচনিৰ ব্যয় ৭,৩৯৫.৫৫ কোটি টকা, য’ত কেন্দ্ৰীয় শ্বেয়াৰ ৪,৮৬৯.৪৮ কোটি আৰু ৰাজ্যিক শ্বেয়াৰ ২,৫২৬.০৭ কোটি টকা ।
চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, ২.৫৫ লাখৰো অধিক পঞ্চায়ত আৰু পৰম্পৰাগত স্থানীয় সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকৰী আৰু অন্যান্য অংশীদাৰৰ সৈতে প্ৰায় ৩২ লাখ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি এই আঁচনিখনৰ প্ৰত্যক্ষ হিতাধিকাৰী হ’ব । ইয়াত কোৱা হৈছে যে প্ৰতিটো সজাগতা-প্ৰজন্মৰ খণ্ডই কমেও ১ কোটি নাগৰিকৰ কাষ চাপিব ।