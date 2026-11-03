ETV Bharat / bharat

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ঘূৰ্ণী বতাহ মুৰাছুৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ, ১৫খন জিলাত সতৰ্কতা জাৰি

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ১৫ খন জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, ঠায়ে ঠায়ে হৈছে বান, প্ৰায় ৩০,০০০ হেক্টৰ কৃষি ভূমিৰ শস্য নষ্ট...

Cyclone Murasu
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ঘূৰ্ণী বতাহ মুৰাছুৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ মুৰাছু ৷ ইতিমধ্যে অন্ধ্ৰপ্ৰেদশৰ সাগৰীয় উপকূলীয় অঞ্চলত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে মুৰাছুৱে ৷

জানিব পৰা মতে, ৰাজ্যখনৰ ১৫খন জিলাত প্ৰায় ৩০,০০০ হেক্টৰ কৃষি ভূমিৰ শস্য নষ্ট হৈছে ৷ বিশেষকৈ ৰাজ্যখনৰ কৃষ্ণা, বাপাতলা আৰু নন্দালায়ত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে৷

নিউজ এজেঞ্চি পিটিআয়ে এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ মুৰাছুৰ বাবে ধান খেতি, কপাহ খেতি আৰু মাকৈ খেতি ব্যাপক হাৰত নষ্ট হৈছে ৷ ১৫ খন জিলাৰ ১৩২ টা মণ্ডলত প্ৰায় ১০,৮০৫ জন লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থান্তৰিত কৰাৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখা হৈছে ৷ চৰকাৰে প্ৰায় ১৭১ টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে ৷

প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে, এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফৰ ১৩টাকৈ গোটক উদ্ধাৰ আৰু ৰাইজক সহায়ৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ ১৩খন জিলাত ৩৬২ খন এম্বুলেঞ্চ সাজু কৰা হৈছে আৰু ৭২৫ টা চিকিৎসকৰ দল সাজু হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

আনহাতে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কয়ে,"অন্ধ্ৰপ্ৰেদশৰ সাগৰীয় উপকূলীয় দক্ষিণ অঞ্চলৰ পৰা উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ ক্ৰমান্বয়ে গতি কৰিছে ৷ সেয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, য়ানাম আৰু তেলেংগনাত ৩ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে অত্যাধিক মাত্ৰাত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ একেদৰে ৪ নৱেম্বৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷"

ভয়ংকৰ মুৰাছুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাতখনকৈ ৰে'ল চলাচলৰ পথ সলনি কৰা হৈছে ৷ এই কথা নিশ্চিত কৰিছে চাউট কোষ্ট ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই ৷ বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাখনো বিমান উৰণ সেৱা বাতিল কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : অৰ্ণৱৰ পিছে পিছে মুৰাছুৰ তাণ্ডৱ : ঘণ্টাত ১২০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে অন্ধ্ৰৰ উপকূলত বলিছে বতাহ

TAGGED:

CYCLONIC MURASU
সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ মুৰাছু
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগনাত বৰষুণ
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ধাৰাসাৰ বৰষুণ
মুৰাছুৰ বাবে চাৰি ৰাজ্যত সতৰ্কতা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.