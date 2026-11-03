অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ঘূৰ্ণী বতাহ মুৰাছুৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ, ১৫খন জিলাত সতৰ্কতা জাৰি
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ১৫ খন জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, ঠায়ে ঠায়ে হৈছে বান, প্ৰায় ৩০,০০০ হেক্টৰ কৃষি ভূমিৰ শস্য নষ্ট...
Published : November 3, 2026 at 5:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ মুৰাছু ৷ ইতিমধ্যে অন্ধ্ৰপ্ৰেদশৰ সাগৰীয় উপকূলীয় অঞ্চলত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে মুৰাছুৱে ৷
জানিব পৰা মতে, ৰাজ্যখনৰ ১৫খন জিলাত প্ৰায় ৩০,০০০ হেক্টৰ কৃষি ভূমিৰ শস্য নষ্ট হৈছে ৷ বিশেষকৈ ৰাজ্যখনৰ কৃষ্ণা, বাপাতলা আৰু নন্দালায়ত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে৷
Cyclonic Storm Murasu | Latest Update! Cyclonic Storm Murasu is currently located 50 km north of Ongole, South Coastal Andhra Pradesh, with wind speeds of 85–95 kmph, gusting up to 105 kmph. Heavy rainfall is likely over South Coastal Andhra Pradesh during the next 12 hours. Stay alert and follow IMD alerts and advisories. #CycloneMurasu #IMD #WeatherAlert #AndhraPradesh @DrJitendraSingh @moesgoi @NDRFHQ @DDNewslive— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 3, 2026
নিউজ এজেঞ্চি পিটিআয়ে এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ মুৰাছুৰ বাবে ধান খেতি, কপাহ খেতি আৰু মাকৈ খেতি ব্যাপক হাৰত নষ্ট হৈছে ৷ ১৫ খন জিলাৰ ১৩২ টা মণ্ডলত প্ৰায় ১০,৮০৫ জন লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থান্তৰিত কৰাৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখা হৈছে ৷ চৰকাৰে প্ৰায় ১৭১ টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে ৷
প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে, এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফৰ ১৩টাকৈ গোটক উদ্ধাৰ আৰু ৰাইজক সহায়ৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ ১৩খন জিলাত ৩৬২ খন এম্বুলেঞ্চ সাজু কৰা হৈছে আৰু ৭২৫ টা চিকিৎসকৰ দল সাজু হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
TRAIN DIVERSION ALERT | CYCLONIC STORM ‘MURASU’ In view of Cyclonic Storm ‘MURASU’, seven trains will run on diverted routes in SCoR Jurisdiction Passengers are requested to take note of the revised routes and skipped stoppages, wherever applicable, and plan their journeys accordingly. For the latest train updates, please check official railway information channels. #SouthCoastRailway #CycloneMurasu #TrainAlert #TrainDiversion #PassengerInformation #RailwayUpdates @RailMinIndia @DRMVSKPSCoR @drmvijayawada @drmgnt @drmgtl— SOUTH COAST RAILWAY - SCoR (@SCoRAILWAYVSKP) November 3, 2026
আনহাতে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কয়ে,"অন্ধ্ৰপ্ৰেদশৰ সাগৰীয় উপকূলীয় দক্ষিণ অঞ্চলৰ পৰা উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ ক্ৰমান্বয়ে গতি কৰিছে ৷ সেয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, য়ানাম আৰু তেলেংগনাত ৩ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে অত্যাধিক মাত্ৰাত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ একেদৰে ৪ নৱেম্বৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷"
ভয়ংকৰ মুৰাছুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাতখনকৈ ৰে'ল চলাচলৰ পথ সলনি কৰা হৈছে ৷ এই কথা নিশ্চিত কৰিছে চাউট কোষ্ট ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই ৷ বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাখনো বিমান উৰণ সেৱা বাতিল কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক : অৰ্ণৱৰ পিছে পিছে মুৰাছুৰ তাণ্ডৱ : ঘণ্টাত ১২০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে অন্ধ্ৰৰ উপকূলত বলিছে বতাহ