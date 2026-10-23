আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ : ওড়িশা-অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক সতৰ্ক হৈ থকাৰ সকীয়নি

আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ : ওড়িশা-অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক সতৰ্ক হৈ থকাৰ সকীয়নি
দেওবাৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰা সাগৰৰ অৱস্থা অতি ৰুক্ষ আৰু সোমবাৰে পুৱা অতি ভয়ংকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : October 23, 2026 at 2:25 PM IST
নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে পুৱা বংগৰ পূব-মধ্য আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া দক্ষিণ-পূব উপসাগৰৰ ওপৰত এটা নিম্ন চাপৰ অঞ্চল গঠন হোৱা বুলি জানি পৰা গৈছে । ২৬ অক্টোবৰৰ পুৱালৈকে ই তীব্ৰতৰ হৈ ঘূৰ্ণীবতাহলৈ পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে শুকুৰবাৰে জনোৱা মতে, অনাগত দিনত ই আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ উত্তৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উপকূল আৰু সংলগ্ন দক্ষিণ ওড়িশাৰ দিশে পশ্চিম-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Under the influence of yesterday’s upper-air cyclonic circulation over Southeast and adjoining Eastcentral #Bay_of_Bengal, a low pressure area formed over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal at 0530 hours IST of today, the 23rd October, 2026. It is most likely to persist over the same region and intensify into a depression on 24th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move west-northwestwards and intensify further into a deep #depression on 25th October & into a #cyclonic_storm over the Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning. It would then continue to intensify further and move west-northwestwards towards North #Andhra_Pradesh and adjoining South #Odisha coasts during subsequent 2 days.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 23, 2026
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উল্লেখ কৰে, ‘‘২৩ অক্টোবৰ (শুকুৰবাৰ) পুৱা ৫.৩০ বজাত দক্ষিণ-পূব আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া পূব-মধ্য উপসাগৰৰ ওপৰত উচ্চ বায়ুৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ পৰিবহনৰ প্ৰভাৱত বংগৰ পূব-মধ্য আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া দক্ষিণ-পূব উপসাগৰৰ ওপৰত এটা নিম্ন চাপৰ অঞ্চল সৃষ্টি হৈছিল ।
বতৰ বিভাগৰ মতে, একেটা অঞ্চলতে এই ব্যৱস্থাটো স্থায়ী হৈ থাকিব আৰু ২৪ অক্টোবৰত ই তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি ৷ ২৫ অক্টোবৰত পশ্চিম-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ ই গতি কৰিলে, ইয়াৰ গতিবেগ অধিক তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা মতে, ২৬ অক্টোবৰৰ (সোমবাৰ) পুৱালৈকে ই অধিক তীব্ৰতৰ হৈ বংগৰ পশ্চিম মধ্য উপসাগৰৰ ওপৰত ঘূৰ্ণীবতাহৰ দৰে ধুমুহালৈ পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে লগতে কয় যে ইয়াৰ পাছতো ই আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী দুদিনৰ ভিতৰত উত্তৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু সংলগ্ন দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলৰ ফালে পশ্চিম-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিব ।
- বতাহৰ সতৰ্কবাণী :-
শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা পূব-মধ্য আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া দক্ষিণ-পূব বংগ উপসাগৰত বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত ৩৫-৪৫ কিলোমিটাৰ আৰু ঘণ্টাত ৫৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হোৱাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ।
(ক) শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা বংগৰ পূব-মধ্য আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া দক্ষিণ-পূব উপসাগৰৰ ওপৰত ধুমুহা বতৰৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি, বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত ৩৫-৪৫ কিলোমিটাৰ আৰু ঘণ্টাত ৫৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ।
শনিবাৰৰ সন্ধিয়ালৈকে ইয়াৰ তীব্ৰতা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিশয় বেছি, বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত ৪৫-৫৫ কিলোমিটাৰ আৰু ধুমুহা ঘণ্টাত ৬৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ’ব ।
দেওবাৰৰ সন্ধিয়ালৈকে বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত ৫০-৬০ কিলোমিটাৰ আৰু ঘণ্টাত ৭০ কিলোমিটাৰলৈ পূব-মধ্য আৰু কাষৰীয়া পশ্চিম-মধ্য আৰু দক্ষিণ-পূব বংগ উপসাগৰৰ ওপৰত অতি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ।
(খ) ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা পশ্চিম-মধ্য আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া পূব-মধ্য বংগ উপসাগৰৰ ওপৰেৰে আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিশয় বেছি, বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত ৭০-৮০ কিলোমিটাৰ আৰু ঘণ্টাত ৯০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ধুমুহা ।
২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই ব্যৱস্থাটো আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিশয় বেছি, পশ্চিম-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰি অধিক গুৰুতৰ হৈ পৰিব ।
(গ) শুকুৰবাৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰা পূব-মধ্য বংগ উপসাগৰৰ ওপৰত সাগৰৰ পৰিস্থিতি মধ্যমীয়াৰ পৰা ৰুক্ষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । শনিবাৰৰ পৰা বংগৰ মধ্য আৰু সংলগ্ন দক্ষিণ-পূব উপসাগৰৰ ওপৰত সাগৰৰ পৰিস্থিতি ৰুক্ষৰ পৰা অতি ৰুক্ষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দেওবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা বংগৰ মধ্য উপ-সাগৰৰ ওপৰত সাগৰৰ পৰিস্থিতি ৰুক্ষৰ পৰা অতি ৰুক্ষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সোমবাৰৰ পুৱাৰ পৰা বুধবাৰলৈকে পশ্চিম-মধ্য আৰু কাষৰীয়া পূব-মধ্য বংগ উপসাগৰৰ ওপৰত ৰুক্ষৰ পৰা অতি উচ্চ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰামৰ্শ :-
সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মাছমৰীয়াসকলক শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা অহা বুধবাৰলৈকে সাগৰত প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কয়, ‘‘মাছমৰীয়াসকলক ২৩ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰা ২৫ অক্টোবৰলৈকে বংগ উপ-সাগৰৰ পূব-মধ্য আৰু সংলগ্ন দক্ষিণ-পূব অংশত আৰু ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰলৈকে বংগ উপ-সাগৰৰ পশ্চিম-মধ্য আৰু সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম অংশত প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।’’
পূৰ্বাভাসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মীন বিভাগ আৰু মাছ ধৰা বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক মাছমৰীয়াসকলক সতৰ্ক কৰি দিবলৈ আৰু পৰৱৰ্তী আইএমডিৰ সাগৰীয় সতৰ্কবাণীসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু কয় যে ২৩-২৯ অক্টোবৰৰ ভিতৰত শেহতীয়া এলেকা নিৰ্দিষ্ট পৰামৰ্শ অনুসৰি মাছমৰীয়াসকলে নিজৰ কাৰ্যকলাপৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে ।
তদুপৰি, জাহাজ, বন্দৰ আৰু অফশ্ব’ৰ অপাৰেটৰসকলক তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতি পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ আৰু ২৩ৰ পৰা ২৯ অক্টোবৰৰ ভিতৰত বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে নিজৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত আহিব পৰা সম্ভাৱ্য বাধাৰ সন্দৰ্ভত বতৰৰ পূৰ্বাভাস নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।