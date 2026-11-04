ক্ৰমাৎ শক্তিহীন হৈ পৰিছে ঘূৰ্ণীবতাহ মুৰাছু
কেইবাটাও উপকূলীয় অঞ্চলত মুৰাছুৰ ব্যাপক ধ্বংসলীলা ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰকাশম, বাপাটলা, কৃষ্ণা আৰু গোদাবৰী জিলাত ব্যাপক ক্ষতিসাধন...
By ANI
Published : November 4, 2026 at 2:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পিছত ঘূৰ্ণীবতাহ মুৰাছুৰ ক্ৰমাৎ শক্তি কমি আহিবলৈ ধৰিছে ৷ মঙলবাৰে পুৱা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলত মুৰাছুৱে ধ্বংসলীলা চলোৱাৰ পিছত ঘূৰ্ণীবতাহজাক ক্ৰমা শক্তিহীন হৈ পৰে ৷ ইতিমধ্যে বতাহজাকে ৰাজ্যখনৰ প্ৰকাশম, বাপাটলা, কৃষ্ণা, পশ্চিম গোদাবৰী আৰু পূব গোদাবৰী জিলাকে ধৰি কেইবাটাও উপকূলীয় অঞ্চলত ব্যাপক ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰে ।
আনহাতে, এইজাক ঘূৰ্ণীবতাহে ওড়িশাত কোনো ধৰণৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাছিল ৷ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ দক্ষিণ অংশত সামান্য পৰিমাণৰ বৰষুণহে হৈছিল ।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, মঙলবাৰে বিয়লিৰ ভাগত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলত ঘূৰ্ণীবতাহজাক ক্ৰমাৎ দুৰ্বল হৈ ধুমুহাত পৰিণত হয় ৷ মাজনিশালৈ ধুমুহাজাকে ক্ৰমা অধিক শক্তিহীন হৈ পৰে ৷
বুধবাৰে পুৱা ৫.৩০ বজাত অন্ধ্ৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ লগতে সমীপৱৰ্তী পূব তেলেংগানাৰ ওপৰেৰে ঘূৰ্ণীবতাহজাকে কোবাই উত্তৰ দিশলৈ গতি কৰে ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি, এই বতাহজাক উত্তৰ দিশলৈ গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ই পৰৱৰ্তী ১২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিম্ন অঞ্চললৈ গৈ অধিক দুৰ্বল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷
The Deep Depression (Remnant of Severe Cyclonic Storm “Murasu”) over Coastal Andhra Pradesh & adjoining east Telangana moved nearly northwards with a speed of 10 kmph during past 06 hours, weakened into a Depression and lay centered at 0530 hours IST of today, the 04th November, 2026, over east Telangana & adjoining Coastal Andhra Pradesh near Latitude 17.0°N and Longitude 80.1°E, about 30 km northwest of Nandigama (Andhra Pradesh), 30 km south of Khammam (Telangana), 80 km northwest of Vijayawada (Andhra Pradesh), 90 km east of Nalgonda (Telangana) and 110 km southwest of Bhadrachalam (Telangana). Continuing to move nearly northwards, it is very likely to weaken further into a Well Marked Low Pressure area during next 12 hours.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 4, 2026
এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কেইবাখনো জিলাত বিদ্যুৎ যোগান, পথ সংযোগ, ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা আদি ব্যাহত হৈ পৰে । অধিকাংশ ঠাইতে গছ-গছনি আৰু বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাৰ বিপৰীতে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সমতল অঞ্চলত পানী জমা হোৱাত যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰে ৷ এই ঘূৰ্ণীৰ ফলত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷
ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যায়ন অনুসৰি, বৰ্তমানলৈকে ৩১২টা বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ১২,২৩০ গৰাকী লোকে অস্থায়ী সাহায্য শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে ৷ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যায়ন অনুসৰি, প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে প্ৰায় ৫২,৪৫৯ হেক্টৰ কৃষিভূমি ধ্বংস হয় ৷ যাৰ ফলত প্ৰায় ৩৪৪ কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে ।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ পৰিচালন সঞ্চালক প্ৰখৰ জৈনে সংবাদ সংস্থা পিটিআইক জনোৱা মতে, ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ ১২,২৩০ গৰাকী লোকক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰি অস্থায়ী শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে । জৈনে কয়, ‘‘ঘূৰ্ণীবতাহ মুৰাছুৰ প্ৰভাৱত মুঠ ৩১২টা বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । চৰকাৰে ৮১৪টা ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ টেংক নিৰন্তৰভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে ৷ ইয়াৰে ৭৭৬টা টেংকক 'হাই এলাৰ্ট' ত ৰখা হৈছে ।’’
আনহাতে, ওড়িশাত ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত নহ’ল ৷ যোৱা সপ্তাহত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱৰ ফলতহে দক্ষিণ ওড়িশাৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বানৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ বিপৰীতে মুৰাছুৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যখনত মঙলবাৰেহে সামান্য পৰিমাণৰ বৰষুণ হৈছিল ।
ৰাজ্য চৰকাৰে জিলা প্ৰশাসনক প্ৰতিকূল বতৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । বিশেষকৈ গঞ্জাম, গজপতি আৰু কান্ধমাল জিলাত পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে চাৰিগৰাকীকৈ আইএএছ বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছিল । ইয়াৰোপৰি চৰকাৰে দুৰ্যোগ সঁহাৰি দল নিয়োগ কৰাৰ লগতে দুৰ্বল অঞ্চলসমূহত সাহায্য শিবিৰসমূহ সাজু কৰি ৰাখিছিল ।
লগতে পঢ়ক: নকলৰ মাধ্যম হিচাপে স্মাৰ্ট চশমা পিন্ধা শিক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষাগৃহৰ পৰা বহিষ্কাৰ