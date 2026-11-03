অৰ্ণৱৰ পিছে পিছে মুৰাছুৰ তাণ্ডৱ : ঘণ্টাত ১২০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে অন্ধ্ৰৰ উপকূলত বলিছে বতাহ
এই ঘূৰ্ণীবতাহজাকে অংগোলেৰ সমীপৱৰ্তী নেল্লোৰ আৰু নৰ্ছাপুৰৰ মাজেৰে স্থলপথত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
By PTI
Published : November 3, 2026 at 8:29 AM IST
অমৰাৱতী (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): সাগৰীয় ঘূৰ্ণী অৰ্ণৱৰ ধ্বংসলীলা শেষ হৈছিলহে ! তাৰ লগে লগে দক্ষিণৰ ৰাজ্য অন্ধপ্ৰদেশত ঘূৰ্ণীবতাহ মুৰাছুৱে একপ্ৰকাৰ তাণ্ডৱ চলায় ৷ ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে ৷ ঘণ্টাত প্ৰায় ১২০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে ৰাজ্যখনৰ উপকূলীয় অঞ্চলত বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷
ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰকাশম জিলাৰ অংগোলেৰ সমীপত ঘূৰ্ণীবতাহ মুৰাছুৱে প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰা বুলি ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জানিবলৈ দিছে ৷
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, মঙলবাৰে মাজনিশা প্ৰায় এক বজাৰ আশে-পাশে ঘূৰ্ণীবতাহজাকে স্থলভাগত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । যাৰ ফলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ লগতে প্ৰচণ্ড বেগত বতাহ বলিবলৈ ধৰে ৷ ঘণ্টাত প্ৰায় ১১০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগেৰে বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷
The Severe Cyclonic Storm MURASU moved north-northwestwards and crossed the south Andhra Pradesh coast between Nellore and Narsapur, close to Ongole (near Latitude 15.53°N and Longitude 80.22°E) during 0330 to 0530 hours IST of today, with wind speed of 100-110 kmph gusting to 120 kmph.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 3, 2026
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল, ‘‘৩ নৱেম্বৰৰ মাজনিশা ১ বজাৰ পৰা প্ৰচণ্ড বেগত বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।’’ এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত দক্ষিণৰ ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও স্থানত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হয় ৷
উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলৰ সমীপৱৰ্তী বংগ উপসাগৰৰ পশ্চিম-মধ্য অংশ এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল । ই অংগোলেৰ পৰা প্ৰায় ৪০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূবে, কাভালিৰ পৰা ৬০ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পূবে আৰু বাপাটলাৰ পৰা ৭০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তথ্য অনুসৰি, এই ঘূৰ্ণীবতাহজাকে অংগোলেৰ সমীপৱৰ্তী নেল্লোৰ আৰু নৰ্ছাপুৰৰ মাজেৰে স্থলপথত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশেষকৈ পুৱাৰ ভাগত উপকূলীয় অঞ্চল আৰু সাগৰৰ ওপৰেৰে ঘণ্টাত প্ৰায় ১১০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে প্ৰচণ্ড বতাহ বলিব ৷ ঘূৰ্ণীবতাহজাকৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টাত প্ৰায় ১২০ কিলোমিটাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে পৰৱৰ্তী ১২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে । এই ঘূৰ্ণীৰ ফলতে প্ৰায় ১-১.৫ মিটাৰ ওপৰলৈ জোৱাৰভাটা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যাৰ বাবে বুধবাৰে পুৱালৈকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ দক্ষিণ উপকূলৰ নিম্নভূমি অঞ্চল প্লাবিত হ’ব পাৰে বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সদৰী কৰিছে । এই ঘূৰ্ণীৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বাপাটলা, কৃষ্ণ আৰু প্ৰকাশম জিলা সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
লগতে পঢ়ক: বিমানত ভ্ৰমণ নকৰিব ! দীপাৱলীৰ সময় বিমান ভাড়া বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য