ETV Bharat / bharat

অৰ্ণৱৰ পিছে পিছে মুৰাছুৰ তাণ্ডৱ : ঘণ্টাত ১২০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে অন্ধ্ৰৰ উপকূলত বলিছে বতাহ

এই ঘূৰ্ণীবতাহজাকে অংগোলেৰ সমীপৱৰ্তী নেল্লোৰ আৰু নৰ্ছাপুৰৰ মাজেৰে স্থলপথত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Cyclone Murasu landfall begins
ঘূৰ্ণীবতাহৰ কবলত অন্ধ্ৰৰ উপকূল (ANI)
author img

By PTI

Published : November 3, 2026 at 8:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

অমৰাৱতী (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): সাগৰীয় ঘূৰ্ণী অৰ্ণৱৰ ধ্বংসলীলা শেষ হৈছিলহে ! তাৰ লগে লগে দক্ষিণৰ ৰাজ্য অন্ধপ্ৰদেশত ঘূৰ্ণীবতাহ মুৰাছুৱে একপ্ৰকাৰ তাণ্ডৱ চলায় ৷ ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে ৷ ঘণ্টাত প্ৰায় ১২০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে ৰাজ্যখনৰ উপকূলীয় অঞ্চলত বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷

ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰকাশম জিলাৰ অংগোলেৰ সমীপত ঘূৰ্ণীবতাহ মুৰাছুৱে প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰা বুলি ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জানিবলৈ দিছে ৷

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, মঙলবাৰে মাজনিশা প্ৰায় এক বজাৰ আশে-পাশে ঘূৰ্ণীবতাহজাকে স্থলভাগত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । যাৰ ফলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ লগতে প্ৰচণ্ড বেগত বতাহ বলিবলৈ ধৰে ৷ ঘণ্টাত প্ৰায় ১১০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বেগেৰে বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷

ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল, ‘‘৩ নৱেম্বৰৰ মাজনিশা ১ বজাৰ পৰা প্ৰচণ্ড বেগত বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।’’ এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত দক্ষিণৰ ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও স্থানত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হয় ৷

উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলৰ সমীপৱৰ্তী বংগ উপসাগৰৰ পশ্চিম-মধ্য অংশ এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল । ই অংগোলেৰ পৰা প্ৰায় ৪০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূবে, কাভালিৰ পৰা ৬০ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পূবে আৰু বাপাটলাৰ পৰা ৭০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ।

ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তথ্য অনুসৰি, এই ঘূৰ্ণীবতাহজাকে অংগোলেৰ সমীপৱৰ্তী নেল্লোৰ আৰু নৰ্ছাপুৰৰ মাজেৰে স্থলপথত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশেষকৈ পুৱাৰ ভাগত উপকূলীয় অঞ্চল আৰু সাগৰৰ ওপৰেৰে ঘণ্টাত প্ৰায় ১১০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে প্ৰচণ্ড বতাহ বলিব ৷ ঘূৰ্ণীবতাহজাকৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টাত প্ৰায় ১২০ কিলোমিটাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে পৰৱৰ্তী ১২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে । এই ঘূৰ্ণীৰ ফলতে প্ৰায় ১-১.৫ মিটাৰ ওপৰলৈ জোৱাৰভাটা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যাৰ বাবে বুধবাৰে পুৱালৈকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ দক্ষিণ উপকূলৰ নিম্নভূমি অঞ্চল প্লাবিত হ’ব পাৰে বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সদৰী কৰিছে । এই ঘূৰ্ণীৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বাপাটলা, কৃষ্ণ আৰু প্ৰকাশম জিলা সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

লগতে পঢ়ক: বিমানত ভ্ৰমণ নকৰিব ! দীপাৱলীৰ সময় বিমান ভাড়া বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য

TAGGED:

ঘূৰ্ণীবতাহ মুৰাছু
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ঘূৰ্ণীবতাহ মুৰাছু
অন্ধ্ৰৰ উপকূলত ঘূৰ্ণীবতাহ
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ
CYCLONE MURASU

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.