অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ স্থলপথত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাজু 'মন্থা', কেইবাখনো বিমানসেৱা বাতিল
ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উপকূলৰ কাষে কাষে তীব্ৰ জোৱাৰৰ সতৰ্কবাণী দিছে, এই সময়ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড বতাহ বোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : October 28, 2025 at 5:52 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 6:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : ঘূৰ্ণীবতাহ মন্থা তীব্ৰতৰ পৰা তীব্ৰ ঘূৰ্ণীবতাহলৈ পৰিণত হৈছে আৰু মঙলবাৰে সন্ধিয়া আৰু নিশা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কাকিনাদাৰ সমীপৰ মাচিলিপট্টনম আৰু কলিংগপট্টনমৰ মাজত স্থলপথত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উপকূলৰ কাষে কাষে তীব্ৰ জোৱাৰৰ সতৰ্কবাণী দিছে, এই সময়ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড বতাহ বোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সামাজিক মাধ্যমত X ত কয়, "বংগৰ পশ্চিমমধ্য উপসাগৰৰ ওপৰত থকা ভয়াৱহ ঘূৰ্ণীবতাহ মন্থাই আজি ২৮ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া/নিশা কাকিনাদাৰ আশে-পাশে মাচিলিপাট্টনম আৰু কালিংগাপট্টনমৰ মাজত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ স্থায়ী বতাহৰ গতি ঘণ্টাত ৯০-১০০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত ১১০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ'ব ।"
Cyclone Alert !— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2025
The Severe Cyclonic Storm “Montha” over westcentral Bay of Bengal is likely to cross Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam around Kakinada during evening/night of today, the 28th October with a maximum sustained wind speed of 90-100 kmph… pic.twitter.com/s0wJ7hjoRi
ওড়িশা, তামিলনাডু, ছত্তীশগড়, আৰু পশ্চিমবংগৰ দৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহেও এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্রভাৱৰ সন্মুখীন হ’ব ৷ ইফালে, কোনাছিমা জিলাৰ মাকানাগুডেম গাঁৱত প্ৰচণ্ড ধুমুহাত এজোপা গছ উভালি পৰাৰ ফলত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি এজন আৰক্ষী বিষয়াই পি টি আইক জনায় । ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱত মাচিলিপট্টনমত পুৱা ৮:৩০ বজাৰ পৰা ৫.২ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হোৱাৰ বিপৰীতে নৰছাপুৰত (৯.৮ মিলিমিটাৰ), টুনি (১৫.৬ মিলিমিটাৰ), কাকিনাদা (৫.৭ মিলিমিটাৰ) আৰু বিশাখাপট্টনমত (০.২ মিলিমিটাৰ) বৰষুণ হয় ।
ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰধান ড৹ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্ৰই সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টযোগে তীব্ৰ ঘূৰ্ণীবতাহ মন্থাৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আপডেট প্ৰদান কৰে । এক উপস্থাপনৰ জৰিয়তে মহাপাত্ৰই অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু ওড়িশাৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ লোক আৰু বিষয়াসকলক সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।
Update on Severe Cyclonic Storm MONTHA by Director General of Meteorology Dr. M. Mohapatra pic.twitter.com/FlYydtnqwd— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2025
ইফালে জি এম আৰ বিমানবন্দৰে জনোৱা মতে, ভয়াৱহ ঘূৰ্ণীবতাহ (এছ চি এছ) মন্থাৰ পিছত তেলেংগানাৰ শ্বামছাবাদ আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিজয়াৱাড়া, বিশাখাপট্টনম, আৰু ৰাজমুন্দ্ৰী বিমানবন্দৰৰ মাজত ৩৫খনতকৈও অধিক বিমান সেৱা বাতিল কৰা হৈছে ।কাকিনাদাৰ আশে-পাশে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ উপকূলৰ কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে মুঠ ৩০খন ইণ্ডিগ’, দুখন এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু ৫খন এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ বিমান সেৱা বাতিল কৰা হৈছে ।
ইফালে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে ৮০০ৰো অধিক সাহায্য কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাক চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : 'মন্থা' ঘূৰ্ণীবতাহক লৈ অন্ধ্ৰ উপকূলত উচ্চ ঢৌৰ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ