আহি আছে মন্থা, চাৰি উপকূলীয় ৰাজ্য অধিক পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা

আহি আছে মন্থা, চাৰি উপকূলীয় ৰাজ্য অধিক পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা
হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ-ওড়িশাত ৷ মঙলবাৰে নিশা কাকিনাদাৰ সমীপৰ মচলীপট্টনম আৰু কলিংগপট্টনমৰ মাজেৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূল অতিক্ৰমৰ সম্ভাৱনা আছে মন্থাৰ ৷
Published : October 27, 2025 at 1:48 PM IST
ভূৱনেশ্বৰ: আহি আছে সাগৰীয় ধুমুহা মন্থা ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মন্থাৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি জাৰি কৰিছে সতৰ্কতাবাণী ৷ মঙলবাৰে নিশা এই সাগৰীয় ধুমুহাই কোবাই যাব বংগোপসাগৰৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ ৷ বিশেষকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাকিনাড়াৰ সমীপৰ মচলীপট্টনম আৰু কলিংগপট্টনমৰ মাজত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই ঘূৰ্ণীবতাহজাকে ৷
অঞ্চলটোত খুন্দা মৰাৰ পিছতে স্থলভাগত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘূৰ্ণীবতাহজাক । যাৰ বাবে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ওড়িশা, তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগকে ধৰি চাৰিখন উপকূলীয় ৰাজ্যত জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা ।
(A) #Cyclonic #Storm “#Montha” [Pronunciation : Mon-Tha] over Southwest & adjoining areas of Westcentral and southeast Bay of Bengal— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025
The Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation : Mon-Tha] over Southwest & adjoining southeast Bay of Bengal moved northwestwards with a speed of 15… pic.twitter.com/PjFekewXvx
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে, সোমবাৰে পুৱা ৫.৩০ বজাত দক্ষিণ-পশ্চিম আৰু সমীপৱৰ্তী দক্ষিণ-পূব উপসাগৰৰ ওপৰৰে ঘূৰ্ণীবতাহজাকে প্ৰতি ঘণ্টাত ১৫ কিলোমিটাৰ বেগেৰে পশ্চিম-উত্তৰ-পশ্চিম দিশ অভিমুখে গতি কৰে ৷ আনহাতে, একেটা অঞ্চলকে কেন্দ্ৰ কৰি চেন্নাই(তামিলনাডু)ৰ পৰা প্ৰায় ৫৬০ কিলোমিটাৰ পূব-দক্ষিণ-পূব, কাকিনাড়া(অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) ৰ পৰা ৬২০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূবে, বিশাখাপট্টনম (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) ৰ পৰা ৬৫০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূবে, প’ৰ্টব্লেয়াৰৰ পৰা ৮১০ কিলোমিটাৰ পশ্চিমে (আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জ) আৰু গোপালপুৰ(ওড়িশা)ৰ পৰা ৭৯০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহজাকে কোবাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
পৰৱৰ্তী ১২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘূৰ্ণীবতাহজাক দক্ষিণ-পশ্চিম আৰু সমীপৱৰ্তী পশ্চিম-মধ্য বংগ উপসাগৰৰ ওপৰেৰে উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ পিছত ২৮ অক্টোবৰৰ পুৱালৈকে উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰি ঘূৰ্ণীবতাহজাক ধুমুহালৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ।
VIDEO | Heavy rain lashes parts of Vellore in Tamil Nadu.— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2025
(Full video available on PTI Videos –https://t.co/n147TvqRQz)#TamilNadu #Vellore pic.twitter.com/IqK3eSokM8
উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰাৰ পিছত ২৮ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া বা নিশাৰ ভাগত মচলীপট্টনম আৰু কলিংগপট্টনমৰ মাজত কাকিনাদাৰ আশে-পাশে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘূৰ্ণীবতাহজাকে ৷ সেই সময়তে ই সাগৰীয় ধুমুহালৈ পৰিৱৰ্তিত হ’ব ৷ এই ধুমুহাৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টাত ৯০-১০০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ১১০ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
ওড়িশাত নিৰাপদ স্থানলৈ কৰা হৈছে স্থানান্তৰ
ওড়িশাৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী সুৰেশ পূজাৰীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ খালী কৰিবলৈ ক্ষীপ্ৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহজাকৰ প্ৰভাৱ পৰিব পৰা ৰাজ্যখনৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ আঠখন জিলাত মোতায়েন কৰা হৈছে ১২৮ টা উদ্ধাৰকাৰী দল ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু চৰকাৰ আৰু সম্ভাৱ্য ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা ৷ সোমবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাৰ ভিতৰত উক্ত স্থানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে খালী কৰা হ’ব ।’’
পূজাৰীয়ে কয় যে ঘূৰ্ণীবতাহজাকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূল অতিক্ৰম কৰিব যদিও ইয়াৰ প্ৰভাৱ ওড়িশাৰ দক্ষিণ আৰু উপকূলীয় অঞ্চলত পৰিব ৷ যাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কোনোধৰণৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন নহ’বলৈ সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷
এই সময়চোৱাত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ লগতে ঘণ্টাত ৮০ কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷ মলকানগিৰি, কোৰাপুট, নবাৰংপুৰ, ৰায়গড়া, গজপতি, গঞ্জাম, কান্ধমাল আৰু কালাহাণ্ডী জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট ৷
সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে এই আঠখন জিলাত ওড়িশা দুৰ্যোগ ৰেপিড এক্সন ফ’ৰ্চৰ ২৪ টা দল, এন ডি আৰ এফৰ পাঁচটা আৰু ৯৯ টা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলৰ লগতে ৫০০০ ৰো অধিক উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন জোৱান নিয়োগ কৰিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷ তদুপৰি উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে প্ৰতিখন জিলা প্ৰশাসনক সম্পূৰ্ণ সাজু হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷
সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যখনত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ২৮ আৰু ২৯ অক্টোবৰত বৰষুণৰ মাত্ৰা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।
The Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation : Mon-Tha] over Southwest & adjoining Southeast Bay of Bengal moved west-northwestwards and lay centered at 0230 hrs IST of today, the 27th October 2025, over the same area. https://t.co/BUS94cLzEB pic.twitter.com/hNC3FPcSqD— IMD-Tamilnadu Weather (@ChennaiRmc) October 26, 2025
ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী
আই এম ডিয়ে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে কয় যে সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ঘূৰ্ণীবতাহজাকে খুন্দা মৰাৰ ফলত প্ৰায় এক মিটাৰ ওপৰলৈকে জোৱাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এনে হ’লে পানীয়ে বুৰাই পেলাব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু য়ানাম(পুডুচেৰী)ৰ উপকূলীয় অঞ্চল ৷
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, মঙলবাৰে পুৱাৰ ভিতৰত ঘূৰ্ণীবতাহজাক তীব্ৰতৰ হৈ ধুমুহালৈ পৰিণত হোৱাৰ বিপৰীতে নিশা কাকিনাদাৰ সমীপৰ উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । উপকূলৰ সমীপৰে ঘণ্টাত ৯০-১১০ কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সেয়েহে জনসাধাৰণক ঘৰৰ ভিতৰতে থকাৰ পৰামৰ্শ দিছে চৰকাৰে ।
সোমবাৰে কাকিনাড়া, কোনাসীমা, পশ্চিম গোদাবৰী, কৃষ্ণ, বাপাটলা, প্ৰকাশম আৰু নেল্লোৰ জিলাত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । শ্ৰীকাকুলাম, বিজিয়ানগৰম, মন্যাম, আল্লুৰি সীতাৰামা ৰাজু, বিশাখাপট্টনম, অনাকাপলে, পূব গোদাবৰী, এলুৰু, এন টি আৰ, গুণ্টুৰ, পালনাড়ু, চিত্তুৰ আৰু তিৰুপতি জিলাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ।
একেদৰে মঙলবাৰে শ্ৰীকাকুলাম, বিজিয়ানগৰ, আল্লুৰি সীতাৰামা ৰাজু, বিশাখাপট্টনম, অনাকাপলে, কাকিনাড়া, কনচিমা, পূব গোদাবৰী, পশ্চিম গোদাবৰী, এলুৰু, কৃষ্ণ, এন টি আৰ, গুণ্টুৰ আৰু বাপাটলা জিলাত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সমান্তৰালকৈ মঙলবাৰে মন্যাম, পালনাড়ু, প্ৰকাশাম, নেল্লোৰ, কুৰ্ণুল, নন্দিয়াল, কদাপা আৰু তিৰুপতি জিলাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আই এম ডিৰ সতৰ্কবাণীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে ৷ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ ৯ টা দল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ ৭ টা দলে সাহায্য অভিযানৰ বাবে উপকূলীয় জিলাসমূহত উপস্থিত হৈছে ৷
তামিলনাডু, পশ্চিমবংগতো জাৰি সতৰ্কতা
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সোমবাৰে উত্তৰ উপকূলীয় চাৰিখন জিলা ক্ৰমে - চেন্নাই, তিৰুভাল্লুৰ, কাঞ্চীপুৰম আৰু ৰাণীপেটৰ বাবে অ’ৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৷ এই চাৰিখন জিলাত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱৰ বাবে তামিলনাডুৰ উত্তৰ উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষকৈ চেন্নাই আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা বিবৃতিত এনেদৰে কয়, ‘‘চাৰিখন জিলাত অ’ৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৷ তদুপৰি ইয়াত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰো সম্ভাৱনা আছে ৷’’ কেন্দ্ৰই লগতে কয় যে প্ৰতিখন মহানগৰ আৰু উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ একাধিক অঞ্চলত বজ্ৰপাতৰ লগতে মধ্যমীয়াৰ পৰা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বহু অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ’ব পাৰে ।
আই এম ডিয়ে জাৰি কৰা সতৰ্কতা অনুসৰি তিৰুভাল্লুৰ জিলাৰ বাবে অ’ৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু ৰাণীপেট, চেন্নাই, কাঞ্চীপুৰম আৰু চেংগালপট্টু জিলাৰ বাবে য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৷
সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে ৷ তামিলনাডু আৰু দক্ষিণ অন্ধ্ৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ সম্ভাব্য পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মাছমৰীয়াসকলক সাগৰত প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ সকীয়নি দিয়া হৈছে ।
এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱ পশ্চিমবংগত প্ৰত্যক্ষভাৱে নপৰে যদিও আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে ২৮ অক্টোবৰত দক্ষিণ ২৪ পৰগনা আৰু পূব মিদনাপুৰত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ তাৰ লগে লগে কলকাতাত মাজে মাজে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আলিপুৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি ২৯ অক্টোবৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে ৷ ২৯ অক্টোবৰত উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ২৪ পৰগনা, পূব আৰু পশ্চিম মিদনাপুৰ, হাওৰা আৰু ঝাৰগ্ৰামত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ৩০ অক্টোবৰত অধিকাংশ জিলাতে সাধাৰণৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বিপৰীতে পুৰুলিয়া, পূব আৰু পশ্চিম বৰ্ধমান, মূৰ্শিদাবাদ আৰু বীৰভূমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হ’ব পাৰে ৷ সেয়েহে ২৮-৩০ অক্টোবৰৰ ভিতৰত মাছমৰীয়াসকলক সাগৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷
উত্তৰ বংগতো ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৩০ অক্টোবৰত মালদা, উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দিনাজপুৰ আৰু জলপাইগুৰিত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে । ইয়াৰোপৰি দাৰ্জিলিং, কালিমপং, জলপাইগুৰি, আলিপুৰদুৱাৰ, কোচ বিহাৰ, উত্তৰ দিনাজপুৰ আৰু মালদাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ।
লগতে পঢ়ক: সামান্য বাক-বিতণ্ডাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ, কেন্দ্ৰীয় শুল্ক বিষয়াক আক্ৰমণ-প্ৰহাৰ