শ্ৰীলংকাত ঘূৰ্ণীবতাহ, অপাৰেশ্যন সাগৰ বন্ধুৰ অধীনত সাহায্য ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

এনে সংকটৰ সময়ত শ্ৰীলংকাক সাহায্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিবলৈ আই এন এছ বিক্ৰান্ত আৰু আই এন এছ উদয়গিৰিক দেশখনলৈ পঠিয়াইছে ভাৰতে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 28, 2025 at 9:49 PM IST

নতুন দিল্লী: ভাৰতে শুকুৰবাৰে ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত শ্ৰীলংকালৈ তৎকালীনভাৱে অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনক জনাইছে যে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ নতুন দিল্লীয়ে অধিক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু আছে ।

নতুন দিল্লীয়ে শ্ৰীলংকাৰ এনে সংকটৰ সময়ত সহায় আগবঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰে ‘অপাৰেশ্যন সাগৰ বন্ধু’ ৷ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ জাহাজ আই এন এছ বিক্ৰান্ত আৰু আই এন এছ উদয়গিৰিৰ সহায়ত প্ৰথমটো সাহায্য সামগ্ৰী দেশখনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

ঘূৰ্ণিবতাহৰ ফলত শ্ৰীলংকাত হোৱা বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত কমেও ৫৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । শ্ৰীলংকাৰ প্ৰশাসনে জনোৱা মতে, ১২,৩১৩ টা পৰিয়ালৰ ৪৩,৯০০ ৰো অধিক লোকে এই চৰম বিপৰ্যয়ৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘ঘূৰ্ণীবতাহ দিতৱাৰ ফলত আপোনজনক হেৰুওৱা শ্ৰীলংকাৰ জনসাধাৰণলৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা ৷ ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা, সান্ত্বনা আৰু তৎকালীন আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।’’

তেওঁ কয় যে আমাৰ ঘনিষ্ঠ সামুদ্ৰিক প্ৰতিবেশী দেশৰ সৈতে সংহতিস্বৰূপে ভাৰতে ‘‘অপাৰেশ্যন সাগৰ বন্ধু’’ৰ অধীনত তাৎক্ষণিক, গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য প্ৰেৰণ কৰিছে ।

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি অধিক সাহায্য আৰু সহায় আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈ আছো । ভাৰতৰ প্ৰতিৱেশীক প্ৰথম প্ৰাধান্য দিয়াৰ নীতি আৰু ভিজন মহাসাগৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভাৰতে শ্ৰীলংকাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সময়ত দৃঢ়তাৰে থিয় দি আছে ।’’

মাৰ্চ মাহত মৰিচাছ ভ্ৰমণৰ সময়ত মোদীয়ে গ্ল’বেল চাউথৰ সৈতে ভাৰতৰ সংযোগৰ বাবে ‘‘মহাসাগৰ’’(Mitual and Inclusive Advancement for Security and Development in the Regions) পদ্ধতিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।

তদুপৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ঘূৰ্ণীবতাহ দিতৱাৰ ফলত শ্ৰীলংকাত হোৱা মৃত্যু আৰু ধ্বংসলীলাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিবলৈ ‘‘অপাৰেশ্যন সাগৰ বন্ধু’’ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

মন্ত্ৰী জয়শংকৰে কয়, ‘‘অপাৰেশ্যন সাগৰ বন্ধু আৰম্ভ হৈছে । আই এন এছ বিক্ৰান্ত আৰু আই এন এছ উদয়গিৰিয়ে কলম্বোত সাহায্য সামগ্ৰী দিছে । অধিক পৰিমাণে অভিযান চলি আছে ।’’

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তিনিদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহৰ পৰ্যালোচনা(আই এফ আৰ)ত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰথমখন থলুৱা জাহাজ আই এন এছ বিক্ৰান্ত আৰু আই এন এছ উদয়গিৰি শ্ৰীলংকাত উপস্থিত হৈছে ।

শ্ৰীলংকাৰ নৌসেনাৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে । কেইবাখনো দেশৰ নৌসেনাৰ জাহাজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই অনুষ্ঠানত ৷ শ্ৰীলংকাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিষয়াসকলে কয় যে আই এন এছ বিক্ৰান্তক ঘূৰ্ণীবতাহৰ সাহায্য অভিযানৰ বাবে চলি থকা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

