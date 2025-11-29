শ্ৰীলংকাত বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত ভাৰতৰ দিশে দিত্বাহ; ৩ ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী
ঘূৰ্ণীবতাহৰ ধুমুহা ‘দিত্বাহ’ৰ বাবে তামিলনাডু, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু পুডুচেৰীত জাৰি কৰা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী ।
Published : November 29, 2025 at 10:25 AM IST
নতুন দিল্লী : শ্ৰীলংকাত বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত ভাৰতৰ দক্ষিণ ৰাজ্যৰ দিশে আগবাঢ়িছে ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহ ৷ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে তামিলনাডু, পুডুচেৰীকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি এই অঞ্চলসমূহত প্ৰবল বৰষুণৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে তামিলনাডুৰ কিছু অংশত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে ৷
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সকীয়াই দিছে যে বৰ্তমান শ্ৰীলংকা আৰু দক্ষিণ-পশ্চিম বংগ উপসাগৰৰ সমীপত ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ ৩০ নৱেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে ই উত্তৰ তামিলনাডু-পুডুচেৰী উপকূলৰ ফালে আগবাঢ়িব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত প্ৰৱলৰ পৰা অতি প্ৰৱল বৰষুণ, তীব্ৰ বতাহ আৰু দক্ষিণৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বানপানী হ’ব পাৰে ৷
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে এক্সত এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে, "শ্ৰীলংকাৰ উপকূল আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বংগ উপসাগৰৰ ওপৰত গঠিত ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহে প্ৰতি ঘণ্টাত ৭ কিলোমিটাৰ বেগত উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰে ৷ ৩০ নৱেম্বৰৰ পুৱালৈকে ই শ্ৰীলংকাৰ উপকূল আৰু সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বংগ উপসাগৰৰ ওপৰেৰে উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰি উত্তৰ তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু সংলগ্ন দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উপকূলৰ ওচৰৰ দক্ষিণ-পশ্চিম বংগ উপসাগৰত উপনীত হোৱাৰ অতি সম্ভাৱনা আছে ।
The Cyclonic Storm Ditwah [Pronunciation: Ditwah] over coastalSri Lanka and adjoining southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards withthe speed of 7 kmph during past 6 hours and lay centered at 2330 hrs IST of yesterday,the 28th November 2025 over the same region, near… pic.twitter.com/dTa5FOs86r— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 28, 2025
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্ৰই এএনআইক জনোৱা মতে, বৰ্তমান চেন্নাইৰ পৰা প্ৰায় ৪৮০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে শ্ৰীলংকাৰ উপকূল আৰু দক্ষিণ-পশ্চিম বংগ উপসাগৰৰ ওপৰত এই ঘূৰ্ণীবতাহ উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশত গতি কৰিছে ৷
মহাপাত্ৰই কয়, "আমি আশা কৰিছো যে ২৯ তাৰিখৰ পুৱালৈকে ই শ্ৰীলংকাৰ পৰা ওলাই দক্ষিণ-পশ্চিম বংগ উপসাগৰত প্ৰৱেশ কৰিব ৷ তাৰ পিছত ই সামান্য তীব্ৰতৰ হ'ব পাৰে ৷ এই বতাহৰ গতিবেগৰ লগে লগে ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহে উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰি থাকিব আৰু ৩০ তাৰিখৰ পুৱালৈকে উত্তৰ তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীৰ উপকূলত উপনীত হ'ব ৷"
তেওঁ কয় যে তামিলনাডুৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ইতিমধ্যে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াৰ ফলত তামিলনাডু, দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু পুডুচেৰীত প্ৰৱলৰ পৰা অতি প্ৰৱল বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ৷ বৰষুণৰ ফলত বিশেষকৈ চহৰ অঞ্চলত স্থানীয়ভাৱে পানী জমা হোৱাৰ লগতে বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ পাহাৰীয়া অঞ্চলতো হঠাতে বানৰ দৰে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Thiruvarur, Tamil Nadu: Cyclone Titva brings moderate rainfall across Thiruvarur, Thiruthuraipoondi, Muthupettai, Nannilam, Kudavasal, and Koothanallur, with 4 cm recorded in Thiruthuraipoondi and 3 cm in Muthupettai, accompanied by strong winds, disrupting daily life and raising… pic.twitter.com/pSTj4e6yGh— IANS (@ians_india) November 29, 2025
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ মতে, ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহৰ ফলত প্ৰচণ্ড বতাহে গছ উভালি পেলাব পাৰে, হৰ্ডিঙৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে, খেৰ বা মাটিৰে নিৰ্মিত ঘৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ ধুমুহাৰ ফলত উদ্যান শস্য, ফুলৰ খেতি, শাক-পাচলিকে ধৰি শস্যৰ লগতে বিশেষকৈ পকা শস্যৰ যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
২৯ আৰু ৩০ নৱেম্বৰত তামিলনাডু, দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, আৰু পুডুচেৰীৰ উপকূলত সাগৰৰ পৰিস্থিতি গভীৰ হ’ব ৷ উত্তৰ তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীৰ নিম্ন অঞ্চলতো ধুমুহাৰ ঢৌৱে প্লাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ মহাপাত্ৰই কয়, "এই কাৰকসমূহ মনত ৰাখি আমি মাছমৰীয়াসকলক ৩০ তাৰিখলৈকে সাগৰত প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছো ৷ আমি জাহাজ চলোৱাৰ কাৰ্য্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ৷" প্ৰৱল বৰষুণ আৰু তীব্ৰ বতাহৰ বাবে ২৯ আৰু ৩০ তাৰিখে সাগৰীয় যাতায়ত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে ৷ তেওঁ আৰু কয় যে এই অঞ্চলটো ২৯ তাৰিখ আৰু ৩০ তাৰিখৰ দুপৰীয়ালৈকে সৰ্বাধিক বিপদ থাকিব ৷
তেওঁ কয় যে এই ব্যৱস্থাই বৰ্তমান শ্ৰীলংকাক আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত কৰিছে ৷ প্ৰতি তিনি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ভাৰতে কলম্বোলৈ এডভাইজাৰী জাৰি কৰিছে ৷ বতৰ বিজ্ঞানৰ বিষয়াসকলে দুৰ্বল অঞ্চলৰ লোকসকলক ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সময়ত ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু অসুৰক্ষিত অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ যাবলৈ আহ্বান জনায় ৷
Mayiladuthurai, Tamil Nadu: Red alert in effect as Cyclone Titva brings continuous light to moderate rain across Mayiladuthurai, Tharangambadi, Kutralam, and Manalmedu, causing cold weather and power outages in parts of Tharangambadi. pic.twitter.com/Tng8LaxnqF— IANS (@ians_india) November 29, 2025
তেওঁ লগতে কয়, “যাত্ৰা বা গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত মানুহে সাৱধান হ’ব লাগে, কিয়নো প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু তীব্ৰ বতাহৰ বাবে কম দৃশ্যমানতাৰ বাবে বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাব পাৰে ৷” ৩০ নৱেম্বৰত উত্তৰ দিশলৈ গতি কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্বল হৈ পৰিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আশা কৰিছে ৷
ইফালে, শ্ৰীলংকাত ভয়াৱহ বতৰৰ পৰিস্থিতি অব্যাহত থকাৰ সময়তে শুকুৰবাৰলৈকে শ্ৰীলংকাত ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬৯লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ৩৪ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ একে সময়তে ভাৰতে ক্ষতিগ্ৰস্ত দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনক মানৱীয় সাহায্য আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে অপাৰেচন সাগৰ বন্ধু আৰম্ভ কৰিছে ৷