দক্ষিণ ভাৰতৰ দিশে এইবাৰ আগবাঢ়িছে ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহ, হ’ব পাৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণ; সতৰ্কবাণী জাৰি IMD-ৰ

তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেলিনে সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি মূল্যায়নৰ বাবে এখন বৈঠক আহ্বান কৰি সকলোকে সাজু থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷

এইবাৰ আহিছে ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহ (ETV Bharat)
By ANI

Published : November 28, 2025 at 8:48 AM IST

বিশাখাপট্টনম (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) : এইবাৰ আহিছে ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহ (cyclone Ditwah) ৷ যাৰ ফলত সমগ্ৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই (APDMA) জনোৱা মতে, শ্ৰীলংকাৰ উপকূলৰ দক্ষিণ-পশ্চিম বংগ উপসাগৰৰ ওপৰত তীব্ৰ বিষণ্ণতাৰ অঞ্চলটো তীব্ৰতৰ হৈ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ৰূপ লৈছে । বিষয়াসকলে লগতে কয় যে য়েমেনে এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ নাম ‘দিত্বাহ’ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে ।

বিগত ছয় ঘণ্টাত এই ঘূৰ্ণীবতাহে ঘণ্টাত ১৫ কিলোমিটাৰ বেগেৰে উত্তৰ তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীৰ দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলৰ দিশে গতি কৰিছে । পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।

বিভাগটোৱে জনোৱা মতে, ৩০ নৱেম্বৰ দেওবাৰৰ ভিতৰত পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হ’ব পাৰে । দেওবাৰে পুৱালৈকে তামিলনাডু-পুডুচেৰী আৰু দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলত উপস্থিত হ’ব ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহ ।

শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান ত্ৰিংকোমালী (শ্ৰীলংকা)ৰ পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত, পুডুচেৰীৰ পৰা ৬১০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আৰু চেন্নাইৰ পৰা ৭০০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূবত অৱস্থান কৰিছে ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহে । লগতে বিষয়াসকলে কয় যে অহা ২৪ ঘণ্টালৈ দক্ষিণ উপকূলীয় অন্ধ্ৰ আৰু ৰায়ালাসীমা অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বতাহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

  • কেইবাখনো জিলাৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, দেওবাৰে পুৱাৰ ভিতৰত এই ঘূৰ্ণীবতাহ তামিলনাডু-পুডুচেৰী-দক্ষিণ উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৰাজ্যৰ সকলো উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিপদৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ।

৩০ নৱেম্বৰত প্ৰকাশম, নেল্লোৰ, কদাপা, আন্নমলাই, তিৰুপতি আৰু চিত্তুৰ জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । মাছমৰীয়াসকলক সাগৰলৈ নাযাবলৈ সকীয়ানি প্ৰদান কৰিছে ৷ লগতে কৃষকসকলকো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।

  • ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী :

ক) উপকূলীয় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ

আজি (২৮ নৱেম্বৰ, শুকুৰবাৰ) অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলৰ বহু ঠাইত লঘুৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ লগতে বহু স্থানত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে ২৯ নৱেম্বৰ, শনিবাৰেও বহু স্থানত অতিমাত্ৰা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

খ) ৰায়ালসীমা

আজি (২৮ নৱেম্বৰ, শুকুৰবাৰ) অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ এই অঞ্চলৰ বহু ঠাইত সামান্যৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ লগতে কিছ কিছু স্থানত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, ২৯ নৱেম্বৰ, শনিবাৰেও বেছিভাগ ঠাইতে মধ্যমীয়া বৰষুণ হ’ব পাৰে ।

গ) তেলেংগানা

দিত্বাহ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত ৩০ নৱেম্বৰ, দেওবাৰ আৰু ১ ডিচেম্বৰ, সোমবাৰে তেলেংগানাৰ বহু স্থানত লঘুৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ লগতে কিছু কিছু স্থানত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ঘ) কেৰালা

২৭ৰ পৰা ২৯ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত বহু ঠাইত লঘুৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ লগতে কিছু ঠাইত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ঙ) তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰী

২৮ আৰু ২৯ নৱেম্বৰত এই দুয়োখন ৰাজ্যৰ বেছিভাগ ঠাইতে মধ্যমীয়া বৰষুণৰ লগতে বহু স্থানত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ’ব পাৰে । ৩০ নৱেম্বৰৰ দিনাও বহু ঠাইত মধ্যমীয়া বৰষুণৰল লগতে বহু স্থানত প্ৰচণ্ডৰ পৰা অতি প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ’ব ।

  • মাছমৰীয়াৰ সতৰ্কবাণী

ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আমৰাৱতী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰাজ্যৰ কিছু অংশত শনিবাৰৰ পৰা সোমবাৰলৈকে প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হ’ব পাৰে বুলি আগজাননী দিছে । ২৯ নৱেম্বৰ শনিবাৰে নেল্লোৰ, চিত্তুৰ আৰু তিৰুপতি জিলাত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বিপৰীতে প্ৰকাশম, আন্নামলাই আৰু ৱাই এছ আৰ কদাপা জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেয়ে এই অঞ্চলসমূহত পৰাপক্ষত মাছমৰীয়াসকলক মাছ মৰা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷

