'অৰ্ণৱ'ৰ তাণ্ডৱত বিধ্বস্ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ : ৬ জনৰ মৃত্যু, ঘৰ-শস্য সকলো ধ্বংস
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পূব আৰু পশ্চিম গোদাবৰী জিলাৰ লগতে অবিভক্ত কৃষ্ণা আৰু গুণ্টুৰ জিলাত ধুমুহাৰ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পৰে ।
Published : October 29, 2026 at 12:27 PM IST
বিশাখাপট্টনম (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ): অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অৰ্ণৱ ঘূৰ্ণীবতাহে প্ৰাণ আৰু সম্পত্তিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ৷ ৰাজ্যখনত প্ৰচণ্ড বতাহে বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু গছ উভালি পেলোৱাত পৃথক পৃথক ঘটনাত ৬ জন লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে ৷ পূব আৰু পশ্চিম গোদাবৰী জিলাৰ লগতে অবিভক্ত কৃষ্ণা আৰু গুণ্টুৰ জিলাত ধুমুহাৰ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পৰে ।
ইয়াৰ লগতে বহু ঘৰৰ লগতে বৃহৎ পৰিসৰত বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু তাঁৰৰ ক্ষতিসাধন হয় ৷ হাজাৰ হাজাৰ গছ উভালি পৰে ৷ পথসমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে আন্তঃগাঁথনিৰ বৃহৎ ক্ষতিসাধন হয় ৷
ধুমুহা-বতাহৰ ফলত নিশা বিদ্যুৎ সেৱা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে যদিও পুৱা আধা ঘণ্টাৰ বাবে পুনৰ বিদ্যুৎ সংস্থাপন কৰা হয় যাতে মানুহে পানীৰ পাম্প আদি চলাব পাৰে ৷
বুধবাৰে সন্ধিয়ালৈকে কৰা প্ৰাৰম্ভিক মূল্যায়নত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ১২৬ কিলোমিটাৰ পথৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ৷ প্ৰচণ্ড বতাহৰ ফলত ১,০৫৮ জোপা গছ পথৰ ওপৰত বাগৰি পৰে ৷ যাৰ ফলত যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰে ৷ ইয়াৰে ৮৫৯ জোপা গছ ইতিমধ্যে আঁতৰোৱা হৈছে ৷ ৫৭টা স্থানত পানী জমা হোৱাৰ বাবে যাতায়ত বন্ধ হৈ পৰে, ইয়াৰে ২০টা স্থান ইতিমধ্যে মেৰামতি কৰা হৈছে ৷
অভিযন্তাসকলে অনুমান কৰা অনুসৰি মেৰামতিৰ বাবদ মুঠ ৫৯.৪৪ কোটি টকা খৰচ হ’ব । অস্থায়ী মেৰামতিৰ বাবদ ৯.১৭ কোটি টকা আৰু স্থায়ী মেৰামতিৰ বাবে ৫০.২৭ কোটিৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷
ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰী বি চি জনাৰ্ধন ৰেড্ডীয়ে যান-বাহনৰ মসৃণ চলাচল নিশ্চিত কৰিবলৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত পথসমূহৰ অস্থায়ী মেৰামতি কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে ৷
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ইষ্টাৰ্ণ পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেডৰ বিষয়াসকলে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ১১.৭০ কোটি টকাৰ লোকচান হোৱা বুলি অনুমান কৰিছে । প্ৰতিষ্ঠানটোৰ চিএমডি পৃথ্বী তেজে কয় যে ৭ হাজাৰৰো অধিক বিদ্যুৎ খুঁটা, ৯৩৯ কিলোমিটাৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ, ৪৭০টা উপকেন্দ্ৰ আৰু ২৫৩৯টা ফিডাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰে বাৰ্তালাপ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰি ৰাজ্যজুৰি ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱে সৃষ্টি কৰা সংহাৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক প্ৰাথমিক লোকচানৰ অনুমানৰ বিষয়ে অৱগত কৰি নাইডুৱে কয় যে ঘূৰ্ণীবতাহৰ বাবে ৭০ হাজাৰ হেক্টৰৰো অধিক কৃষি শস্য প্লাৱিত হৈছে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ১০,৫০০ হেক্টৰতকৈ অধিক এলেকাত বিস্তৃত উদ্যান শস্যৰ গুৰুতৰ ক্ষতি হৈছে । আৱাসিক ঘৰ, পথৰ নেটৱৰ্ক, বিদ্যুতৰ খুঁটা আদিও বহু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ বিতং বিৱৰণ দি নাইডুৱে কয় যে প্ৰাথমিক ক্ষতিৰ মূল্যায়নৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় মূল্যায়নকাৰী দল প্ৰেৰণ কৰি ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ মূল্যায়ন থিতাতে কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে, ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত সাহায্য, পুনৰ্বাসন আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ কামৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক আৰু লজিষ্টিক সহায় আগবঢ়াবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনায় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে আৰ্থিক আৰু অন্যান্য সাহায্য প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰিছিল । তেওঁ কয় যে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি তেওঁ ঘূৰ্ণীবতাহ প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহ সম্ভৱতঃ ক’নাচিমা আৰু পশ্চিম গোদাবৰী জিলাসমূহ ভ্ৰমণ কৰি ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰিব ।
ঘৰ ডুব যোৱা পৰিয়ালসমূহে ২৫ কেজি চাউল আৰু শিপিনী-মাছমৰীয়াসকলে ৫০ কেজি চাউলৰ লগতে এক কেজিকৈ পিয়াঁজ, ৰন্ধন তেল আৰু তুৰ দালি লাভ কৰিব ৷ ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে ১০০০ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্যও প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় । নাইডুৱে ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুওৱা পৰিয়াললৈ ৫ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে ।