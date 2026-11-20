দুৰ্বল হৈছে আকভান, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ-ওড়িশা উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা
বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত সৰ্বোচ্চ ৭০-৮০ কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু ঘণ্টাত ৯০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ধুমুহা আহিব পাৰে ।
Published : November 20, 2026 at 11:39 AM IST
ভুৱনেশ্বৰ (ওড়িশা): পশ্চিম-মধ্য বংগ উপসাগৰৰ ওপৰেৰে উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰাৰ সময়তে ঘূৰ্ণীবতাহ আকভান দুৰ্বল হৈ পৰিছে । ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সদৰী কৰা মতে, এইদৰে গতি কৰাৰ সময়তেই তীব্ৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ পৰা ঘূৰ্ণীবতাহ ধুমুহালৈ দুৰ্বল হৈ পৰিছে ।
ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে শুকুৰবাৰে উল্লেখ কৰা মতে, বিয়লিৰ ভিতৰত আকভান গোপালপুৰৰ ওচৰৰ উত্তৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ-দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সময়ত বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত সৰ্বোচ্চ ৭০-৮০ কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু ঘণ্টাত ৯০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ধুমুহা আহিব পাৰে । শুকুৰবাৰে পুৱা ২:৩০ বজাত বিশাখাপট্টনমৰ পৰা প্ৰায় ১৭০ কিলোমিটাৰ পূবে আৰু গোপালপুৰৰ পৰা ১৭০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে এই বতাহ কেন্দ্ৰীভূত হয় ।
ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগত তথ্য অনুসৰিয়েই শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ ভিতৰত গোপালপুৰৰ ওচৰৰ উত্তৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ-দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ পূৰ্বে এই ধুমুহাই উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । শেহতীয়া উপগ্ৰহৰ চিত্ৰসমূহে ঘূৰ্ণীবতাহ আকভান সম্পৰ্কে এই তথ্য সদৰী কৰিছে ।
আইএমডিৰ মতে, বিগত ছয় ঘণ্টাত এই বতাহে ঘণ্টাত ২১ কিলোমিটাৰ বেগত উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰে আৰু শুকুৰবাৰে পুৱা ২:৩০ বজাত পশ্চিম-মধ্য বংগ উপসাগৰৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত হয় । শেহতীয়া পূৰ্বাভাস অনুসৰি গঞ্জাম আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া জিলাসমূহত শুকুৰবাৰে অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱত গোপালপুৰত সৰ্বাধিক ১৮৯.৬ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছে । ইপিনে, ঘূৰ্ণীবতাহ আকভানৰ স্থলপথত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে এনডিআৰএফৰ দলে পুৰি উপকূলৰ কাষৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা পৰ্যালোচনা কৰে ।
লগতে পঢ়ক:আকভান ঘূৰ্ণীবতাহ : ওড়িশাত ৰে'লৰ সময়সূচী সলনি, বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, ৫০ হাজাৰ লোকক স্থানান্তৰ
ঘূর্ণীবতাহ 'আকভান'ৰ গতিপথ সলনি : ২০ নৱেম্বৰত আঘাত কৰিব পাৰে পুৰীৰ স্থলভাগত