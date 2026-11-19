আকভান ঘূৰ্ণীবতাহ : ওড়িশাত ৰে'লৰ সময়সূচী সলনি, বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, ৫০ হাজাৰ লোকক স্থানান্তৰ
প্ৰশাসনে ঘূৰ্ণীবতাহজাকৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি থকাৰ লগতে ভাৰতীয় নৌসেনা আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহেও প্ৰস্তুতিমূলক ব্যৱস্থাসমূহৰ সমন্বয় সাধন কৰি আছে ।
Published : November 19, 2026 at 1:16 PM IST
অমৰাৱতী : পশ্চিম-মধ্য বংগোপসাগৰত অৱস্থান কৰা তীব্ৰ ঘূৰ্ণীবতাহ 'আকভান' উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰি আছে আৰু শুকুৰবাৰে দুপৰীয়াৰ ভিতৰত ই অতি তীব্ৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ৰূপ লৈ গোপালপুৰৰ পূব দিশৰ ওচৰেদি নৰসাপুৰ আৰু পুৰীৰ মাজভাগত উত্তৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ-য়ানাম আৰু দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ (আইএমডি) মতে, উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত বতাহৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টাত ৯০-১০০ কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে আৰু ই ঘণ্টাত ১১০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over the westcentral Bay of Bengal moved northwards with the speed of 12 kmph during past 06 hours and lay centered at 0530 hours IST of today, the 19th November, 2026 over the same region, near Latitude 14.5°N and Longitude 85.3°E, about 440 km east-southeast of Narsapur (Andhra Pradesh), 440 km south-southeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 580 km east-northeast of Chennai (Tamil Nadu), 530 km south of Gopalpur (Odisha) and 590 km south of Puri (Odisha). It is likely to move north-northwestward and cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, close to east of Gopalpur, by noon of 20th November, 2026 with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 19, 2026
দক্ষিণ বংগোপসাগৰৰ মধ্যভাগত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহজাক প্ৰথম অৱস্থাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উপকূলৰ দিশে আগবাঢ়িছিল যদিও ইয়াৰ গতিপথ সলনি হৈ এতিয়া উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিছে, যাৰ ফলত ওড়িশা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ দুয়োখন ৰাজ্যতে জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৫.৩০ বজাত ধুমুহাজাক নৰসাপুৰৰ (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) পৰা প্ৰায় ৪৪০ কিলোমিটাৰ পূব-দক্ষিণ-পূবত, কলিংগপট্টনমৰ (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) পৰা ৪৪০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূবত, চেন্নাইৰ পৰা ৫৮০ কিলোমিটাৰ পূব-উত্তৰ-পূবত, গোপালপুৰৰ (ওড়িশা) পৰা ৫৩০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণত আৰু পুৰীৰ পৰা ৫৯০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণত কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছিল ।
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On Cyclone Akvan, Deepak Rout, Chief Public Relations Officer (CPRO), East Coast Railway (ECoR), says, "It is anticipated that the trajectory of Akvan is going through Odisha. As per the initial prediction, it is expected to make landfall between Gopalpur and Kalingapatnam. So, in view of that, East Coast Railway has taken several precautionary measures. We have a 24/7 war room which is monitoring all the sections; we are getting real-time data from the sections, and the senior officials are there to take decisions on this data. We have also intensified the track patrolling so that the vulnerable locations are under watch... The distribution material, like equipment and heavy machinery, has been placed at strategic locations... We are also in close coordination with the district authorities and disaster management authorities and with IMD regarding regular updates on the cyclone... Till now, we have not planned any cancellation of trains..."— ANI (@ANI) November 18, 2026
ৰে'লৰ সময়সূচী সলনি
ইফালে ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় ৰে'লৱেই তিনিখন ৰে'লৰ সময়সূচী সলনি কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৮.৪০ বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলগীয়া ১৮০৪৬ নম্বৰৰ চাৰ্লাপল্লী-শালিমাৰ ইষ্ট ক'ষ্ট এক্সপ্ৰেছখন ঘূৰ্ণীবতাহৰ বাবে বিয়লি ৩.৪০ বজাত যাত্ৰা কৰিবলগীয়াকৈ সময় পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
একেদৰে, বিয়লি ৩.৫৫ বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলগীয়া ১২৭০৪ নম্বৰৰ চিকন্দৰাবাদ-হাওৰা ফলকনামা এক্সপ্ৰেছখনে এতিয়া সন্ধিয়া ৫.৫৫ বজাত যাত্ৰা কৰিব । বুধবাৰে নিশা ১২.৩০ বজাত যাত্ৰা কৰিবলগীয়া ১৫২২৭ নম্বৰৰ এছএমভিটি বেংগালুৰু-মুজাফ্ফৰপুৰ এক্সপ্ৰেছখনো বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৮.৩০ বজাত যাত্ৰা কৰিবলগীয়াকৈ সময় সলনি কৰা হৈছে ।
ইষ্ট ক'ষ্ট ৰে'লৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া দীপক ৰাউটে জনোৱা মতে, এতিয়ালৈকে কোনো ৰে'ল বাতিল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হোৱা নাই । সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ আগত তেওঁ কয়, "ইষ্ট ক'ষ্ট ৰে'লৱেই কেইবাটাও সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । আমাৰ এটা ২৪ ঘণ্টাই সক্ৰিয় হৈ থকা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আছে, যিয়ে সকলো শাখাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে; আমি বিভিন্ন শাখাৰ পৰা পোনপটীয়া তথ্য লাভ কৰি আছোঁ আৰু এই তথ্যৰ ভিত্তিত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত আছে ।"
ৰাউটে লগতে কয়, "আমি ৰে'লপথৰ পহৰাও তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছোঁ যাতে স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহ নজৰত থাকে... বিভিন্ন সঁজুলি আৰু গধুৰ যন্ত্ৰপাতি আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহত মজুত ৰখা হৈছে... ঘূৰ্ণীবতাহৰ নিয়মীয়া তথ্যৰ বাবে আমি জিলা প্ৰশাসন, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ আৰু ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সৈতেও নিবিড়ভাৱে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি আছোঁ... এতিয়ালৈকে আমি কোনো ৰে'ল বাতিল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা নাই ।"
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha | On preparations for Cyclone Akvan, Chief Minister Mohan Charan Majhi says, "A review meeting was held at our State Control Room—where we are currently present—to discuss the potential impact of this cyclone and our preparedness to handle it. According to the Meteorological Department, the cyclone is expected to make landfall on the 20th, between Narsapur in northern Andhra Pradesh and Puri. It is expected to bring heavy rainfall to various districts across the state, with wind speeds averaging around 100 km/h. There is a high probability of heavy rainfall, particularly in districts across southern Odisha and the coastal belt—extending as far as Balasore—including Malkangiri, Koraput, Rayagada, and Kalahandi...A 'Red Warning' has been issued for 13 districts. We have held discussions with the District Collectors regarding the comprehensive management and response strategy for the impending cyclone...The state government is fully prepared and has already begun taking measures to address the situation..."— ANI (@ANI) November 18, 2026
ওড়িশাৰ ৬ খন জিলাত বিদ্যালয় বন্ধ, প্ৰায় ৫০ হাজাৰ লোকক স্থানান্তৰ
আইএমডিৰ পূৰ্বাভাসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আহি থকা ঘূৰ্ণীবতাহৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ওড়িশাই নিজৰ প্ৰস্তুতি তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ৰাজ্য চৰকাৰে ১৯ নৱেম্বৰৰ পৰা ২১ নৱেম্বৰলৈ ছয়খন জিলাৰ সকলো চৰকাৰী, সাহায্যপ্ৰাপ্ত আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ লগতে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ বন্ধ ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
আকভানৰ প্ৰভাৱত বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা পুৰীত ধাৰাসাৰৰ পৰা অতি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয়, যাৰ ফলত শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ অহা ভক্তসকল তিতি-বুৰি জুৰুলি-জুপুৰি হয় আৰু গ্ৰেণ্ড ৰোড জলমগ্ন হৈ পৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে বুধবাৰে কয় যে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে আৰু প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি মাঝিয়ে কয়, "এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ আৰু ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে, অহা ২০ তাৰিখে উত্তৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নৰসাপুৰ আৰু পুৰীৰ মাজভাগত ঘূৰ্ণীবতাহজাকে উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
Puri, Odisha: Heavy to very heavy rainfall lashed Puri early morning under the impact of Severe Cyclonic Storm Akvan, drenching devotees visiting the Shree Jagannath Temple and flooding the Grand Road https://t.co/KEZ5dK97Ai— IANS (@ians_india) November 19, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ঘূৰ্ণীবতাহজাকৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বতাহৰ গড় গতিবেগ ঘণ্টাত প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে । বিশেষকৈ মালকানগিৰি, কোৰাপুট, ৰায়গড়া আৰু কালাহাণ্ডীকে ধৰি দক্ষিণ ওড়িশাৰ জিলাসমূহৰ লগতে বালেশ্বৰ পৰ্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ।"
আইএমডিৰ পূৰ্বাভাসৰ উদ্ধৃতি দি মুখ্যমন্ত্ৰী মাঝিয়ে কয় যে ১৩ খন জিলাৰ বাবে 'ৰেড ৱাৰ্নিং' জাৰি কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সংশ্লিষ্ট জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে প্ৰস্তুতি আৰু সঁহাৰি ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছে ।
"১৩ খন জিলাৰ বাবে 'ৰেড ৱাৰ্নিং' জাৰি কৰা হৈছে । আহি থকা ঘূৰ্ণীবতাহৰ সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাপনা আৰু সঁহাৰি কৌশল সম্পৰ্কে আমি জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ । ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে আৰু পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।" তেওঁ কয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী মাঝিয়ে কয় যে নৰসাপুৰ আৰু পুৰীৰ মাজভাগত আকভানে উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়ালৈকে প্ৰায় ৫০,০০০ লোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।
প্ৰশাসনে ঘূৰ্ণীবতাহজাকৰ গতিবিধি আৰু উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত ইয়াৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ নিৰীক্ষণ কৰি থকাৰ লগতে ভাৰতীয় নৌসেনা আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহেও প্ৰস্তুতিমূলক ব্যৱস্থাসমূহৰ সমন্বয় সাধন কৰি আছে ।
ওড়িশা আৰু অন্ধ্ৰত আইএমডিৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী
ধাৰাসাৰ বৰষুণ, প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু সম্ভাৱ্য বানৰ আশংকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । আইএমডিয়ে ১৯ আৰু ২০ নৱেম্বৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ওড়িশাৰ কেইটামান স্থানত ধাৰাসাৰৰ পৰা অতি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ লগতে কোনো কোনো ঠাইত ২১ চেণ্টিমিটাৰ বা ততোধিক অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্বাভাস দিছে । ২০ নৱেম্বৰত তেলেংগানাৰ পূব অংশতো ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ১৯ নৱেম্বৰৰ পৰা ২১ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ছত্তীশগড়, গাংগেয় পশ্চিমবংগ, ঝাৰখণ্ড, বিদৰ্ভ আৰু পূব মধ্যপ্ৰদেশৰ কিছুমান অংশত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিশেষকৈ নামনি অঞ্চলসমূহত পানী আবদ্ধ হোৱা, স্থানীয় বান আৰু স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত হ'ব পাৰে ।
সাগৰীয় জোৱাৰে উপকূলীয় জনবসতি প্লাৱিত কৰিব পাৰে
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ উপৰি ঘূৰ্ণীবতাহজাকে উপকূলীয় নামনি অঞ্চলসমূহত বানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ঘূৰ্ণীবতাহজাকে উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত সাধাৰণ জোৱাৰতকৈ প্ৰায় ০.৫ৰ পৰা ১ মিটাৰ পৰ্যন্ত উচ্চতাৰ সাগৰীয় জলোচ্ছ্বাস হোৱাৰ সতৰ্কবাণী দিছে । ইয়াৰ ফলত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পশ্চিম গোদাৱৰী, কোণাসীমা, কাকিনাড়া, বিজয়নগৰম, শ্ৰীকাকুলাম আৰু বিশাখাপট্টনমৰ লগতে ওড়িশাৰ গঞ্জাম আৰু পুৰী জিলা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে । উপকূলৰ ওচৰত আৰু বানপ্ৰৱণ অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকল অতিৰিক্ত বিপদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা থকাৰ বাবে বিষয়াসকলক তেওঁলোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
ঘৰ-দুৱাৰ, শস্যৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সতৰ্ক কৰি দিছে যে প্ৰচণ্ড বতাহৰ ফলত খেৰীঘৰ আৰু দুৰ্বল ঘৰ-দুৱাৰৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, লগতে টিনপাত আৰু ধাতুৰ চাল উৰুৱাই নিব পাৰে । গছ-গছনি আৰু ডাল-পাত ভাগি পৰাৰ ফলত বিদ্যুৎ আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাও ব্যাহত হ'ব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰি পথাৰত থকা শস্য, বাগিচা আৰু ফলমূলৰ বাৰীসমূহৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা আছে । বিশেষকৈ নাৰিকল, কল, অমিতা আৰু চজিনা গছৰ অধিক ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।