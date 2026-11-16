১৯ নৱেম্বৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলত খুন্দা মাৰিব ‘আকভান’এ
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা মতে, এই ঘূৰ্ণীবতাহ অধিক শক্তিশালী হৈ ১৯ নৱেম্বৰৰ নিশা এক অতি প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণীবতাহৰ ৰূপত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলৰ কাষ চাপিব পাৰে ।
Published : November 16, 2026 at 3:00 PM IST
নতুন দিল্লী : দক্ষিণ-পূব আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা গভীৰ নিম্নচাপ সোমবাৰে সন্ধিয়ালৈকে ঘূৰ্ণীবতাহত পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ঘূৰ্ণীবতাহলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ নাম ‘আকভান’ ৰখা হ'ব ।
ইয়াৰ পাছত ই অধিক শক্তিশালী হৈ এক অতি প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণীবতাহৰ ৰূপ লৈ ১৯ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলত উপনীত হ'ব বুলি সোমবাৰে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে (আআইএমডি) জানিবলৈ দিছে ।
Deep Depression over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal [Pre Cyclone Watch for Andhra Pradesh & adjoining South Odisha coast Yellow Message] The Deep Depression over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards with the speed of 08 kmph during past 06 hours and lay centered at 0530 hours IST of today, the 16th November, 2026 over the same region, near Latitude 11.0°N and Longitude 86.5°E, about 630 km east-northeast of Trincomalee (Sri Lanka), 680km west of Sri Vijaya Puram (Andaman & Nicobar Islands), 720 km east-southeast of Chennai (Tamil Nadu), 820 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh) and 940 km south of Gopalpur (Odisha). It is very likely to continue to move north-northwestwards, intensify further into a Cyclonic Storm over the central parts of south & adjoining westcentral Bay of Bengal in the evening of 16th November and into a Severe Cyclonic Storm over westcentral Bay of Bengal in the evening of 17th November, 2026. Thereafter, it is likely to intensify further and move northwestwards and reach over westcentral Bay of Bengal near Andhra Pradesh coast around night of 19th November 2026 as a very severe cyclonic storm.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 16, 2026
আনহাতে, আগন্তুক কেইটামান দিনত এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱত তামিলনাডু, পুডুচেৰী, উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু দক্ষিণ ওড়িশাৰ কিছু অংশত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিগত ২০ দিনত একেৰাহে অহা দুটাকৈ ঘূৰ্ণীবতাহে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ওড়িশাত ব্যাপক তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পিছত এই নতুন ঘূৰ্ণীবতাহৰ আশংকা কৰা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২ নৱেম্বৰত ঘূৰ্ণীবতাহ 'মুৰাছু'ৱে অংগোলৰ সমীপৰ দক্ষিণ অন্ধ্ৰ উপকূলত খুন্দা মৰাৰ বিপৰীতে ২৮ অক্টোবৰত ঘূৰ্ণীবতাহ 'অৰ্ণৱ'-এ য়ানাম উপকূলৰ ওচৰত স্থলভাগত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
সোমবাৰে পুৱা বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰা বুলেটিন অনুসৰি, পুৱা প্ৰায় ৫.৩০ বজাত এই নিম্নচাপটো ঘণ্টাত ৮ কিলোমিটাৰ বেগত উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিছে ।
ই বৰ্তমান ত্ৰিংকোমালীৰ (শ্ৰীলংকা) পৰা প্ৰায় ৬৩০ কিলোমিটাৰ পূব-উত্তৰ-পূবত, শ্ৰী বিজয়পুৰমৰ (আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ) পৰা ৬৮০ কিলোমিটাৰ পশ্চিমে, চেন্নাইৰ পৰা ৭২০ কিলোমিটাৰ পূব-দক্ষিণ-পূবত, বিশাখাপট্টনমৰ পৰা ৮২০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূবত আৰু গোপালপুৰৰ (ওড়িশা) পৰা ৯৪০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে অৱস্থান কৰি আছে ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ পূৰ্বানুমান অনুসৰি, সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ ভিতৰত দক্ষিণ আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া পশ্চিম-মধ্য বংগোপসাগৰৰ মাজভাগত এই নিম্নচাপটো ঘূৰ্ণীবতাহত পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আনহাতে, মঙলবাৰ, ১৭ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়ালৈকে ই অধিক শক্তিশালী হৈ এক প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণীবতাহৰ ৰূপ ল'ব পাৰে । ইয়াৰ পাছত ই আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিব আৰু ১৯ নৱেম্বৰৰ নিশাৰ ভাগত এক অতি প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণীবতাহৰ ৰূপত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলৰ সমীপৰ পশ্চিম-মধ্য বংগোপসাগৰত উপনীত হ'ব ।
১৬ নৱেম্বৰৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আইএমডিৰ মতে, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ বিভিন্ন স্থানত বজ্ৰপাতসহ ধুমুহা-বৰষুণ আৰু প্ৰবল বতাহ (ঘণ্টাত ৪০-৫০ কিলোমিটাৰ বেগত) বলাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । মাছমৰীয়াসকলক আন্দামান সাগৰ, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ উপকূলীয় অঞ্চল, দক্ষিণ-পূব বংগোপসাগৰ আৰু দক্ষিণ-পশ্চিম বংগোপসাগৰলৈ নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
১৭ নৱেম্বৰৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
মঙলবাৰে তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু কাৰাইকালৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ বিভিন্ন স্থানতো একেধৰণৰ বতৰে বিৰাজ কৰিব ।
১৮ নৱেম্বৰৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আইএমডিয়ে বুধবাৰে তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু কাৰাইকালৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্বানুমান কৰিছে । একে সময়তে উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ওড়িশাৰ বিভিন্ন স্থানতো প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ।
এই সময়ছোৱাত উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ওড়িশা আৰু তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু কাৰাইকালৰ বিভিন্ন স্থানত বজ্ৰপাতসহ ধুমুহা-বৰষুণ আৰু প্ৰবল বতাহ (ঘণ্টাত ৪০-৫০ কিলোমিটাৰ বেগত) বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
১৯ নৱেম্বৰৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ লগতে কিছু কিছু ঠাইত অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ উপৰি ওড়িশা আৰু তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু কাৰাইকালৰ বিভিন্ন স্থানতো প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইয়াৰ উপৰি গাংগেয় পশ্চিমবংগ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা তথা ৰায়ালসীমাৰ বিভিন্ন স্থানতো প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জানিবলৈ দিছে যে বৃহস্পতিবাৰে ওড়িশাৰ বিভিন্ন স্থানত ঘণ্টাত ৫০-৬০ কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলাৰ লগতে ধুমুহা-বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, গাংগেয় পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু কাৰাইকালৰ বিভিন্ন স্থানত বজ্ৰপাতসহ ধুমুহা-বৰষুণ আৰু প্ৰবল বতাহ (ঘণ্টাত ৪০-৫০ কিলোমিটাৰ বেগত) বলাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উল্লেখ কৰিছে ।
২০ নৱেম্বৰৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান
আইএমডিৰ মতে, শুকুৰবাৰে উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ লগতে কিছু কিছু ঠাইত অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ উপৰি ওড়িশাৰো বিভিন্ন স্থানত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এই নিম্নচাপ বা ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱত সেইদিনা ছত্তীশগড়, গাংগেয় পশ্চিমবংগ, ঝাৰখণ্ড, ৰায়ালসীমা, তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু কাৰাইকাল তথা তেলেংগানাৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰবল বৰষুণ হ'ব ।
বতাহৰ গতিবেগ সন্দৰ্ভত আইএমডিয়ে কয়, "ওড়িশাৰ বিভিন্ন স্থানত ঘণ্টাত ৫০-৬০ কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলাৰ লগতে ধুমুহা-বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, গাংগেয় পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু কাৰাইকাল তথা তেলেংগানাৰ বিভিন্ন স্থানত বজ্ৰপাতসহ ধুমুহা-বৰষুণ আৰু প্ৰবল বতাহ (ঘণ্টাত ৪০-৫০ কিলোমিটাৰ বেগত) বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
মাছমৰীয়াসকলক অহা ২১ নৱেম্বৰলৈকে দক্ষিণ-পশ্চিম বংগোপসাগৰ, মধ্য বংগোপসাগৰ আৰু উত্তৰ-পশ্চিম বংগোপসাগৰলৈ নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।